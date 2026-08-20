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26.08.20 12:24최종 업데이트 26.08.20 12:24

이천 지역화폐 관광소비 215% 급증... 외지인 지갑 골목상권으로

올 상반기 관광소비액 153억 5000만 원... 지역화폐 관광소비 비중 2.17%→4.74%

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경기 이천시는 관광 빅데이터를 분석한 결과 올해 상반기 이천사랑지역화폐를 통한 관광소비액은 153억5000만원으로 지난해 같은 기간 48억6000만원보다 215.5% 증가했다고 20일 밝혔다.
경기 이천시는 관광 빅데이터를 분석한 결과 올해 상반기 이천사랑지역화폐를 통한 관광소비액은 153억5000만원으로 지난해 같은 기간 48억6000만원보다 215.5% 증가했다고 20일 밝혔다. ⓒ 이천시

이천사랑지역화폐를 이용한 관광소비액이 지난해보다 3배 이상 증가한 것으로 나타났다. 이천시는 지역화폐 인센티브와 소규모 가맹점 캐시백 등을 통해 외지 관광객의 소비를 지역 상권으로 유도한다는 계획이다.

경기 이천시는 관광 빅데이터를 분석한 결과 올해 상반기 이천사랑지역화폐를 통한 관광소비액은 153억 5000만 원으로 지난해 같은 기간 48억 6000만 원보다 215.5% 증가했다고 20일 밝혔다.

전체 관광소비에서 지역화폐가 차지하는 비중도 지난해 2.17%에서 올해 4.74%로 2배 이상 높아졌다.

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시는 '2026 이천시 경기활성화 페스타'를 중심으로 지역화폐 이용 확대 정책을 추진하고 있다.

지역화폐 충전 시 월 10만 원 한도에서 10% 인센티브를 지급하고, 연매출 3억 원 이하 '작은가게' 가맹점에서 결제하면 월 10만 원 한도에서 결제금액의 10%를 캐시백으로 돌려준다.

5월과 9월 등 소비가 집중되는 시기에는 매출 규모와 관계없이 전체 가맹점으로 캐시백 대상을 확대한다. 공공배달앱 '배달특급'에서 이천사랑지역화폐로 결제할 경우에는 월 2만 원 한도에서 20%의 추가 캐시백을 지급한다.

시는 이 같은 혜택을 통해 지역 주민뿐 아니라 관광객의 소비를 지역 내 음식점과 카페, 전통시장 등 골목상권으로 유도한다는 방침이다.

지역화폐를 통한 소비 확대와 함께 소상공인 지원도 병행하고 있다. 설봉공원 내 이천시상권활성화센터에서는 경영·홍보·SNS 마케팅·법률·세무 분야 컨설팅을 제공하고 상권 분석 교육과 공동 마케팅 등을 지원하고 있다.

성수석 이천시장은 "지역화폐 정책이 외부 소비 유입과 작은가게 매출 증가 등 지역경제에 긍정적인 효과를 내고 있다"며 "시민의 체감 혜택과 소상공인의 자립 효과를 높일 수 있도록 지역화폐와 상권 활성화 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

#이천시#지역화폐

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