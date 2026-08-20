자승·진성준·김민석 형까지... "국정원 수백명 사찰, 윤석열에 보고"

[기사 보강 : 20일 낮 12시 38분]
"윤석열 시절 국가정보원은 출처가 불분명한 첩보를 근거로 정치인과 종교인에 대한 사찰까지 진행하고 그 결과를 윤석열에게 보고했다. 이같은 광범위한 민간인 사찰은, 사실상 불법 계엄의 배경이 되었던 것으로 보인다."
20일 국회 소통관에 선 윤건영 더불어민주당 의원(재선, 서울 구로구을)의 말이다.
전날 '국정원의 계엄 사전 공모·조직적 계엄 가담 의혹'을 제기했던 윤 의원은 이날 윤석열 국정원이 2024년 총선을 앞두고 별도 태스크포스(TF)를 만들어 30여 명, 나아가 '안보 위해 세력' 명단 등 수백 명 민간인을 사찰했으며, 그 결과가 윤석열 전 대통령에게도 보고됐다고 주장했다(관련 기사 : 윤건영 "국정원, 불법계엄 3개월 전 사전 인지·조직적 가담" https://omn.kr/2jgwk
).
윤 의원은 '윤석열 국정원의 민간인 사찰 실태 폭로' 기자회견을 열고 "최근 저는 윤석열 국정원이 광범위한 민간인 사찰을 해왔다는 정황을 접하고, 여러 방법을 동원하여 그 실체를 확인해 왔다. 그 결과 윤석열 정부에서 정치인을 포함한 광범위한 민간인 사찰이 이뤄졌고, 심지어 그 결과가 대통령까지 보고되었음을 확인했다"며 관련 내용을 밝혔다.
그는 지난 7월 윤석열 국정원이 당시 'OO방첩단'을 구성해 정치인·민간인 정보를 수집했으며, 이 조직이 2024년 총선 직전 '현안 대응 TF'로 확대됐다는 의혹을 제기했다. 국정원은 이에 2022년 5월~2024년 초 여야 일부 정치인의 북한 연계 의혹 조사 시도는 있었으나, 내부 반발로 조사가 중단됐다며 윤 의원 주장에 반박한 바 있다.
윤 의원은 이날 기자들과 만나 "제가 최초 제기한 의혹은, 국정원이 총선 별도TF로 정치 정보와 민간인 사찰을 했다는 것"이라며 "국정원이 이에 명쾌한 해명을 못했었는데, 보고서가 김태효 안보실 차장과 당시 윤석열에도 보고됐다는 등의 더 세부적인 내용과 실물(문건)을 최근 제가 확인했기에 다시 문제를 제기하는 것"이라고 설명했다.
"수백명 민간인 사찰해 동향 보고... '반국가' 씨앗 심은 국정원, 사실상 계엄 기획자"
이날 윤 의원은 A4용지 4쪽 분량 회견문을 통해 내용을 자세히 알렸다. 그는 여기서 ① 2024년 1월, 윤석열 국정원은 민간인 사찰을 위한 '북한 영향력 공작 대응 TF'(아래 '북한 공작 TF')를 만들었고 ② 해당 TF 보고는 대통령실 안보실 김태효 차장에 총 16회 보고됐다는 내용을 지적했다.
이어 ③ 당시 사찰 보고서에는 '국내 추종 실태 활동 추적' 등 누가 윤석열 탄핵을 주장했는지 포함 민간인 사찰 내용이 담겨 있었으며 ④ TF의 민간인 사찰 피해자 규모는 30여 명에 달할 정도이고 ⑤ 윤석열 국정원은 출처 불분명 첩보를 근거로 정치인·종교인 사찰까지 진행하고 그 결과를 윤석열에게 보고했다고도 지적했다.
윤 의원은 당시 윤석열 국정원의 광범위한 민간인 사찰이 "사실상 불법 계엄의 배경이 되었던 것으로 보인다"며 "(윤석열 불법 계엄의) 배경에 윤석열 국정원이 벌인 무분별한 민간인 사찰이 있었다는 것은, 당시 국정원이 사실상 불법 계엄의 최초 기획자일 수도 있다는 생각마저 하게 한다"고 주장했다.
"윤석열 국정원은 '안보 위해 세력'이라는 이름 아래 수백 명의 민간인을 사찰하여 동향을 보고, 총선 직전 심지어 별도 조직까지 만들어 특별 보고서를 작성
·보고해, 윤석열 머릿속에 소위 '반국가 세력' 단어의 씨앗을 심은 것이다. 이제야 윤석열이 왜 어느 순간 '반국가 세력' 말을 공공연히 내뱉고 불법 계엄까지 벌이게 된 건지 짐작이 가실 것이다."
