광복 81주년, 대학생들 "감사의정원 철거하라"

큰사진보기 ▲대학생들이 감사의 정원 철거를 위한 기자회견을 하고 있다 . ⓒ 민대협 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생들이 감사의 정원 철거를 위한 기자회견을 하고 있다 . ⓒ 민대협 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대학생들이 감사의 정원 철거를 위한 기자회견을 하고 있다. ⓒ 민대협 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생들이 감사의 정원 철거를 위한 기자회견에서 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 민대협 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생들이 감사의 정원 철거를 위한 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 민대협 관련사진보기

대학생들이 광복 81주년을 맞아 서울 광화문광장에 조성된 '감사의 정원' 철거를 요구하는 기자회견을 열었다.민주주의자주평화대학생협의회(아래 민대협)는 지난 14일 광화문광장 감사의 정원 일대에서 '진정한 자주와 평화를 위하여 – 감사의 정원 철거를 위한 기자회견'을 진행했다.이날 기자회견에서는 감사의 정원 조성에 대한 비판과 함께 한미동맹 및 대외정책에 대한 참가자들의 주장이 이어졌다.첫 번째 발언에 나선 김서영씨는 "해방 이후 81년간 미국이야말로 한국을 신식민지화하며 한반도의 평화를 위협하고 민중을 수탈한 나라인데, 미국에 대체 무엇을 감사한단 말이냐"고 주장했다.이어 "해방 이후 우리 민족이 자주 국가를 건설하고자 한 기회를 짓밟고 미국은 점령군으로 이 땅에 들어왔다"며 "미국은 남과 북을 분할해 38선을 그었고, 이로 인해 전범국 일본이 아닌 식민지 피해국인 한반도가 분단됐다"고 말했다.김 씨는 또 "아시아 패권을 위해 일본은 단죄하지 않고 숨통을 열어줬다. 너무나도 한스러운 역사"라며 "노근리, 대추리, 성주 소성리, 제주 강정, 광주 등 미국이 지나간 곳마다 민중이 흘린 핏자국이 선명하다"고 주장했다. 그러면서 "현대사에서 민간인 학살에 책임이 있는 주범인 미국에게 감사는커녕 죄를 물어야 한다"고 말했다.두 번째 발언자로 나선 박은영씨는 감사의 정원 철거를 요구하는 1인 시위에 참여해왔다고 밝혔다.박은영씨는 "1인 시위를 하면서 조형물이 정말 미 대사관 앞에 위치했다는 것을 실감했다"며 "설계 구조마저도 너무나 의도적이다. 광화문광장 중심에 미국에 충성을 바치겠다는 조형물을 설치한다는 것은 국가이념이 사대주의가 아니면 할 수 있는 행동"이라고 말했다.이어 "더욱 분노스러운 것은 미국만을 추종하는 모습은 오세훈 시장뿐만 아니라 이재명 정부도 노골적으로 보이고 있다는 것"이라며 "매일같이 북한 적대, 중국 적대를 위한 전쟁연습을 실시하고 식민범죄에 대한 반성이 없는 일본과 군사협력을 강화하고 있다"고 주장했다.박 씨는 "전쟁의 상처를 겪은 우리이기에 평화와 자주를 원하는 민중들의 요구는 당연하다"며 "이를 저버린 채 한미일 전쟁동맹에 복무하며 이 땅에 전쟁의 먹구름을 몰고 오는 이재명 정부를 강력히 규탄한다"고 말했다.마지막 발언자로 나선 최수현씨는 "정말 한국전쟁을 추모한다면 냉전체제 아래 대소 반공기지를 만들기 위해 한반도를 반으로 가르고 한국전쟁이라는 우리 민족에게 씻을 수 없는 상처를 만든 장본인인 미국에 책임을 묻는 게 맞다"고 주장했다.이어 "미국은 오늘날에도 세계 곳곳에서 침략전쟁을 벌이며 깡패 제국 노릇을 하고 있다. 이런 미국의 뒤를 쫓아 얻는 것은 전쟁과 공멸뿐"이라며 "전쟁 이념으로 세워진 감사의 정원을 철거하고 한미동맹을 추종하는 사대주의도 청산하는 것이 자주와 평화를 실현하는 길"이라고 주장했다.발언을 마친 참가자들은 '한미동맹, 사대주의, 적대와 대결'이라고 적힌 종이를 찢는 퍼포먼스를 진행했다.사회자는 "미국 숭배의 상징인 감사의 정원이 세워지는 사회의 근간이 되는 한미동맹과 사대주의, 적대와 대결을 청산해야 한다"고 말했다.이후 참가자들은 기자회견문을 낭독하며 감사의 정원 철거를 거듭 촉구했다.한편 민대협은 현재 감사의 정원 철거를 요구하는 1인 시위를 매주 진행하고 있다고 밝혔다.