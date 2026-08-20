부산교육감에 무죄 선고한 항소심 재판부..."검찰 자성해야"

큰사진보기 ▲김석준 부산시교육감. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산지방법원이 있는 부산시 연제구 부산법원종합청사 ⓒ 김보성 관련사진보기

해직 교사들을 특별채용하도록 부당하게 지시한 혐의로 재판에 넘겨진 김석준 부산시교육감이 항소심에서 무죄 판결을 받았다. 재판부는 부당한 개입이나 절차상 문제가 없었다며 수사·공소권 남용까지 꼬집었다.이 사건은 곽상도 전 국민의힘 의원이 공익감사를 청구하면서 촉발됐는데, 1심과 달리 2심은 김 교육감이 외쳐온 정치적 기소 주장에 손을 들어줬다.부산지법 형사항소4-3부(김도균 부장판사)는 직권남용권리행사방해, 국가공무원법 위반 등 혐의로 기소된 김 교육감의 20일 항소심 선고공판에서 원심판결을 파기하고 무죄를 선고했다. 앞서 김 교육감은 전국교직원노동조합(전교조) 부산지부 소속 통일학교 사건 관련 해직 교사 4명을 2018년 공개경쟁을 가장해 특별채용하도록 한 혐의로 법정에 섰다.지난 1심은 직위상실에 해당하는 징역 8개월 집행유예 2년의 선고하며 "임용권을 남용했고, 실무자들에게 의무 없는 일을 하게 해 그 죄책이 무겁다"라고 판시했다. 그러나 사건을 다시 들여다본 항소심은 마지막 주문까지 50분 동안 판결문을 읽으며 이를 완전히 뒤집었다.우선 검찰이 그동안 주장해 온 '부당 채용' 자체를 받아들이지 않았다. 시기적으로 2016년 관련 시행령이 개정되면서 해직 교사들이 복직하려면 3년 안에 재임용이 돼야 했고, 최소한의 기회 보장이 필요했던 상황이라고 판단했다. 무엇보다 결격사유도 사라지면서 이들의 자격 또한 문제가 없었다고 봤다.채용 과정에서 위법이 없다는 점도 부각했다. 공개 절차를 밟은 데다 미리 결과를 정해놓은 것이 아니라는 것이다. 재판부는 "관련자 진술을 보더라도 모든 절차를 빠짐없이 이행했다"라며 "해당 퇴직교사들만 유일한 대상자도 아니었다"라고 기소의 문제를 짚었다.보수 진영 일각에서 이념 공세를 퍼부어온 탓에 통일학교 사건을 다시 규정한 점도 눈길을 끈다. 채용자 4명이 당시 국가보안법 위반 혐의로 징역형 집행유예를 받았지만, 자유민주적 질서를 명백히 위협할 만한 사안은 아니었다는 해석이다. 이러한 조건에서 이들 교사가 장기간 해직과 사회적 낙인으로 생계에 어려움을 겪었고, 명예 회복의 필요성도 있다고 판단했다.재판부는 "특별 채용 기간이 촉박했음에도 오히려 필요한 절차를 빠짐없이 진행했고, 공무원들의 의견을 존중했다. 관련한 증인들의 진술도 모두 일치한다"라며 "특별 채용을 통해 피고인이 어떠한 사적 이익을 취하지도 않았다"라고 강조했다.마지막에는 이례적으로 무리한 공소 문제를 덧붙였다. 재판부는 "확정적 유죄 인식에 기반해서 편향된 방향으로 권한이 행사됐을 가능성" 등 기소의 다른 의도나 배경을 의심했다. 그러면서 "판사 생활을 하면서 이같이 공소사실이 왜곡되고, 과장된 상태의 비슷한 사례를 찾기 어렵다. 자성이 필요하다"라고 검찰의 입장에선 뼈아픈 한마디를 남겼다.지난해 말 항소 이후 8개월 만에 무죄를 받아 든 김 교육감은 이른바 '사법리스크' 해소 결과를 반겼다. 법정 밖을 나온 그는 "실체적 진실에 근거해 현명한 판결을 해준 재판부에 깊이 감사한다"라며 "이로써 저 개인은 물론 부산교육 가족의 명예를 지킬 수 있게 됐다. 앞으로 불필요한 논란도 마무리되길 바란다"라고 말했다.곽상도 전 의원 등 국민의힘 쪽 인사들이 2021년 공익감사를 청구하고 윤석열 정부 시기 감사원이 이를 수용하면서 시작된 이 사안은 공수처를 거쳐 2023년 말 부산지검의 기소로 연결됐다. 특히 과거 전교조 부산지부 통일위원회의 통일학교 사건을 재소환하며 진보교육감에 대한 색깔론 공격까지 더해졌다. 이를 두고 검찰은 혐의 입증 자신을, 김 교육감은 정치적 탄압으로 맞대응해 왔다.김 교육감의 직위가 유지되려면 항소심 판결이 확정돼야 하는데, 상고 여부에 관심이 쏠린다. 법률심인 대법원으로 간다면 사실관계가 아닌 이전 판결의 법리 오해 여부 등을 따지게 된다. 검찰은 일단 말을 아끼는 분위기다. 부산지검 관계자는 "판결문을 분석해 봐야 한다. 지금 바로 답변할 수 있는 내용은 없다"라고 밝혔다.