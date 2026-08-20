일제강점기 인천에 지어졌던 공간의 재탄생

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큰사진보기 ▲셰익스피어 생가영국 스트랫퍼드어폰에이번 ⓒ 최수안 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초턴의 제인 오스틴 하우스오스틴이 1809년부터 세상을 떠날 때까지 살며 『이성과 감성』과 『오만과 편견』을 세상에 내놓은 집이다. ⓒ 최수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국근대문학관물류 창고와 김치 공장으로 쓰이던 공간이다 ⓒ 최수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국근대문학관 상설 전시관 내부근대계몽기부터 해방기까지, 반세기의 문학사가 한 바퀴로 이어진다. ⓒ 최수안 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브로그와 브런치스토리에도 실립니다.

영국에 살 때 나는 작가의 집과 문장이 태어난 장소를 찾아다니는 것을 좋아했다. 셰익스피어를 좋아해서 스트랫퍼드어폰에이번으로 갔다. 마을 한가운데에는 그가 태어나 어린 시절을 보낸 집이 지금도 남아 있다.여전히 세계 각지에서 셰익스피어를 찾아온 방문객들로 붐비는 마을이다. 마을 전체가 문학관 그 자체 같았다. 좁은 방과 오래된 나무 기둥을 들여다보며 수백 년 전 이 집에서 뛰어다녔을 한 소년을 상상했다.찰스 디킨스를 좋아해서 런던 도티 스트리트(Doughty Street)의 집도 찾았다. 디킨스가 1837년부터 1839년까지 가족과 살았던 집이다. 그는 이곳에 머무는 동안 <픽윅 페이퍼스>를 마무리하고 <니컬러스 니클비>와 <올리버 트위스트>를 썼다.호수 지방에서는 워즈워스와 베아트릭스 포터의 흔적을 따라 걸었다. 베아트릭스 포터가 살았던 힐 톱 주변을 걷다 보면 파란 재킷을 입은 피터 래빗이 금방이라도 돌담 너머에서 튀어나올 것 같다. 포터는 자신이 사랑했던 호수 지방의 땅을 사들여 지켰고, 세상을 떠난 뒤에는 농장과 코티지, 약 4천 에이커의 땅을 내셔널 트러스트에 남겼다.초턴에서 나는 제인 오스틴이 원고를 쓴 탁자를 보았다. 붉은 벽돌집에는 작은 탁자가 하나 놓여 있다. 제인 오스틴이 그 앞에 앉아 원고를 고쳤다고 했다. 바스에서 몇 해를 허비하다시피 한 그가 이 집으로 옮겨온 뒤에야 다시 쓰기 시작했고, <이성과 감성>이 그렇게 세상에 나왔다.나는 그 탁자 앞에서 한참을 서 있었다. 문학기행이란 그런 것이라고 생각했다. 작가가 있던 자리에 가서, 그 자리의 공기를 잠깐 빌리는 일 말이다.애거서 크리스티를 따라 영국 남서쪽 끝 토키까지 내려간 적도 있다. 토키는 애거서 크리스티가 태어나고 어린 시절을 보낸 도시다. 토키의 바다와 항구를 바라보고 있으면 애거서 크리스티의 소설 속 휴양지와 해안 풍경들이 자연스럽게 떠올랐다.왜 굳이 거기까지 갔을까. 책은 어디서 읽든 같은 문장인데, 이상하게도 작가가 살았던 집에 들어가거나 작품 속 풍경을 직접 걸으면 그 문장은 전과 달라졌다. 문학은 책 안에서만 만들어지는 것이 아니라는 생각이 들었다.