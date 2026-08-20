비 내리던 처마 밑에서 시작, 18년째 지켜온 약속

"한 여성이 아이를 등에 업고 무언가를 말하고 있었어요. 아이들은 막대기로 흙바닥에 글자를 쓰고 있었고요. 무엇을 하는지 물었더니 그 여성은 선생님이고, 처마 밑에 앉은 아이들은 학생이라고 했어요."

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"내가 학교 하나 지어줄게."

큰사진보기 ▲유현숙 나눔문화예술협회 이사장8월 10일 라오스 비엔티안 라오-한국 직업기술개발원에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

"내가 미쳤지, 여길 왜 왔을까. 비행기 안에서 몇 번이나 같은 생각을 했어요."

큰사진보기 ▲유현숙 사단법인 나눔문화예술협회 이사장이 라오스 비엔티안 농낙 초등학교에서 학생들과 이야기를 나누고 있다 ⓒ 사단법인 나눔문화예술협회 관련사진보기

"학교를 지어야 하니까 돈 좀 달라고 했어요. 어떤 분은 50만 원, 어떤 분은 100만 원 혹은 1000만 원을 주셨어요. 기숙사에 책상이 부족하면 '당신은 책상 몇 개 맡아', 냉장고가 필요하면 '당신은 냉장고를 맡아'라고 했죠."

"제가 혼자 다 해줄 수는 없잖아요. 학교를 지은 뒤에는 그 지역을 계속 도울 사람이나 기관을 연결했어요. 그러고 나서 저는 도움이 필요한 다른 지역을 찾아갔죠."

"다리를 심하게 다친 사람을 응급조치도 못 한 채 툭툭에 몸을 구부려 싣고 가는 거예요. 너무 충격적이었어요."

"많은 젊은이가 외국으로 나가려고 했어요. 라오스에 남아도 전문 기술이 없으면 안정적인 소득을 얻기 어려웠죠. 라오스는 커피 생산국인데도 청년들이 커피를 전문적으로 배우고 일할 기회는 많지 않았어요."

"내가 알아야 학생들을 제대로 가르치고 있는지 확인할 수 있잖아요."

큰사진보기 ▲유현숙 사단법인 나눔문화예술협회 이사장(오른쪽 세 번째)이 라오스 총리실에서 교육용 노트북을 전달하고 있다. ⓒ 나눔문화예술협회 관련사진보기

"생계를 유지하기 위한 농업에서 소득을 만드는 농업으로 바뀌어야 해요. 처음에는 부족한 것을 채웠다면 이제는 라오스 사람들이 스스로 소득을 만들 수 있는 기반을 마련하고 싶어요."

"이분들은 라오스를 도우러 왔잖아요. 그러니까 오늘 밥은 라오스에서 사세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

