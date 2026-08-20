서영교 "충격적인 법원행정처장 실토... 조희대 대법원장 사퇴하라"

큰사진보기 ▲8월 19일, 국회 법제사법위원회 위원장인 더불어민주당 서영교 의원이 전체 회의에서 2024년 비상 계엄 당시 조희대 대법원장의 지시로 열린 심야 긴급 간부회의 소집과 관련한 소식이 담긴 기사를 들고 노경필 법원행정처장에게 질의하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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앞에서는 묵묵부답으로 출퇴근하며 입을 다문 조희대 대법원장. 뒤에서는 법원행정처장이 후보자들에게 전화해 모두 물러나는 방안을 타진하고 있었습니까. 내란 쿠데타 윤석열이 임명한 조희대 대법원장의 속셈은 이런 것이었습니까. 그것도 안 되자 청와대와 아무런 협의 없이 일방적인 서면으로 대법관 후보를 제청했습니다. 대법원장이 해서는 안 될 오만하기 짝이 없는 행태입니다."

조희대 대법원장의 대법관 후보 2명 제청을 두고 큰 논란이 일어나고 있는 가운데, 서영교 국회 법제사법위원장이 "19일 법사위 전체회의에서 노경필 법원행정처장이 직접 대법관 후보자들에게 전화했음을 실토했다"라며 "충격적"이라고 소감을 전했다.서 위원장은 20일 자신의 페이스북에 이같이 전하면서 "자기들이 마음에 드는 사람을 추천하지 못할 것이 예견되자, 노경필 법원행정처장이 대법관 후보들에게 직접 전화해 모두 물러나고 후보추천위원회를 다시 꾸리는 방안을 꺼냈다고 스스로 밝혔다. 사퇴 종용이 아니고 무엇이냐"라고 주장했다.전날 회의에서 "대법관 추천 후보 중 한 명에게 전화해서 사퇴하라고 요구한 적이 있느냐"라는 김기표 더불어민주당 의원의 질의에, 노 처장은 "전화한 적이 있었지만 사퇴하라고 말씀드린 적은 없다"라며 "후보를 새로 추천하는 절차를 거치는 건 어떻겠냐는 아이디어가 있었다"라고 답했다.또한 회의를 통해 법원행정처가 노태악 전 대법관 후임 대법관 후보 재추천 방안을 검토한 사실이 공개되자, 노 처장은 "재추천은 절대 용납할 수 없다고 하신 분이 있어 그 안은 바로 폐기됐다"라며 "(반대 후보에게) 사죄의 말씀을 드렸다"라고 설명했다.이같은 상황에 대해 서 위원장은 "내란의 밤, 국민이 국회를 지키기 위해 달려오던 그 시각 대법원에서 간부회의를 열었다"라면서 "천대엽 전 법원행정처장은 작년 국정감사 현장에서 '당연히 계엄이 만약 합법적이었다면 계엄에 따라야 할 조치가 있다'라며 불법 비상계엄 당시 대법원이 무엇을 논의했는지 얼떨결에 자백했다"라고 환기했다.이어 서 위원장은 "그에 버금가는 2탄 자백"이라며 "누가 시켰나. 조희대 대법원장이 지시했냐"라고 직격했다.그리고 서 위원장은 "이런 사람들이 대한민국의 대법원장과 법원행정처장이라니 통탄할 일"이라면서 "조희대 대법원장은 뒤에서 전화시키지 말고, 국회에 직접 나와 진상을 밝히시라. 국민께 사법 쿠데타를 사죄하고, 사퇴하시라"라고 덧붙였다.