창밖으로 보았던 빛, 매일 걷던 길, 도시의 소음과 냄새 같은 것들이 어쩌면 한 문장을 만드는 재료였을 것이다. 그것을 거창하게 '문학기행'이라고 부르지는 않겠다. 나는 그저 좋아하는 작가를 따라다녔다.지난 19일 인천 개항장에 있는 한국근대문학관을 찾았다. 필사 지도사를 같이 공부하는 분들과 함께했다. 필사지도사 자격 과정을 공부하면서 문학관 이야기를 여러 번 들었다. 책을 읽고 필사하는 것에서 그치지 않고, 작가와 작품이 남아 있는 공간을 직접 찾아보는 일도 문학을 이해하는 한 방법이라는 강사님의 말이 오래 남았다.그러고 보니 예전부터 나는 그런 곳을 찾아다니는 것을 좋아했다. 서촌에서는 이상이 살았던 자리의 '이상의 집'을 찾았고, 인왕산 자락의 윤동주문학관에도 갔다. 윤동주가 직접 살았던 집은 아니지만, 그가 하숙하며 시를 썼던 종로의 풍경과 가까운 곳에서 그의 삶과 문장을 만날 수 있는 공간이다.그래서인지 문학관을 찾는 일 자체가 낯설지는 않지만, 굳이 먼 곳은 찾아갈 생각은 하지 않았다. 그런데 인천 한국근대문학관에서는 조금 달랐다. 셰익스피어의 집도, 디킨스의 서재도 아니었다.이상의 흔적을 따라가는 공간도, 윤동주 한 사람을 기리는 문학관도 아니었다.한국근대문학관은 오래된 창고에 있다. 그곳에 들어서면서 오래전 영국에서 다녔던 여행들이 문득 떠올랐다. 동시에 내가 한국에서 찾아갔던 작가들의 공간도 생각났다. 지금까지의 문학기행이 주로 한 사람의 삶을 따라가는 일이었다면, 이곳에서는 한 시대가 눈앞에 나타났다.문화관광해설사의 설명을 들으며 문학관을 천천히 둘러보았다. 건물이 어떻게 쓰였는지, 개항장이라는 공간에서 근대문학이 어떻게 자라났는지를 함께 들으니 전시된 책과 잡지가 조금 다르게 보였다.인천광역시와 인천문화재단은 개항장에 남아 있던 창고 건물들을 리모델링해 2013년 한국근대문학관을 열었다. 현재 상설전시관에서는 1890년대 근대계몽기부터 해방기까지 한국 근대문학의 흐름을 볼 수 있다.건물은 그 자체로 이 도시의 역사를 품고 있다. 상설전시관으로 쓰이는 네 동은 일제강점기에 지어진 창고로, 물류창고와 김치공장 등으로 사용됐던 곳이다. 문학관에 와서 가장 먼저 만난 것이 작가의 책상이 아니라 창고라는 사실이 흥미로웠다.안으로 들어가면 책에서 이름으로만 만나던 사람들이 한꺼번에 나타난다. 근대의 신문과 잡지, 초판본, 당대의 인쇄물이 이어진다. 한 작가의 방을 복원해 놓은 공간과는 전혀 다른 경험이다. 누군가가 앉았던 의자 대신 그 시대 사람들이 실제로 읽었던 종이와 활자를 보게 된다. 오래된 책 한 권이 그 시대를 통과해 지금 눈앞에 있다는 사실도 새삼스러웠다.그래서인지 전시장을 나오면서 개항장의 거리가 조금 달리 보였다. 문학관 밖으로 몇 걸음만 나가도 오래된 창고와 근대 건축물이 이어진다. 지금은 카페와 전시장, 문화공간이 들어선 건물들이지만 한 세기 전에는 사람과 물건이 항구를 통해 들어오고 나가던 곳이었다.문학은 사람에게도 남고, 집에도 남고, 한 권의 오래된 책에도 남는다. 때로는 거리와 항구와 사라진 건물의 자리에도 남는다. 책을 읽고 그 장소를 찾아가는 이유도 아마 그것 때문일 것이다. 영국에서 시작했던 나의 문학기행을 한국에서도 다시 해보고 싶어졌다.집에 돌아와 지도를 켠다. 작가들의 생가와 문학관을 하나씩 검색해본다. 생각보다 가보지 않은 곳이 많다. 다음에는 어떤 문장을 따라 어디로 가게 될까.