2009년 라오스 북부 씨엥쿠앙주에 보슬비가 내리던 날이었다. 비엔티안으로 돌아가던 유현숙 사단법인 나눔문화예술협회 이사장의 눈에 낡은 건물 하나가 들어왔다. 처마 밑에는 아이들이 줄지어 쪼그리고 앉아 있었다.그곳이 아이들의 교실이었다. 공책도 칠판도 없었다. 아이들의 옷 한쪽은 들이치는 비에 젖어 있었다. 유 이사장은 학교를 짓는 데 얼마가 필요한지, 어떤 절차를 밟아야 하는지도 몰랐다. 그런데도 말이 먼저 나왔다.비 내리던 처마 밑에서 꺼낸 한마디는 18년 동안 한국과 라오스를 오가며 지켜온 약속이 됐다. 유 이사장을 지난 10일 인터뷰했다.유 이사장과 라오스의 첫 인연은 2008년 6월 제주에서 열린 제8차 아셈(ASEM) 재무장관회의로 거슬러 올라간다. 당시 건강클리닉을 운영하던 그는 회의에 참석한 부아손 부파반 당시 라오스 총리의 식단을 챙기고 생활 습관을 조언하면서 라오스와 인연을 맺었다. 이후 원광대학교 한의학전문대학원 제3의학과에서 박사학위를 받았다.제주에서의 만남을 계기로 라오스 방문 초청을 받았다. 하지만 당시 유 이사장은 라오스에 대해 아는 것이 거의 없었다. 낯선 나라를 혼자 찾아가는 것도 부담스러웠다. 여러 차례 초청을 거절한 끝에 라오스로 향했다. 당시에는 한국과 라오스를 잇는 직항편이 없었다. 베트남 하노이에서 5시간을 기다린 뒤 50명도 채 탈 수 없는 작은 비행기로 갈아탔다.처음 마주한 비엔티안은 막연히 상상했던 모습과 달랐다. 후덥지근한 날씨에도 거리는 깨끗했고 도시는 평온해 보였다. 유 이사장에 따르면 그는 이후 약 8개월 동안 매달 한 차례씩 라오스를 방문했다. 방문 때마다 총리의 식단과 건강한 생활 습관에 관해 조언했다. 그러나 정부 관계자들이 마련한 오찬과 만찬만으로는 라오스 사람들의 실제 삶을 알기 어렵다고 생각했다.그는"진짜 라오스를 보고 싶다"며 지방 방문을 요청했다. 그렇게 찾아간 씨엥쿠앙주에서 처마 밑에 앉아 비에 젖은 채 공부하던 아이들을 만났다.한국으로 돌아온 유 이사장은 학교 건립비를 마련하기 위해 지방자치단체 공모사업에 지원하고 기업들을 찾아다녔다. 지인들에게도 직접 후원을 부탁했다.공모사업에 떨어지면 다른 사업을 찾아 다시 지원했다. 그래도 부족한 비용은 사비와 개인 후원금으로 채웠다. 그렇게 라오스에 세운 학교와 기숙사, 교육원 등 교육 시설은 올해까지 약 25곳에 이른다. 비엔티안의 라오-한국 직업기술개발원 부지에 지은 기숙사도 그중 하나다. 한국어교육원에서 공부하는 지방 출신 학생들을 위한 시설로 약 140명을 수용할 수 있다.기숙사 건립비는 안산시 공모사업을 통해 마련했다. 책상과 냉장고, 에어컨 등 내부 집기와 설비는 별도로 구해야 했다. 유 이사장은 사비를 보태고 주변에 다시 도움을 청했다. 혼자 여러 지역을 계속 지원하는 데에는 한계가 있었다. 학교를 건립한 뒤에는 국내 봉사 단체와 대학, 기업을 해당 지역과 연결했다.그에게 학교를 짓는 일은 건물 한 채를 세우는 것으로 끝나지 않았다. 학교와 지역사회를 지속해서 지원할 사람과 기관을 연결하는 일이기도 했다.유 이사장의 지원은 교육에 머물지 않았다. 라오스에서 목격한 교통사고는 그의 관심을 응급의료와 재난 대응으로 넓히는 계기가 됐다. 대형 트럭과 충돌한 승용차는 심하게 찌그러져 있었다. 부상자의 다리는 차량에 끼어 있었지만, 구급차는 오지 않았다. 주민들은 부상자를 차량에서 끌어냈다. 넓은 천을 들것처럼 펼쳐 옮긴 뒤 몸을 제대로 펼 수 없는 툭툭에 태웠다.유 이사장이 라오스 보건당국 관계자에게 가장 필요한 것이 무엇인지 묻자 구급차라는 답이 돌아왔다. 