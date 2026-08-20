메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.08.20 14:08최종 업데이트 26.08.20 14:08

순천대 의대 추진위, 민형배 시장 주민소환 추진 선언

"순천대 의대 계획서 제출 20분 만에 '반려' 보도… 편파·독단 행정" 규탄

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
순천대 의대·대학병원 설립 전남광주 동부권 범시민추진위원회가 20일 전남광주통합특별시 동부청사에서 기자회견을 열고 광주특별시의 불공정 행정을 강력히 규탄하는 기자회견을 열었다.
순천대 의대·대학병원 설립 전남광주 동부권 범시민추진위원회가 20일 전남광주통합특별시 동부청사에서 기자회견을 열고 광주특별시의 불공정 행정을 강력히 규탄하는 기자회견을 열었다. ⓒ 독자제공

전남권 국립의대 유치와 관련해 순천대 의대·대학병원 설립을 주장해온 주민단체가 민형배 전남광주통합특별시장에 대한 형사 고발과 주민소환 추진을 선언했다.

순천대 의대·대학병원 설립 전남광주 동부권 범시민추진위원회는 20일 전남광주통합특별시 동부청사에서 기자회견을 열고 민 시장에 대한 법적·정치적 책임을 묻겠다고 밝혔다.

범시민추진위는 "국립순천대학교는 지난 18일 교육부 지침과 통합특별시의 요청에 따라 '지역 의과대학 신설 추진계획서'를 기한 내 제출했다"며 "그러나 계획서 제출 불과 20여 분 만에 '반려' 관련 언론보도가 먼저 나왔으며, 이튿날 공식 공문을 수신함과 동시에 단 반나절의 재제출 기한을 통보받은 것으로 나타났다"고 지적했다.

AD
이어 "당시 통합특별시 측은 '미제출 시 의견이 없는 것으로 간주하겠다'는강경 입장을 전달한 것으로 알려졌다"고 덧붙였다.

범시민추진위는 "공정함과 중립성을 지켜야 할 시장이 권한을 남용해 특정 지역 편향적 행정을 펼치고 동부권 주민들의 의료 기본권을 짓밟은 것"이라며 "제출된 서류가 제대로 검토되기도 전에 반려 보도가 나온 경위에 대해 명명백백히 해명하고 사과해야 한다"고 강조했다.

이들은 민 시장에게 ▲ 사전 유출 의혹 및 서류 반려에 대한 해명·사과 ▲ 편파 행정 중단 ▲ 최후통첩식 압박 철회 및 공정한 기회 보장 등을 요구했다. 그러면서 시정이 이뤄지지 않을 경우 민 시장에 대한 형사고발과 주민소환제 추진 방침도 밝혔다.

[관련기사]
전남광주시 "국립의대 정원 100명 배정 요청키로" https://omn.kr/2jh5r
"순천대·목포대, 통합 협상에 적극 나서야" https://omn.kr/2jeeo
민형배 "국립의대 유치, 목포대·순천대 결단 해달라" https://omn.kr/2j8c2
통합의대 신설 '빨간불'... 순천대, 인수위 중재안 거부 https://omn.kr/2j2fg

#전남국립의대#순천대유치추진위#민형배#형사고발#주민소환추진

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기