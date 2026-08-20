트럼프, "이란에 사상 최강 경제작전" 경고

큰사진보기 ▲트럼프 미국 대통령19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 루스벨트 룸서 열린 기술 분야 리더들과의 회의 중 도널드 트럼프 미국 대통령(우측)이 발언하고 있다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 저녁 이란을 상대로 "사상 가장 강력한 경제작전"을 선언했다. 이는 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 협상이 진행되는 가운데 나온 발언이다. 지난 3월 초 이후 사실상 폐쇄 상태인 이 해협은 세계 원유 무역의 핵심 통로로 꼽힌다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이는 전례 없는 규모의 경제전쟁과 고립이 될 것"이라고 밝혔다.<월스트리트저널(WSJ)>은 이번 발언이 호르무즈 해협 재개방이나 거의 6개월째 이어지는 전쟁을 끝낼 합의에 별다른 진전이 없는 데 대한 트럼프 행정부의 불만이 커지는 가운데 나왔다고 짚었다. WSJ는 또 트럼프 대통령이 테헤란에 이미 부과된 고강도 제재 외에 미국이 구체적으로 어떤 조치를 추가할지는 밝히지 않았다고 전했다.그는 또 이란에 어떤 형태로든 "생명줄"을 제공하려는 국가는 미국으로부터 "엄청난 경제적 대가"를 치르게 될 것이라고 경고했다. "석유 밀수, 스와프 라인, 현금 이체, 환전소, 선박 등록, 위장회사 등 모든 것이 지금 당장 멈춰야 한다. 당신이 누군지 알고 있다"고 그는 적었다.트럼프 대통령은 이어 "이는 경제적 디데이(D-Day)가 될 것이며, 이란의 위협을 고립시키고 격퇴하기 위해 모든 동맹이 미국과 함께 서야 한다"고 강조했다.이번 발표는 스콧 베선트 미국 재무장관이 지난주 미국이 테헤란에 대한 경제적 압박을 강화해 해당 수로를 재개방시키겠다고 경고한 데 이은 것이다. 베선트 장관은 13일 뉴스맥스 방송 인터뷰에서 트럼프 대통령이 재무부에 "이란 정권에 최대한의 압박을 가하라"고 지시했다고 밝혔다. 그는 "이번 조치는 세계가 본 적 없는 수준의 경제적 고립과, 이란 항구를 드나드는 모든 것을 막는 봉쇄의 지속이 결합된 형태가 될 것"이라고 설명했다.트럼프 대통령은 그동안 제재를 강화하고 아라비아해에서의 미 해군 봉쇄를 지속해 이란 항구에서 선박이 출항하지 못하도록 막는 방식으로 대(對)이란 경제전쟁에 나서겠다는 뜻을 예고해왔다.이번 발표는 아랍에미리트(UAE)가 이란과의 교역을 중단하겠다고 밝힌 지 하루 만에 나왔다. 앞서 이란군이 UAE를 향해 미사일 두 발을 발사한 것으로 알려지면서 UAE가 이 같은 조치를 취한 바 있다.트럼프 대통령은 이번 주 초에는 오만을 향해서도 날을 세운 바 있다. 그는 호르무즈 해협 재개방 협상 과정에서 오만이 "방해가 되면" 폭격하겠다고 위협하기도 했다.한편 선박 추적업체 켑러(Kpler)에 따르면 호르무즈 해협의 통행량은 소폭 늘어 17일과 18일 각각 12척과 10척의 선박이 성공적으로 통과한 것으로 집계됐다. 다만 이는 전쟁 이전 수준에 비하면 여전히 크게 낮은 수치다.트럼프 대통령은 지난주에는 호르무즈 해협을 미국 영토로 선언하겠다고 밝히기도 했다. 그는 구체적인 실현 방안은 밝히지 않은 채 이번 주에도 이 같은 입장을 재차 시사했다. 다만 이 해협은 오만과 이란이 관할권을 공유하고 있는 수역이다.