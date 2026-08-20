천수만 해역에서 발생한 부유물... '이상 조류' 현상으로 결론

큰사진보기 ▲임성범 도 해양정책과장은 20일 도청 프레스센터에서 언론에 “이번 현상은 영양염류가 높은 환경에서 미세조류가 대량으로 증식·사멸하면서 발생한 현상으로 분석됐다”고 발표했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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최근 충남 서해연안 천수만 해역에서 발생한 부유물의 원인은 '이상 조류' 현상으로 잠정 결론이 났다.창리 해역 이상현상은 7월 23일 태안해양경찰서에 최초 신고가 접수되면서 알려졌다. 당시 해수가 짙은 갈색으로 변하고, 부남호 수문과 부잔교 인근에 집중된 대량의 부유물에서 악취가 발생했다.부유물에 대해 충남도는 "지난 7월 23~25일 서산시 부석면 창리 해역의 대량의 부유물 발생은 '이상조류' 현상​으로 판단된다"고 밝혔다.임성범 도 해양정책과장은 20일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이번 현상은 영양염류가 높은 환경에서 미세조류가 대량으로 증식·사멸하면서 발생한 현상으로 분석됐다"고 발표했다. 이는 국립해양생물자원관, 국립수산과학원, 충남보건환경연구원 등이 조사 분석한 결과를 토대로 한 것이다.도에 따르면 국립해양생물자원관은 이상현상에 대해 부유물은 해양성 미세조류인 헤테로시그마가 우점종이라고 판단했다. 미세조류 발생은 원인으로는 담수호 내 영양염류가 지목됐다.도는 지난 7월 천수만 인근 4개 담수호(간월호·홍성호·보령호·부남호)가 방류를 한 사실에 주목했다. 오염된 담수호가 바다로 흘러가 이상 조류 현상을 발생시켰을 가능성에 무게를 둔 것이다.충남도는 "이상 현상이 반복되지 않도록 담수호 유입하천과 호내 수질개선을 위해 하수 및 가축분뇨 공공처리시설 확충, 비점오염저감시설 설치, 인공습지 조성 등 담수호 수질개선사업을 지속 추진한다는 방침"이라고 밝혔다.