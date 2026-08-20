통일부 "트럼프 대통령 '통큰 결단', 북한도 동참 기대"

통일부는 20일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합훈련 축소조치 등에 대해 평가 절하한 김여정 북한 노동당 부장의 입장 발표에 대해 "북미 정상 간 대화 재개와 한반도의 안정적 평화체제 구축이라는 평화의 역사로 이어질 수 있도록 북측도 이 기회에 동참하기를 기대한다"고 밝혔다.
통일부 당국자는 이날 오전 '김여정 입장 발표 관련 입장'을 통해 "적대와 대결을 해소하기 위한 근본적인 해법을 고민하는 것이 진정한 평화와 안정을 보장하기 위한 가장 빠른 길이 될 것"이라면서 이같이 강조했다.
통일부는 이어 "트럼프 대통령의 한미연합연습 축소는 한반도에서 평화체제 구축을 위한 대화를 시작하려는 결단"이라고 평가하면서 "트럼프 대통령의 통 큰 결단이 금년 내 북미정상 간 대화 재개와 한반도의 안정적 평화체제 구축이라는 평화의 역사로 이어질 수 있도록, 북 측도 이 기회에 함께 동참하기를 기대"한다고 밝혔다.
그러면서 "정부는 트럼프 대통령이 피스메이커로서 만든 평화의 기회가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 페이스메이커이자 한반도 평화의 당사자로서 모든 노력을 다할 것"이라고 했다.
앞서 김여정 부장은 전날(19일) 관영 <조선중앙통신>을 통해 '주요 국제문제들에 대한 입장'에서 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시에 대해 "전혀 흥미를 느끼지 않는다"고 평가절하한 바 있다.
한편 통일부 당국자는 북한이 핵탄두를 50~60개 정도 보유하고 있는 것을 이미 인지하고 있다고 밝혔다.
이 당국자는 "최근 스웨덴 국제기구에서 북한의 핵보유 개수를 50~60개로 올렸다"면서 트럼프 대통령이 밝힌 수치와 비슷한 수치라고 전했다.
통일부 당국자가 언급한 스웨덴 국제기구는 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)로 이 연구소는 매년 북한의 핵탄두 개수를 추정해 발표해왔다.
앞서 정동영 통일부 장관도 2025년 9월 대북 강경책을 펼친 윤석열 정부에서 북한의 핵무기가 약 50개까지 증가했다고 밝힌 바 있다. 당시 정 장관은 "북한의 핵무기 개수는 지난 정부가 등장한 2022년 20개에서 2024년에 50개로 두 배 반이 증가했다"고 강조했다.
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