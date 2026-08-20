"북한 핵 몇 개?" 안규백 추궁한 성일종... 상황 정리 나선 김병주

큰사진보기 ▲성일종 국민의힘 의원이 20일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 발언권을 달라고 요구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 20일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

성일종 : "그러면 북한은 핵을 갖고 있는데 우리는 계속 비핵화 정책을 고수하겠다는 건가?"

안규백 : "그렇다."

성 : 그러면 균형이 안 맞지 않나."

안 : "그래서 미국의 핵 우산 제공을 확실히 받는 정책으로 우리가 일관되게 나가고 있는 것이다."

트럼프 미국 대통령이 북한 핵무기 숫자를 '57개'로 특정하는 발언을 해 이목을 끈 가운데 우리 국회 국방위원회에도 그 여파가 미쳤다. 20일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 성일종 국민의힘 의원이 안규백 국방부장관에게 '정부가 파악하고 있는 북한 핵 갯수'를 물었고, 안 장관은 "80~120개 정도로 보고 있다. 정확한 수치를 말하는 건 상당히 제한적"이라고 답했다.구체적 수치에 대한 질의가 나오자 김병주 민주당 의원(국방위 여당 간사)은 "핵을 몇 개 갖고 있는냐는 질의는 아주 조심해야 한다"면서 "왜냐면 북한을 핵보유국으로 인정하는 꼴이 되기 때문이다. 어떤 경우에도 북한을 핵보유국으로 인정할 수 없다"라고 지적했다.이날 오전 10시부터 열린 국방위에서 성일종 의원은 안규백 장관에게 전날 트럼프 미국 대통령이 기자들과의 대화에서 언급한 '북한 핵무기 57개' 발언을 소환해 대한민국 정부가 파악하고 있는 북한 핵 보유 현황, 한반도 비핵화 기조 유지 여부 등을 물었다.특히 성 의원은 "미국은 벌써 (북핵) 57개를 인정했는데, 그렇다면 우리도 지금 핵을 개발할 건가"라고 물었다.안규백 장관이 대한민국이 국제 조약상 핵을 개발할 수 없다는 취지로 답하자 성 의원은 "그러면 전술핵이라도 우리가 받아들여야 되나"라고 추가 질문했다.안 장관이 "전술핵도 우리가 받아들이면 안 된다고 생각한다"고 답변하자 한반도 비핵화 정책 자체에 대한 의문을 제기했다.안 장관은 성 의원과의 질의응답 과정에서 '한반도 비핵화 논의는 지속적으로 돼야 한다고 생각한다'는 입장을 견지했다.이같은 질의응답이 이어지자 김병주 의원은 의사진행발언을 통해 상황 정리에 나섰다. 4성 장군 출신인 김 의원은 "북한이 핵을 몇 개 갖고 있느냐는 대단히 중요하다. 그렇지만 대단히 신중해야 한다"라면서 "핵을 몇 개 가지고 있느냐는 질의는 국방위원으로서 아주 조심해야 한다고 본다"라고 언급했다.그는 "어떤 경우에도 북한을 핵보유국으로 인정할 수 없다. 비핵화 정책은 변함이 없다"면서 "트럼프 대통령은 그렇게 이야기할 수 있지만 책임있는 국방부장관에게 '몇 개 가지고 있느냐, 우리는 어떻게 하느냐' 묻는 것은 우리 안보에 해악을 끼칠 수 있기 때문에 조심해야 한다"라고 설명했다.이어 "(그런 질문을 하는 것은) 북한을 오히려 이롭게 할 수 있다. 김정은이 가장 원하는 것은 핵 보유 지위를 갖는 것"이라며 "'북한의 핵 위협이 실체적 위협이기 때문에 (대책이) 어떻게 되느냐 정도로 해주시면 좋다고 판단한다"라고 덧붙였다.'북핵 57개' 발언은 미국 현지시각으로 19일 트럼프 미 대통령이 기자들과의 질의응답 과정에서 나왔다. 미국 정부가 북한 핵무기 수량에 대한 공식 추정치를 공개하지 않는 상황에서 대통령이 구체적 숫자를 제시해 매우 이례적인 평가가 나온다. 따라서 성일종 의원이 20일 국방위에서 한 "미국은 벌써 (북핵) 57개를 인정했다"는 발언은 미국 정부의 공식 인정이라고 볼 수 없다. 트럼프 대통령의 발언은 미 정부의 공식 입장이라기보다 대통령 개인의 평가성 발언이라고 볼 필요가 있다.'핵무기를 실제 갖고 있다'는 것과 '핵보유국의 지위를 인정받는다'는 것은 큰 차이가 있다. 북한은 사실상의 핵무장국으로 볼 수 있으나 국제적으로 인정된 핵무기국은 아니다.