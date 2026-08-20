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정치

26.08.20 11:20최종 업데이트 26.08.20 11:20

김민석 "'법치파괴 조희대 물러나야' 현수막 게첩 지시"

이해찬 전 총리 묘역 참배 후 기자들에 밝혀... "민주의 황금시대 여는 연속집권의 판 만들 것"

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김민석 더불어민주당 대표가 20일 세종시 은하수공원에 안장된 이해찬 전 총리 묘소를 찾아 참배한 후 이 전 총리와의 인연을 설명하고 있다. 2026.8.20
김민석 더불어민주당 대표가 20일 세종시 은하수공원에 안장된 이해찬 전 총리 묘소를 찾아 참배한 후 이 전 총리와의 인연을 설명하고 있다. 2026.8.20 ⓒ 연합뉴스

김민석 더불어민주당 대표가 당 차원에서 조희대 대법원장 사퇴를 촉구하는 현수막을 전국에 게첩할 것을 지시했다.

조 대법원장이 청와대와의 사전 협의 없이 대법관 후보 2명을 서면으로 제청한 것에 대한 책임을 끝까지 묻겠다는 취지다.

김 대표는 20일 세종 은하수공원에 있는 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배한 후 기자들을 만나 "어제 홍보위원장으로 김남준 의원을 임명한 이후 첫 지시를 내렸다"라면서 "전국에 현수막 2개를 필수 게첩하라(고 했다). 하나는 '민주의 황금시대를 열겠습니다', 또 하나는 '법치파괴 조희대는 물러나야 합니다', 그것을 전국에 걸도록 했다"라고 밝혔다.

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이어 "민주의 황금시대를 여는 연속 집권의 판을 당대표 김민석이 이해찬 전 대표님의 뜻을 이어서 확실히 만들어내겠다"라고 덧붙였다.

한편, 김 대표는 지난 19일 최고위원회의 때도 "법의 정신은 삼권의 화합에 의해서 대법관을 선택하게 되어 있기 때문에 지금까지 역사적 관례 속에서, 헌법재판소의 표현을 빌리면 관습법적으로 대통령과 협의해서 대법관을 제청해 온 것인데 (조 대법원장은) 이것을 하지 않는 무법 사법 행위를 한 것"이라며 "조희대씨 정신 차리고 당장 나가시라"고 한 바 있다.

#김민석#조희대#이해찬#이재명대통령

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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