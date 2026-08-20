▲박수현 충남지사 “충남대·공주대 통합, 시기 놓치면 안 돼” 박수현 충남도지사가 최근 논란인 충남대학교와 공주대학교의 대학 통합 추진과 관련해 “학령인구 감소 등 절체절명의 위기 속에서 통합의 골든타임을 놓치는 것은 현명하지 못하다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲박수현 지사가 20일 “학령인구 감축으로 지방 대학들이 존폐 위기에 처한 상황에서, 흡수통합이나 대학 본부 위치 문제 등으로 기회를 놓치는 것은 매우 안타까운 일”이라고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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박수현 충남도지사가 최근 논란인 충남대학교와 공주대학교의 대학 통합 추진과 관련해 "학령인구 감소 등 절체절명의 위기 속에서 통합의 골든타임을 놓치는 것은 현명하지 못하다"고 밝혔다.20일 충남도청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 충남대·공주대 통합에 관한 질문에 이같이 밝히며, 지역 사회와 대학 구성원들의 불안감을 해소하기 위한 면밀한 관리를 약속했다.박 지사는 먼저 "서울대 10개 만들기 사업이 3개로 축소·집중되는 등 대학 간 경쟁이 더욱 치열해졌다"며 "학령인구 감축으로 지방 대학들이 존폐 위기에 처한 상황에서, 흡수통합이나 대학 본부 위치 문제 등으로 기회를 놓치는 것은 매우 안타까운 일"이라고 진단했다.이어 "공주시민과 공주대 구성원들의 우려와 지역적 자부심을 누구보다 잘 이해하고 있다"면서 "공주대와 충남대가 각자의 자리에서 소중한 역사와 전통을 가지고 있지만, 명분만 고집하다 시기를 놓치는 것이 과연 현명한지 균형 있게 고민해야 한다"고 덧붙였다.특히 공주 지역에서 제기되는 '흡수통합' 및 '지역 경제 위축' 우려에 대해 박 지사는 "공주대 구성원과 공주시민에게 실질적인 경제적 손실이 발생하지 않고 지역의 자부심이 꺾이지 않도록 면밀한 관리가 필요하다"며 "충남도 차원에서도 명확한 입장을 가지고 불만과 이견을 최대한 줄일 수 있는 길을 찾아 나가겠다"고 강조했다.아울러 "정부의 정책 방향에 발맞춰 기회를 선점하고 새로운 길을 모색해야 한다"며 "통합 과정에서 제기되는 지역 사회의 목소리를 적극 수렴해 상생할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.