'제주 장기 실종' 장미란씨 가족 "신음 등 장난전화 제발 그만"

큰사진보기 ▲지난 5월 이후 행방이 묘연한 제주 장기 실종자 장미란(37)씨를 찾기 위해 가족들이 만든 포스터. 장씨는 키 약 158㎝에 마른 체형이며 긴 생머리를 하고 있다. 실종 당시 검은 후드 집업과 카키색 운동복 바지, 흰색 나이키 슬리퍼, 금팔찌를 착용했던 것으로 전해졌다. ⓒ 장미란씨 가족 제공 관련사진보기

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제주 장기 실종자 장미란(37)씨를 찾기 위해 연락처를 공개한 가족들이 "신음 소리 등 장난 전화는 제발 삼가달라"면서 고통을 호소했다. 장씨는 경찰의 허위보고 의혹 속 초동 대응이 늦어지며 3개월 넘게 실종 상태다.장씨의 친척동생 A씨는 지난 19일 인스타그램에 "가족들은 이미 충분히 힘든 시간을 보내고 있다"며 이같이 밝혔다. 이어 "댓글을 통한 정치적 선동이나 사건과 무관한 정치적 논쟁도 자제해 주시길 바란다"며 "저희는 오직 가족을 찾기 위해 이 글을 올렸다"고 당부했다.그러면서 장씨의 실종 이후 경과를 정리해 공유했다. 이에 따르면 장씨는 지난 5월 13일 오전 1시 30분께 제주시 한림읍에서 휴대전화 하나만 소지 후 외출한 뒤 연락이 끊겼다. 장씨와 함께 지내던 남자친구는 이틀 뒤인 5월 15일 경찰에 최초 실종 신고를 했다.당시 신고를 접수한 경장은 '실종자와 연락이 닿았다'는 취지로 상부에 보고하고 신고 당일 사건을 종결했다. 그러면서 가족들에겐 '장씨가 자신의 위치를 남자친구에게 알리지 말라고 했다'는 취지로 설명했다.하지만 이후에도 장씨와 연락이 닿지 않자 가족들은 지난 7월 다시 실종 신고를 했다. 경찰이 최초 신고 처리 과정을 확인한 결과, 최초 신고를 접수한 경장이 장씨와 통화한 기록은 확인되지 않은 것으로 전해졌다. 이에 가족들은 해당 경장이 당시 허위보고한 것으로 의심하고 있다.제주경찰청은 해당 경장을 피의자 신분으로 전환하고 직무유기 혐의에 대해 조사하고 있다. 하지만 이 경장은 '신고 대상자와 연락한 뒤 사건을 종결했다'는 취지로 주장하고 있다. 한편 이 경장은 지난달 경찰서 여자 화장실에 들어간 혐의로도 조사받고 있고, 현재는 직위 해제된 상태다.경찰은 다시 장씨에 대한 조사에 나섰지만, 최초 신고 이후 오랜 시간이 흐르면서 장씨의 행적을 추적할 단서도 사라졌다. <뉴시스> 보도에 따르면 최초 신고 당시엔 장씨 주거지와 주변 도로의 폐쇄회로(CC)TV 영상이 남아 있었으나 이후 저장 기간이 지나 삭제됐다.장씨의 휴대전화는 지난 5월 17일 이후 꺼져 있으며, 현재까지 장씨의 통신 기록이나 카드 사용 내역 등 생활 반응은 없는 것으로 전해진다. 가족들은 장씨의 얼굴과 실종 장소, 인상착의 등이 담긴 포스터를 제작해 직접 제보를 받고 있다.실종된 장씨는 키 약 158㎝에 마른 체형이며 긴 생머리를 하고 있다. 실종 당시 검은 후드 집업과 카키색 운동복 바지, 흰색 나이키 슬리퍼, 금팔찌를 착용했던 것으로 전해졌다. 경찰이 특정한 마지막 위치는 제주시 한림항 일대다.