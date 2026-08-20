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사회

광주전라

26.08.20 18:38최종 업데이트 26.08.20 18:55

[단독] 민형배 보좌 '정책총괄수석' 지원자는 1명

연봉 9000만원·2급 상당 핵심 보직... 전남광주통합특별시, 재공모 검토

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전남광주통합특별시 광주청사.
전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 전남광주통합특별시

전남광주통합특별시가 민형배 시장의 시정 보좌를 위해 신설한 최고위직인 정책총괄수석 공모에 지원자가 단 1명에 그친 것으로 확인됐다.

연봉 하한액이 9000만 원이고 시장 임기 범위에서 연장이 가능한 핵심 보직이지만 지원자가 1명에 불과하면서, 시는 재공모를 검토하기로 했다.

20일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 최근 공모를 마감한 전남광주시 정책총괄수석(임기제 가급·2급 상당) 지원자는 1명으로 나타났다.

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정책총괄수석은 시정 주요 현안과 각종 정책 결정 과정에서 시장을 보좌하는 자리다

시는 지난 3일 공모 계획을 공고한 뒤 12일부터 14일까지 정책총괄수석 공개 모집 절차를 진행했다. 임용 자격은 학사학위 취득 후 9년 이상 관련분야 실무경력이 있거나 12년 이상 관련분야 실무경력이 있는 사람, 또는 5급·5급 상당 이상의 공무원으로서 2년 이상 관련분야 실무경력이 있는 사람으로 했다.

연봉 하한액은 9000만 원이다. 임기는 최초 1년이지만 임용권자의 임기 범위에서 연장이 가능한 조건이다. 당초 시는 서류전형과 면접 등을 거쳐 다음 달 4일 정책총괄수석을 임용할 계획이었다.

하지만 지원자가 1명에 그치면서 인선 절차를 다시 검토하게 됐다.

시 관계자는 "지원자가 1명이어서 공모 취지에 맞지 않는 만큼, 재공모 여부를 검토하는 것으로 안다"고 말했다. 지원이 저조한 이유에 대해서는 "정확히 모르겠다"며 "당초 널리 인재를 구하기 위해 정책총괄수석의 경우 공개 모집 절차를 진행했던 것"이라고 설명했다.

지역 정가와 공직사회 일각에선 특정 인물을 염두에 둔 공모가 아니겠느냐는 관측도 나왔지만, 시는 지명 방식이 가능한 데도 공모 방식을 취한 것이라며 이를 부인했다.

전남광주시는 출범 직후 민 시장의 시정 보좌를 위해 수석·보좌관 6개 직위의 채용 근거를 마련했다. 전남도와 광주시의 행정통합으로 탄생한 초광역 지방자치단체인 만큼 시장의 시정을 뒷받침할 별도의 보좌기구가 필요하다는 취지였다.

이런 기조에 따라 시는 별도의 공모 절차 없이 황풍년 사회문화수석(3급 상당), 이민철 시민주권수석(4급 상당), 윤희철 녹색도시수석(4급 상당), 정호윤 대외소통보좌관(4급 상당) 등 4명을 지난 7일 임용한 바 있다.

[관련기사]
민형배 시장, 신설 사회문화수석에 황풍년 임명 https://omn.kr/2jda6

#민형배#정책총괄수석#전남광주통합특별시#황풍년#특별시장

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