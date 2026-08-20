광주은행, 치매어르신 실종 예방 4억 후원

큰사진보기 ▲민형배(왼쪽부터) 전남광주통합특별시장, 정일선 광주은행장, 구제길 광주사회복지공동모금회장, 허영호 전남사회복지공동모금회장이 20일 전남광주통합특별시 광주청사에서 '치매어르신 배회감지기 지원사업' 후원금 전달식을 마친 뒤 기념 촬영하고 있다. ⓒ 광주은행 관련사진보기

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광주은행은 20일 전남광주통합특별시 광주청사에서 치매 어르신의 실종 예방과 조기 발견을 위한 '치매 어르신 배회감지기 지원사업' 후원금 전달식을 갖고 4억원을 전달했다.이날 전달식에는 민형배 전남광주통합특별시장, 정일선 광주은행장, 구제길 광주사회복지공동모금회장, 허영호 전남사회복지공동모금회장 등이 참석했다.후원금은 지역 내 실종 경험이 있거나 실종 위험이 높은 치매 어르신을 위한 배회 감지기 450여 대와 스마트태그 9900여 대를 구입·보급하는 데 사용된다.배회 감지기는 보호자가 치매 어르신의 위치를 확인할 수 있는 손목 시계형 기기이며, 스마트태그는 신발·가방·옷 등 소지품에 부착해 위치를 확인할 수 있는 기기다.이들 기기는 지역 내 치매 관련 기관과 유관기관을 통해 대상자를 발굴해 보급할 예정이다.광주은행은 지난 2023년부터 2025년까지 광주와 전남 지역 치매 어르신의 실종 예방을 위해 배회 감지기 4678대와 스마트태그 5665대 등 총 1만343대의 기기를 지원했다.이를 통해 실종 위험이 있는 치매 어르신의 안전한 일상생활을 돕고, 실종 발생 시 신속한 발견과 가족의 불안 해소에 기여하고 있다.정일선 광주은행장은 "치매 어르신의 실종은 사전 예방과 신속한 발견을 위한 사회적 관심과 지원이 중요하다"며 "지역 어르신들이 보다 안전하고 안심할 수 있는 일상을 보낼 수 있도록 지역사회와 함께하는 사회공헌활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.