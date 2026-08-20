모호한 경계 속에서 끝없이 떠오르는 질문

지금 이레가 증명하라고 요구받는 '영혼'은 대체 무엇일까?

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이레는 신의 존재를 느낄 수 있었고, 그 온기와 사랑도 느낄 수 있었다.

이레는 있어서는 안 될 곳에 자란 올리브를 본 적이 있었다. (중략) 있어서는 안 될 올리브가 아니라, 이미 그곳에 뿌리내렸기 때문에 살아가기로 결심한 올리브였는데.

이 지극한 재현 불가능성이 영혼이 아니라면, 달리 무엇이란 말인가?

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

만약 감정을 가지고, 사람을 해치지 않으며, 사회생활을 온전히 해내는 좀비가 있다면 그 존재를 인간이라 할 수 있을까. 인공 정자와 생물학적 난자가 만나 아이가 태어났다면, 그 존재는 반만 인간인 걸까. 뇌가 손상된 사람이 인공 뇌를 이식받아 다시 살아난다면, 그것을 '살아났다'고 할 수 있을까.더 나아가 이들이 웃고, 슬퍼하고, 화를 내며, 추억하고, 사랑한다면 어떨까. 그들에게도 영혼이 존재한다고 할 수 있을까. 도대체 인간과 비인간을 가르는 기준은 무엇일까. 그 기준이 영혼이라면, 영혼은 어떻게 증명할 수 있으며 무엇을 통해 증명되어야 하는 걸까. 이 모든 질문에 날개를 달아주는 책이 있다. 바로 김초엽 작가의 <태양 아래 올리브>(2026년 8월 출간)이다.이야기는 수녀 '이레'와 과학기술 정책 매거진의 에디터 '솔민'을 중심으로, 국경을 넘나들며 벌어지는 사건을 따라간다. 신을 믿는 이레와 과학을 믿는 솔민. 달라도 너무 다른 두 사람은 사실 오래전, 영혼을 나누었던 단짝이었다. 하지만 크게 다툰 뒤 헤어지게 되었고 한 사건에 휘말리면서 다시 함께하게 된다.그 과정에서 두 사람은 서로를 통해 회복하고 성장한다. 물론 여전히 서로를 이해하지 못해 또다시 부딪히고 싸우기를 반복한다. 그러면서도 결국 서로를 품어낸다. 독자는 이레와 솔민의 삶과 여정, 그리고 결말을 따라가며 끊임없이 질문과 마주하게 된다. 그러다 어느 순간, 스스로 증명하게 되는 단 하나의 질문이 있다. 바로 영혼과 인간의 존재에 관한 질문이다.처음에는 가장 자연스럽고 순리적인 방식으로 태어난 인간의 모습에 영혼이 깃들고, 그러한 존재를 인간이라 부르는 것이 당연해 보인다. 하지만 이레와 솔민의 여정을 따라가고, 두 사람의 대화를 들여다볼수록 그 기준이 정말 옳은 것인지 의심하게 된다. 그리고 마침내 탄식하게 된다.당연히 영혼이 없다고 여겨지는 존재에게도 의미가 새겨지고, 영혼이라는 것이 과연 생물학적 인간에게만 주어지는 선물인지 의심하게 된다. 김초엽 작가는 책의 시작과 끝을 하나의 질문과 답으로 관통한다.책의 초반, 이레는 있어서는 안 될 곳에 뿌리를 내린 올리브나무를 바라본다. 그리고 그것을 자신의 삶과 닮았다고 여긴다. 그렇게 올리브나무에 애정을 품게 된다. 올리브나무는 자신이 태어날 자리를 선택할 수 없다. 그저 태어나고, 뿌리를 내리고, 그곳에서 살아갈 뿐이다. 이레 역시 그렇다. 자신이 선택하지 않은 곳에서 태어나 그렇게 살아간다. 누군가에게는 있어서는 안 될 존재라고 여겨질지라도.<태양 아래 올리브>가 뜨겁게 살아갈 모습을 상상하며 책을 덮었다. 영혼에 대해 질문 받았고, 그것을 증명하고자 했지만 결국 증명하지 못했다. 그래서인지 오히려 여운은 더 깊게 남았다. 진짜와 가짜, 진짜가 된 가짜, 진짜 같은 가짜. 그 모호한 경계를 끊임없이 오가다 어느 순간 눈물이 핑 돌았다. 며칠 동안 질문과 증명을 오갔지만, 결국 나는 그냥 인정하기로 했다.정확히 어떤 질문과 어떤 증명인지 묻는다면, 책의 이야기를 스포일러할 수 없어 아쉽지만 답해줄 수 없다. 그래서 이 책을 꼭 추천하고 싶다. 이레와 솔민의 여정에 함께 동행해 보기를 권하고 싶다. 그들의 이야기를 따라가다 보면, 인간과 비인간의 경계에 대해 묻던 처음의 질문은 어느새 전혀 다른 곳에 닿아 있을지도 모른다. 그리고 마지막 책장을 덮는 순간, 어쩌면 우리 역시 스스로에게 같은 질문을 던지게 될 것이다. 영혼은 무엇이며, 인간은 무엇인가.