4년 넘게 이어진 '전장연 지하철 출근길 시위', 대화로 풀어낼까

큰사진보기 ▲전국장애인차별철페연대(아래 전장연)의 출근길 지하철 시위에 대해 박홍근 기획예산처 장관이 "시민들의 출근길 등 일상에 반복적으로 피해와 불편을 주는 시위를 더 이상 벌이지 마시기 바란다"고 비판하고 나섰다. ⓒ 박홍근 장관 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이러한 박 장관의 전장연 지하철 탑승 시위 비판 이후, 박 장관은 서울 중구의 한 식당에서 박해군 인권재단 사람 상임이사, 송경용 신부와 함께 박경석 전장연 대표와 만나 한 시간 가량 비공개 회담을 가졌다. ⓒ 박홍근 장관 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 박 장관의 만남 이후 전장연은 "오늘(19일) 일부 언론의 전장현 '지하철 시위 중단', '박홍근 지원확대', '기획예산처 협의'는 오보다"라며 "전장연은 8월 24일 월요일 오전 8시, 서울역에서 진행 예정인 '73차 출근길 지하철 탑니다'와 4년간 지속적으로 진행했던 '출근길 지하철 탑니다'를 중단 결정한 바 없다"는 내용의 정정보도요청을 공개했다. ⓒ 전국장애인차별철폐연대 관련사진보기

전국장애인차별철페연대(아래 전장연)의 출근길 지하철 시위에 대해 박홍근 기획예산처 장관이 "시민들의 출근길 등 일상에 반복적으로 피해와 불편을 주는 시위를 더 이상 벌이지 마시기 바란다"고 비판하고 나섰다.19일 오전 박 장관은 자신의 페이스북에서 이같이 말하며 "장애인의 권리 보장을 요구하는 목소리는 당연히 존중되어야 한다. 그러나 이를 위해 비장애인의 권리나 국가의 법률을 침해해서도 안 된다"라며 "장애인의 이동권과 모든 시민의 일상은 함께 보장되어야 한다"고 주장했다.또한 "정부는 장애인의 이동권과 노동권 등 기본적 권리를 보장하기 위해 꾸준히 노력해 왔다"며 ▲ 중증장애인 직업재활서비스 강화 ▲ 발달장애인 주간·방과 후 활동서비스 확대 ▲ 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 확충 ▲ 장애인 연금과 장애인 일자리 확대를 통한 소득보장 ▲ 장애인 콜택시 지원 등 장애인에게 필요한 지원을 확대하기 위해 정부가 최선을 다하고 있다고 강조했다.박 장관은 "재정을 책임진 장관으로서 분명히 말씀드린다. 정부 예산은 집회나 시위의 강도에 따라 결정되는 협상의 대상이 아니다"라며 장애인 정책과 예산은 그 필요성과 타당성에 따라 검토할 일이지, 시위나 농성을 이유로 원칙이나 심사 기준을 바꾸지 않을 것이라고 단언했다.이어 "바쁜 출근길의 시민들에게까지 피해와 불편을 크게 끼치는 지하철, 버스 탑승 시위는 더 이상 호응을 얻지 못한다. 앞으로 법을 존중하며 시민들의 일상을 침해하지 않겠다고 입장을 확고히 밝하시기 바란다"라며 준법시위가 뒷받침되어야 국민이 연대와 지지를 보낼 것이고 정부도 장애인 이동권과 노동권에 대한 명분을 확보할 수 있다고 말했다.이러한 박 장관의 전장연 지하철 탑승 시위 비판 이후, 박 장관은 서울 중구의 한 식당에서 박해군 인권재단 사람 상임이사, 송경용 신부와 함께 박경석 전장연 대표와 만나 한 시간가량 비공개 회담을 가졌다.박 장관은 이번 만남에 대해 "전장연이 지하철 탑승 시위를 잠정적으로 유보하고 합리적인 대화의 의지를 보여주었기에 국가재정의 책임자로서 소통에 나선 것"이라며 전장연의 의견을 충분히 경청함과 동시에 출근길 지하철 탑승 시위는 앞으로 완전히 중단해줄 것을 분명히 요청했다고 밝혔다.그러면서 "전장연이 내부 회의를 거쳐 24일에 입장을 정한다고 하니, 국민적 눈높이에서 기대를 갖고 기다려보겠다"고 덧붙였다.이어 박 장관은 "당사자의 입장에서는 정부의 정책이 여전히 부족하게 느껴질 수 있다. 그러나 한정된 재원 안에서 공명정대하고 불편부당하게 정책을 집행해야 하는 정부의 입장에 대한 이해와 존중 또한 필요하다"면서 "앞으로도 대화와 경청의 문을 열고 장애인 당사자와 현장의 목소리에 더욱 세심하게 귀 기울이겠다"고 강조했다.한편 박 장관의 만남 이후 전장연은 "오늘(19일) 일부 언론의 전장연 '지하철 시위 중단', '박홍근 지원확대', '기획예산처 협의'는 오보다"라며 "전장연은 8월 24일 월요일 오전 8시, 서울역에서 진행 예정인 '73차 출근길 지하철 탑니다'와 4년간 지속적으로 진행했던 '출근길 지하철 탑니다'를 중단 결정한 바 없다"는 내용의 정정보도요청을 공개했다.단체는 박홍근 기획예산처 장관과의 면담 이후 취소한 투쟁은 오는 21일과 22일 예정되었던 출근길 지하철 탑승 선전전이었다며 24일 오전 8시 서울역에서 진행하는 '73차 출근길 지하철 탑니다'는 계속 진행하겠다고 했다.이어 "전장연이 2021년 12월 3일 세계장애인의날을 시작으로 '출근길 지하철 탑니다' 지하철 행동을 이어온 것은 지금까지 정치가, 정부와 지자체가 장애인 권리를 책임지지 않고, 무시하며 장애인을 시혜와 동정의 대상으로만 취급하고 있는 구조적이고 지속적인 차별에 대한 최소한의 저항"이라며 출근길 지하철 시위의 지속 여부는 24일 시위 이후 입장을 밝히겠다고 덧붙였다.