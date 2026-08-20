"북한 핵 몇 개?" 안규백 추궁한 성일종... 상황 정리 나선 김병주

트럼프 미국 대통령이 북한 핵무기 숫자를 '57개'로 특정하는 발언을 해 이목을 끈 가운데 우리 국회 국방위원회에도 그 여파가 미쳤다. 20일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 성일종 국민의힘 의원이 안규백 국방부장관에게 '정부가 파악하고 있는 북한 핵 갯수'를 물었고, 안 장관은 "80~120개 정도로 보고 있다. 정확한 수치를 말하는 건 상당히 제한적"이라고 답했다.
구체적 수치에 대한 질의가 나오자 김병주 민주당 의원(국방위 여당 간사)은 "핵을 몇 개 갖고 있는냐는 질의는 아주 조심해야 한다"면서 "왜냐면 북한을 핵보유국으로 인정하는 꼴이 되기 때문이다. 어떤 경우에도 북한을 핵보유국으로 인정할 수 없다"라고 지적했다.
성일종, 북핵 갯수 질문서 시작해 '비핵화 정책 유지 여부'로 드리블
이날 오전 10시부터 열린 국방위에서 성일종 의원은 안규백 장관에게 전날 트럼프 미국 대통령이 기자들과의 대화에서 언급한 '북한 핵무기 57개' 발언을 소환해 대한민국 정부가 파악하고 있는 북한 핵 보유 현황, 한반도 비핵화 기조 유지 여부 등을 물었다.
특히 성 의원은 "미국은 벌써 (북핵) 57개를 인정했는데, 그렇다면 우리도 지금 핵을 개발할 건가"라고 물었다.
안규백 장관이 대한민국이 국제 조약상 핵을 개발할 수 없다는 취지로 답하자 성 의원은 "그러면 전술핵이라도 우리가 받아들여야 되나"라고 추가 질문했다.
안 장관이 "전술핵도 우리가 받아들이면 안 된다고 생각한다"고 답변하자 한반도 비핵화 정책 자체에 대한 의문을 제기했다.
성일종 : "그러면 북한은 핵을 갖고 있는데 우리는 계속 비핵화 정책을 고수하겠다는 건가?"
안규백 : "그렇다."
성 : 그러면 균형이 안 맞지 않나."
안 : "그래서 미국의 핵 우산 제공을 확실히 받는 정책으로 우리가 일관되게 나가고 있는 것이다."
안 장관은 성 의원과의 질의응답 과정에서 '한반도 비핵화 논의는 지속적으로 돼야 한다고 생각한다'는 입장을 견지했다.
김병주 "북한을 오히려 이롭게 할 수 있다"
이같은 질의응답이 이어지자 김병주 의원은 의사진행발언을 통해 상황 정리에 나섰다. 4성 장군 출신인 김 의원은 "북한이 핵을 몇 개 갖고 있느냐는 대단히 중요하다. 그렇지만 대단히 신중해야 한다"라면서 "핵을 몇 개 가지고 있느냐는 질의는 국방위원으로서 아주 조심해야 한다고 본다"라고 언급했다.
그는 "어떤 경우에도 북한을 핵보유국으로 인정할 수 없다. 비핵화 정책은 변함이 없다"면서 "트럼프 대통령은 그렇게 이야기할 수 있지만 책임있는 국방부장관에게 '몇 개 가지고 있느냐, 우리는 어떻게 하느냐' 묻는 것은 우리 안보에 해악을 끼칠 수 있기 때문에 조심해야 한다"라고 설명했다.
이어 "(그런 질문을 하는 것은) 북한을 오히려 이롭게 할 수 있다. 김정은이 가장 원하는 것은 핵 보유 지위를 갖는 것"이라며 "'북한의 핵 위협이 실체적 위협이기 때문에 (대책이) 어떻게 되느냐 정도로 해주시면 좋다고 판단한다"라고 덧붙였다.
'북핵 57개' 발언은 미국 현지시각으로 19일 트럼프 미 대통령이 기자들과의 질의응답 과정에서 나왔다. 미국 정부가 북한 핵무기 수량에 대한 공식 추정치를 공개하지 않는 상황에서 대통령이 구체적 숫자를 제시해 매우 이례적인 평가가 나온다. 따라서 성일종 의원이 20일 국방위에서 한 "미국은 벌써 (북핵) 57개를 인정했다"는 발언은 미국 정부의 공식 인정이라고 볼 수 없다. 트럼프 대통령의 발언은 미 정부의 공식 입장이라기보다 대통령 개인의 평가성 발언이라고 볼 필요가 있다.
'핵무기를 실제 갖고 있다'는 것과 '핵보유국의 지위를 인정받는다'는 것은 큰 차이가 있다. 북한은 사실상의 핵무장국으로 볼 수 있으나 국제적으로 인정된 핵무기국은 아니다.