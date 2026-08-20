광주 광산구, 병원행 줄이는 예방형 돌봄 '주목'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광산구 사회적 처방 건강관리소 사진. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

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전국 최초로 구축한 전남광주통합특별시 광산구의 '사회적 처방 건강관리소'가 건강한 100세 시대를 위한 예방 중심 통합 돌봄의 선도 모델로 떠오르고 있다.20일 광산구에 따르면, 구는 수완·우산·송정 등 3대 권역에 사회적 처방 건강관리소를 구축해 인공지능(AI) 기반 '스마트 건강관리 플랫폼'을 운영하고 있다.사회적 처방은 의료적 처지 이전 운동, 식습관, 정서 등 생활 습관 개선, 사회적 관계 회복을 지원하는 개념이다.광산구는 예방 중심의 건강 돌봄을 구현하기 위해 전국 최초로 사회적 처방 건강관리소를 늘려왔다. 혈압·혈당·스트레스·체성분 측정 등이 가능한 16종의 첨단 건강 실증 장비를 갖추고 시민에게 개인별 맞춤 사회적 처방을 제공하고 있다.2024년부터 지난해까지 사회적 처방 건강관리소에서 건강 데이터를 측정한 시민 3882명 중 928명이 사회적 처방으로 건강과 삶의 활력을 되찾았다.사업 참여자를 대상으로 한 만족도 조사 결과에서도 96.3점(2026년 8월 18일 기준)으로 좋은 평가를 받았다.광산구는 노인일자리 사업과 연계해 사회적 처방 실행을 돕는 조력자 역할을 수행할 건강활동가를 양성·운영하며 정책적인 노력도 기울이고 있다.또 호남대학교, 광주보건대학교, 남부대학교, 국립장성숲체원, 복지관 등과 협업해 산림치유, 소모임, 정서 활동 등 프로그램을 운영하며 지역 자원을 활용한 통합 지원 체계를 구현하고 있다.특히, 3대 권역 사회적 처방 건강관리소를 주축으로 건강데이터 측정·분석부터 사회적 처방과 실행, 건강활동가 연계, 사후 점검 등 전 과정을 한 번에 관리할 수 있는 '스마트 건강관리 플랫폼' 운영을 본격화하며, 예방 중심 건강 돌봄 기반을 한층 강화했다.이 같은 성과가 대외적으로 주목받으며 보건복지부, 서울, 부산, 인천, 대전 등 정부와 전국 지자체, 영국옥스퍼드브룩스대학 같은 국회 대학 연구진의 벤치마킹 방문이 이어지고 있다.전남광주특별시 감사위원회도 최근 초고령사회 통합 돌봄 정책의 모범 사례로 선정했다.정책 우수성을 인정받아 '거버넌스지방저치대상' 대상, 보건복지부 지역복지평가 우수상(의료·요양·돌봄 통합지원 분야) 등을 수상했다.박병규 광산구청장은 "전국 최초로 광산구가 구축한 사회적 처방 건강관리소는 시민의 자가 건강관리 역량을 높이고, 건강 취약계층의 사회적 고립을 완화하는 예방 중심 지역 돌봄 모델로 안착했다"며 "이를 더 고도화해 누구나 100세까지 건강하고 존엄한 삶을 누리는 도시를 실현하겠다"고 밝혔다.