산불재난지역에 비집고 들어오는 산림경영특구와 태양광발전소

큰사진보기 ▲현수막마을에 곳곳에 걸린 다양한 명의의 현수막 ⓒ 장정희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경북도청 앞 피켓시위의성, 안동, 청송, 영덕, 영양까지 5개 시군의 피해자단체가 경북도청 앞 피켓시위를 2025년 12월 8일부터 약 3개월간 진행하였다. ⓒ 경북산불피해주민대책위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲청와대 앞 기자회견필자가 소속되어 있는 산불회복주민연대 의성무지개는 생업·생계가 먼저임을 외치는기자회견을 청와대 앞에서 진행했다. 2026년 4월 23일 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲스카이뷰를 통해 본 점곡면 일대까맣타 탄 산의 면적이 어마어마하다. 약 9만평의 태양광사업 부지와 약 130만평의 산림경영특구 부지의 위치를 확인할 수 있다. ⓒ 카카오맵 관련사진보기

초록은 강하다. 뜨겁게 내리쬐는 태양 아래에서 갑자기 쏟아지는 비를 다 받아내고 초록은 더욱 짙어지고 무성해졌다. 까만 나무기둥을 초록이들이 가린다고 가렸지만 마을을 둘러싸고 있는 산봉우리와 능선은 까맣게 불탄 그대로다. 벌목대상지도 아니고 바람에 날린 씨앗도 거기까지는 도달하지 못하는가 보다. 마을 주민자치회에서 싸리 씨앗을 심었지만 씨앗은 비에 씻겨 내려왔다.그 아래로 현수막이 50여 장 걸렸다. 현수막을 걸 수 있는 모든 곳에 현수막에 걸렸다. 현수막 게시가 허용되는 게시대 보다는 면사무소 주변과 마을도로 주변으로 많이 걸려있다. 전봇대에, 울타리에, 나무에 끈이 묶여있다.현수막이 가장 많이 걸리는 때는 선거 때이다. 지난 6.3 전국동시지방 선거때 우리 마을에 출마한 후보는 군수 후보 2명, 군 의원 후보 4명, 도지사 후보 2명, 도의원 후보 2명 그리고 교육감 후보 3명까지 총 13명이다. 후보당 2장씩 현수막을 걸 수 있으니 비례는 제외하고 26장이 걸렸을 걸라 짐작된다. 그런데 선거가 끝나고 한 달이 지난 지금 이 마을에는 무슨 일이 일어났길래 현수막이 이렇게 덕지 덕지 붙었을까.2025년 경북초대형 산불. 의성의 세 개 지점에서 발화하여 의성에서만 3일간 타다가 4일째에 안동, 청송, 영양, 영덕까지 삽시간 만에 불이 번졌다. 영덕 해안에 정박해 있던 배까지 다 태우고 나서야 불은 더 번지지 못했고 전국적으로 1~3mm 가량의 비가 내리고 나서야 주불진화가 되었다.이례적인 재난이랴, 사회재난을 상향하는 특별지원이 이뤄졌다. 대통령 선거를 앞두고 있어서 여야 합의가 잘 되었을 거라는 말도 있다. 역시나 여야 합의로 '경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법(아래 산불특별법)'이 신속히 만들어졌고 각 기초지자체 단위에서 초기 지원시 부족했던 부분을 2027년 1월까지 신청 받고 있다. 신청이 끝나고 난 뒤에야 추가지원금을 받을 수 있는데, 그 기준이 아직 없고 예산의 범위도 알지 못한다. 주민에게 추가지원이란 예수의 재림처럼, 이미 왔으나 아직이다.지원금이 만족할 만큼이 될지 안 될지는 그 다음에 생각할 문제이고, 지원금을 받기 전까지의 생계유지는 각자의 몫이다. 아픈 것도 각자의 몫이다. 후유증으로 지병이 악화되었다는 이도, 한달 만에 아버지가 돌아가셨다는 이에게도, 다 각자가 감당해야 할 몫이다. 기존에 지원 기준이 없었던 소상공인이나, 사각지대 사례들이 가장 가혹하다. 빚을 늘리고, 빚을 더 늘리지 못해 파산하고, 오늘 하루를 살아갈 수단이 막막하다.산불특별법 재건사업과는 별개로 의성군 점곡면 사촌리에는 9만 평 규모의 목장부지가 태양광발전소 건설로 계획위원회에 제출 된 상태이다.