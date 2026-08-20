김민석 "당의 모든 뉴스, '민주당TV' 새벽 방송으로"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 20일 당의 홍보 및 브랜드와 관련된 모든 부분에 대한 전면 재검토를 주문했다. ⓒ 김민석 민주당 대표 X 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 20일 당의 홍보 및 브랜드와 관련된 모든 부분에 대한 전면 재검토를 주문했다. 특히 당의 새로운 유튜브 채널 '민주당TV'에 대한 논의를 주문했다.당 안팎의 주요 현안에 대한 당내 인사들의 의견이나 주장이 외부 유튜브 채널을 통해 제기돼 논란과 갈등으로 확산되는 상황을 차단하기 위한 조치로 해석된다.김 대표는 이날 본인 페이스북과 엑스(X·옛 트위터)를 통해 당의 홍보위원장인 김남준 의원에게 이를 주문하며 "당의 큰 브랜드 컨셉부터 회의의 모습, 구성원의 복장에 이르기까지 전면 혁신을 시작해야 한다"고 했다.'민주당TV'에 대해선 "당에서 생산되는 모든 뉴스의 기본 플랫폼이 될 것"이라며 당의 '민주당TV'추진TF와 협력해 논의할 것을 당부했다. "이제 당의 모든 뉴스가 '민주당TV'를 통해 새벽방송으로 시작돼야 한다"고도 강조했다.아울러 이러한 주문과 관련해 "당원 그룹과 외부 전문가의 컨설팅 및 토론을 준비해 주시고, 조속한 시일 내에 공개 보고 자리를 만들어 주시라"고 밝혔다.김남준 홍보위원장도 페이스북을 통해 답했다. 그는 "민주당이라는 정당 브랜드에 대한 진단은 면밀히 검토해 보고드리겠다. 이에 따른 과제를 산출해 이행계획까지 준비하겠다"면서 "할 수 있는 것부터 빠르게 해 나가면 좋겠다"고 했다.무엇보다 그는 "정보 범람 시대에 신뢰도는 핵심이다. 공인된 큐레이션이 알고리즘보다 신뢰받도록 해야 한다"며 "'민주당TV'는 국민과 당원께 신뢰받을 수 있는 큐레이션 서비스가 될 것"이라고 했다. 당의 이슈나 논의가 특정 성향의 외부 유튜브 채널에만 한정되는 경우를 막겠다는 취지로 읽힌다.