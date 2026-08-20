순천대 의대 추진위, 민형배 시장 주민소환 추진 선언

큰사진보기 ▲순천대 의대·대학병원 설립 전남광주 동부권 범시민추진위원회가 20일 전남광주통합특별시 동부청사에서 기자회견을 열고 광주특별시의 불공정 행정을 강력히 규탄하는 기자회견을 열었다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

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전남권 국립의대 유치와 관련해 순천대 의대·대학병원 설립을 주장해온 주민단체가 민형배 전남광주통합특별시장에 대한 형사 고발과 주민소환 추진을 선언했다.순천대 의대·대학병원 설립 전남광주 동부권 범시민추진위원회는 20일 전남광주통합특별시 동부청사에서 기자회견을 열고 민 시장에 대한 법적·정치적 책임을 묻겠다고 밝혔다.범시민추진위는 "국립순천대학교는 지난 18일 교육부 지침과 통합특별시의 요청에 따라 '지역 의과대학 신설 추진계획서'를 기한 내 제출했다"며 "그러나 계획서 제출 불과 20여 분 만에 '반려' 관련 언론보도가 먼저 나왔으며, 이튿날 공식 공문을 수신함과 동시에 단 반나절의 재제출 기한을 통보받은 것으로 나타났다"고 지적했다.이어 "당시 통합특별시 측은 '미제출 시 의견이 없는 것으로 간주하겠다'는강경 입장을 전달한 것으로 알려졌다"고 덧붙였다.범시민추진위는 "공정함과 중립성을 지켜야 할 시장이 권한을 남용해 특정 지역 편향적 행정을 펼치고 동부권 주민들의 의료 기본권을 짓밟은 것"이라며 "제출된 서류가 제대로 검토되기도 전에 반려 보도가 나온 경위에 대해 명명백백히 해명하고 사과해야 한다"고 강조했다.이들은 민 시장에게 ▲ 사전 유출 의혹 및 서류 반려에 대한 해명·사과 ▲ 편파 행정 중단 ▲ 최후통첩식 압박 철회 및 공정한 기회 보장 등을 요구했다. 그러면서 시정이 이뤄지지 않을 경우 민 시장에 대한 형사고발과 주민소환제 추진 방침도 밝혔다.