위 사업들은 정부의 일방적인 추진은 아니다. 인근 대도시를 위해서 만들어지는 것도 아니다. 산림경영특구는 산불로 피해를 입은 산주들이 원하면 신청할 수 있게 산불특별법 제27조에 규정된 것이다. 좋은 취지로 만들었다고는 하나 수혜를 입는 이는 결코 마을 주민들이 아니다. 특히 산불로 집을 잃고 과수원을 잃고 건강을 잃은 주민들의 몫이 아니다.오히려 2차 피해가 예상된다. 냇가에는 잿물이 흘러내려오고 비 오는 날이면 여전히 탄내가 난다. 온통 까만 산에 둘러싸여 있는데 하나밖에 없는 마을길로 커다란 공사차량이 쉴새 없이 지나다니면 그 먼지와 매연을 마셔야 하는 건 산불 피해 주민들이다. 대부분 과수농사를 짓는데 기존 농사에 매진하기에도 바쁜 농민들이 산림경영특구 내의 새로운 수입원을 차지하기란 녹록치 않다. 아니 불가능하다.2005년 한국지리정보학회지에 '의성군 지역 산불 발생 및 대형화 위험지역 구분'이라는 논문에 의성은 산불 대형화 위험지역으로 지목되었다. 그러나 2025년까지, 의성에는 산림청이 운영하는 산불감시 카메라가 단 한 대도 설치되어 있지 않았다. 국내에서는 물론 국제적으로도 산불이 자주 발생하고 대형화 되는 상황에서 전체 면적의 50% 이상의 동의만 있다면 지정할 수 있는 산림경영특구는 마치 산불을 기다렸다가 산을 매매하면서 큰 이익을 얻는 일명 '산테크'를 노리는 자들을 위한 법처럼 보인다.재난이 휩쓸고 간 자리에, 여전히 일상이 회복되지 못한 마을주민들이 대부분인데 결과적으로 소수의 사유재산이 늘어나는 방식의 정부 예산 투입이 정당한가. 게다가 '추가지원'에 대해서는 그 어느 것도 결정 된 것이 없는 상태이다. 도대체 산불관련 예산은 어디로 향하고 있는가. 피해주민들의 제대로 된 회복을 위해서는 산불특별법의 재건 사업은 반드시 개정되어야 한다.태양광발전소도 마찬가지다. 산불특별법으로 규정하지 않아도 산을 깎아 만들지만 않으면 대규모 태양광발전소는 얼마든지 산에 들어설 수 있다. 특히나 값싼 농촌은 노다지다. 조건만 맞으면 어디든 들어설 수 있다. 단, 자본이 있어야 한다.이번 정부에서는 마을단위에서 햇빛소득을 통해 공동체를 꾸려갈 수 있는 재정을 마련할 수 있다고 적극 권하고 있다. 그러나 막상 마을 안에서 십시일반으로 모으기에는 초기 자본은 상당히 버거운 규모이다. 용역 주도의 신종 관제 마을사업이라는 냉소가 나오는 이유도 여기에 있다. 사업구조를 잘 알고 돈이 되니 득달같이 달려드는 업자의 편의와 이익에는 더 가깝게 관대하면서, 정작 주민의 참여와 실질적 소득을 증대시키는 노력과 지원에는 무디고 무지한 행정 때문이다.의성군 점곡면 사촌리에 계획된 대규모 태양광 발전소의 사업규모는 500억 원이다. 사업규모가 500억 원이나 되는 대규모 자본이 투입되는 태양광 발전 사업이 과연 지역 주민들에게도 혜택을 돌려줄 수 있을까? 소득이 되지 않아 농사지을 사람도, 농사지을 농지도 사라져 간다는데 태양광이라도 해야지 농지와 불탄 산림도 이용해 소득을 올릴 수 있다는 말은 사기에 가깝다.원론적으로는 타지역의 에너지 조달을 위해 농어촌지역에 대규모 재생에너지 발전 단지가 들어오는 것은 거부한다. 우리 마을에 석탄화력발전소가 아닌, 핵발전소가 아닌 재생에너지 발전 단지가 들어오는 것은 시급한 에너지전환이 필요한 상황에서 환영할 만한 일이다. 적어도 받아들일만한 일은 된다고 생각했다. 그런데 마을 주민들이 충분히 알지 못한 채 거기서 생산되는 에너지가 특정기업의 이익이 되는 것이라면 이것은 기후부정의를 대응하는 재생에너지가 될 수 없다.주민들은 계속해서 살던 마을에 살고 싶을 뿐이다. 산불피해지의 재건사업도, 재쟁에너지도 특정인의 투자나 수익을 위한 것이 아니라 마을의 정주 환경을 개선하거나, 에너지 자립이라는 관점으로 고려되어야 할 것이다.