양경수 위원장, 김민웅 대표, 불교계 자승스님도 사찰사례로 거론... "국정원, 곧 내부 감찰 예정"
윤 의원은 "2024년 1월 만들어진 '북한 공작 TF' 보고 내용에는 민간인 사찰로밖에 볼 수 없는 내용이 있었다", "최초 대통령에게 보고된 TF 운영계획에 첨부된 '추적 대상자' 7명을 포함해, 주 단위 보고서에 포함된 대상자가 28명가량 된다"며 TF의 사찰 대상자만 30여 명에 이른다고 주장했다.
그는 "대통령에게까지 보고된 주요 인물, 즉 '추적 대상자' 7명에는 양경수 민주노총 위원장과 김민웅 촛불행동 대표(목사)가 포함되어 있다"며 "겉으로는 북한 영향력 공작 대상자들이라 포장했지만, 실제로는 윤석열 정부에 대해 비판하고 정책에 반대 목소리를 내는 민주진보 인사들이 주요 사찰 대상이 된 것"이라고 비판했다. 김 대표는 김민석 더불어민주당 대표의 친형으로도 알려져 있다.
윤 의원은 또 국정원의 정치인 사찰 관련 "이미 (실명이) 공개된 진성준 민주당 의원 외 현역 의원 대상 정치 사찰 사례는 더 있다"면서도 실명을 공개하지는 않았다. 이어 "사찰 근거가 된 '첩보'에 충분한 검증이 없었다는 건, 조태용 (당시) 국정원장 때 자체감사에서도 인정했다"고 덧붙였다.
지난 2023년 11월 입적한 자승 스님도 사찰 피해 사례로 꼽혔다. 자승 스님(1954년~2023년)은 대한불교조계종 33대·34대 총무원장을 지낸 승려로, 최초 연임에 성공하는 등 불교계의 강력한 실권자로 꼽혀온 인물이다.
윤 의원은 "당시 1차장 산하 대테러부서와 2차장 산하 안보조사부서가 합동으로 자승 스님 열반 현장에 출동했다. 이후 보고서가 2번 작성되었으나, 당시 실무자들도 왜 갑자기 자승 스님 열반 현장을 가라는 것인지조차 몰랐다고 한다"며 "한 종교인의 죽음에 왜 국정원 직원들까지 출동해야 했는지, 그 지시는 누구로부터 어떻게 내려온 것인지 밝혀야 한다"고 짚었다.
회견 뒤 질의응답에서 윤 의원은 "윤석열 국정원이 윤석열 전 대통령을 '가스라이팅'하기 위해 이런 일을 진행했다고 저는 추정한다"며 당시 사찰이 당시 대통령에게 특정한 정치적 인식을 심기 위한 목적이었을 수 있다고 주장했다.
그는 "윤 전 대통령이 어느 순간부터 공개석상에서 '대북 용공 혐의점이 있는 사람들', '반국가 세력'이라는 표현을 반복적으로 사용하기 시작했다"며 "그 배경에 국정원의 민간인 사찰과 대북 혐의점을 악용한 보고가 있었던 것 아닌가 추정한다"고 설명했다.
국정원은 전날 기자회견 포함해 윤 의원의 주장에 별도 입장이나 해명 보도자료는 내놓지 않았다. 관련해 윤 의원은 이날 "국정원이 아직 감찰에 들어간 것은 아니지만, 곧 (내부) 감찰을 할 것으로 비공식적으로 확인했다"고 설명했다.
윤 의원은 "윤석열 국정원이 저지른 잘못인 만큼 현 국정원이 철저한 감찰을 통해 진실을 밝히는 게 우선"이라며 "감찰 결과에 따라 수사 의뢰와 처벌 요구를 하는 것이 맞다"며 "국정원 개혁의 첫 단추는 진실을 확인하는 것이다. 진상을 철저히 밝혀 다시 개혁을 시작해야 한다"고 비판했다.
그는 "국정원 국내 정보 수집을 제한하고 대공수사권을 경찰로 이관하는 법 개정까지 이뤄졌는데도 국정원이 과거의 못된 버릇을 버리지 못했다"며 "김대중, 노무현, 문재인의 세 차례 민주 정부를 거치며 한 발 한 발 어렵게 만들어간 국정원 개혁이 윤석열의 등장으로 이렇게 하루아침에 모래성처럼 무너져내렸다는 사실이 가슴 아프다"고 지적했다.
한편 김민웅 대표 등은 국정원에 불법사찰을 당했다며 국가 상대 손해배상소송을 걸었으나, 법원은 지난 3월 "제출 증거만으로 불법이라 인정하기 부족하다"며 1심 원고 패소 판결했다. 관련해 윤 의원은 "법원 판단에 대해 뭐라 말하기는 어렵지만, 국정원은 법률상 대공 혐의 조사권한이 있을 뿐 민간인은 어떤 영역에서도 사찰할 수 없게 법에 규정돼 있다"며 "윤석열 국정원이 민간인들을 사찰해 대통령에까지 정기 보고한 건 위법하다고 지적하는 것"이라고 덧붙였다.