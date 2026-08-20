인천시교육청, '제4회 어린이 동시 쓰기 공모전' 작품 접수

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큰사진보기 ▲인천시교육청은 8월 24일부터 9월 10일까지 전국 초등학생과 재외한국학교·한글학교 학생을 대상으로 '제4회 어린이 동시 쓰기 공모전' 작품을 접수한다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

인천시교육청(교육감 도성훈)은 8월 24일부터 9월 10일까지 전국 초등학생과 재외한국학교·한글학교 학생을 대상으로 '제4회 어린이 동시 쓰기 공모전' 작품을 접수한다.이번 공모전은 인천 교육철학인 '읽걷쓰AI'를 일상 속 문학 활동으로 확장하고, 어린이들이 자신의 경험과 감정을 동시로 표현하며 바른 인성을 기르도록 마련됐다.공모 주제는 △가족과 함께한 경험 △나를 사랑하는 마음 △어른들에게 하고 싶은 말 △교우 관계와 학교폭력 예방 △기후·생태와 공존 등 어린이의 삶과 연결된 내용으로 구성됐다.참가를 희망하는 학생은 어린이 동시 쓰기 공모전 누리집(dongsi.kr)​에서 개별 또는 단체로 신청하고 작품을 제출할 수 있다. 작품은 학생이 직접 작성한 순수 창작물이어야 하며, 생성형 인공지능(AI)을 활용해 작성한 작품은 심사에서 제외​된다.지난해에는 8033편​의 작품 중 50편을 수상작으로 선정했다. 올해도 대상 1편, 올바로상 3편, 결대로상 6편, 세계로상 20편, 재외한국학교 및 한글학교 학생 대상 미래로상 20편 등 총 50편을 선정한다. 결과는 10월 2일 발표된다. 시상식은 10월 7일 인천광역시교육청 대회의실에서 열릴 예정이다.인천시교육청 관계자는 "동시 쓰기는 어린이가 자신의 일상과 마음을 돌아보고 다른 사람과 세상을 이해하는 과정"이라며 "이번 공모전이 어린이들이 경험과 생각을 자신의 언어로 자유롭게 표현하며 인문학적 감수성과 바른 인성을 키우는 기회가 되길 바란다"고 말했다.