한국으로 돌아온 그는 경기도소방재난본부를 찾아가 사고 현장을 설명하고 지원을 요청했다. 이후 서울과 충남 등 여러 지역의 기관을 라오스와 연결하며 구급차와 소방차 지원을 이어갔다. 유 이사장에 따르면 그와 협회가 국내 기관을 연결해 라오스에 지원한 차량은 구급차 70여 대와 소방차 10대, 경찰 순찰차 20대, 경찰용 오토바이 5대, 방송차량 등이다.학교 건립에서 시작된 활동은 청년 직업 교육으로 확대됐다. 2016년 라오스 노동사회복지부의 요청을 받아 고용허가제를 통해 한국 취업을 준비하는 라오스 청년들에게 한국어를 가르치기 시작했다. 처음에는 라오-한국 직업기술개발원에 있는 교실 세 칸을 빌렸다. 교육생이 늘자 2층 규모의 한국어교육원을 새로 지었다. 한국어 교육을 이어가면서 새로운 고민이 생겼다. 한국과 태국, 일본 등 해외 취업을 희망하는 청년은 늘었지만, 라오스에 남아 일할 수 있도록 돕는 직업 교육은 부족했다.유 이사장은 바리스타와 제과·제빵 교육을 시작했다. 자신이 교육 내용을 알아야 제대로 가르치고 있는지 확인할 수 있다는 생각에 먼저 바리스타와 로스팅 관련 자격증을 취득하고 제과·제빵도 배웠다.처음에는 한 번에 30명씩 제과·제빵 교육을 진행했다. 그러나 교육생들이 현장에서 활용할 기술을 충분히 익히기에는 인원이 많았다. 이후 교육 인원을 10명 이내로 줄이고 실습 중심으로 바꿨다. 유 이사장에 따르면 지금까지 제과·제빵 교육을 받은 청년 가운데 5개 팀이 창업했다. 일부는 태국과 라오스 비엔티안주에서 가게를 운영하고 있다. 바리스타 교육도 5기까지 진행됐다.유 이사장이 생각하는 지원은 물품을 전달하는 데서 끝나지 않는다. 교육 받은 청년이 기술로 소득을 얻고 라오스 안에서도 자신의 삶을 꾸릴 수 있어야 한다는 것이다.18년 동안 라오스를 오가며 지원 방식도 달라졌다. 처음에는 부족한 학교와 물품을 채우는 데 집중했다. 이후에는 주민들이 안정적으로 소득을 얻는 방법을 고민하기 시작했다. 유 이사장이 주목한 분야는 농업이다. 라오스에서는 많은 국민이 농업에 종사하지만 상당수 농가는 가족의 생계를 위한 소규모 농업을 이어가고 있다. 관개시설과 농업기술이 부족해 우기에만 농사를 지을 수 있는 지역도 있다.유 이사장은 한국의 농업 기술과 기업을 라오스 농촌에 연결하는 방안을 찾고 있다. 생계형 농업을 안정적인 소득을 창출하는 농업으로 발전시키겠다는 구상이다. 스마트 농업도 검토 대상이다.라오스 정부의 신뢰는 공식 직함으로도 이어졌다. 유 이사장은 교육·구호 지원과 양국 민간 교류에 기여한 공로로 2014년 주한 라오스 경제·무역대표에 임명됐다. 이후 라오스 정부로부터 여러 차례 훈장을 받았다. 한국에서도 학교 건립과 구급차 지원 등 라오스 봉사 활동을 인정받아 2019년 국민추천포상을 통해 국민포장을 받았다.18년 동안 라오스를 오가면서 현지 정부 관계자들과의 거리도 가까워졌다. 한국의 후원자들과 라오스를 방문할 때면 유 이사장은 현지 관계자들에게 거리낌없이 농담을 건넨다.18년 동안 쌓은 신뢰가 있기에 건넬 수 있는 농담이었다. 유 이사장이 원하는 것도 한쪽은 계속 주고 다른 한쪽은 받기만 하는 관계가 아니다. 서로 역할과 책임을 나누는 관계다. 유 이사장이 라오스에서 이어가려는 일은 학교를 짓고 구급차를 보내는 데서 끝나지 않는다. 외부의 도움이 멈춘 뒤에도 주민들이 배운 기술로 일하고 스스로 소득을 만들 수 있는 기반을 마련하는 것이다.18년 전 비 내리던 처마 밑에서 시작된 약속은 이제 '무엇을 줄 것인가'에서 '어떻게 스스로 살아가게 할 것인가'라는 질문으로 이어지고 있다.