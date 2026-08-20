김민석 "'법치파괴 조희대 물러나야' 현수막 게첩 지시"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 20일 세종시 은하수공원에 안장된 이해찬 전 총리 묘소를 찾아 참배한 후 이 전 총리와의 인연을 설명하고 있다. 2026.8.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 당 차원에서 조희대 대법원장 사퇴를 촉구하는 현수막을 전국에 게첩할 것을 지시했다.조 대법원장이 청와대와의 사전 협의 없이 대법관 후보 2명을 서면으로 제청한 것에 대한 책임을 끝까지 묻겠다는 취지다.김 대표는 20일 세종 은하수공원에 있는 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배한 후 기자들을 만나 "어제 홍보위원장으로 김남준 의원을 임명한 이후 첫 지시를 내렸다"라면서 "전국에 현수막 2개를 필수 게첩하라(고 했다). 하나는 '민주의 황금시대를 열겠습니다', 또 하나는 '법치파괴 조희대는 물러나야 합니다', 그것을 전국에 걸도록 했다"라고 밝혔다.이어 "민주의 황금시대를 여는 연속 집권의 판을 당대표 김민석이 이해찬 전 대표님의 뜻을 이어서 확실히 만들어내겠다"라고 덧붙였다.한편, 김 대표는 지난 19일 최고위원회의 때도 "법의 정신은 삼권의 화합에 의해서 대법관을 선택하게 되어 있기 때문에 지금까지 역사적 관례 속에서, 헌법재판소의 표현을 빌리면 관습법적으로 대통령과 협의해서 대법관을 제청해 온 것인데 (조 대법원장은) 이것을 하지 않는 무법 사법 행위를 한 것"이라며 "조희대씨 정신 차리고 당장 나가시라"고 한 바 있다.