인천시립 첫 치매요양원 8월 27일 준공식

큰사진보기 ▲박찬대 인천시장이 8월 20일 시청 대접견실에서 열린 '인천광역시립 치매요양원 민간위탁 업무협약식'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진 왼쪽 세번째부터 김도묵 사회복지법인 휴먼복지회 이사장, 박찬대 인천시장, 곽금봉 사회복지법인 휴먼복지회 이사) ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 박찬대)는 오는 8월 27일 예정된 '인천광역시립 치매요양원'의 준공식을 앞두고, 시설의 체계적이고 전문적인 운영 인프라를 구축하기 위해 민간위탁 기관으로 선정된 사회복지법인 휴먼복지회(대표 김도묵)와 20일 위·수탁 협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 안정적인 공공 노인요양 인프라 위에 민간의 풍부한 전문 운영 노하우를 접목하여, 치매 환자와 보호자가 모두 신뢰할 수 있는 고품질의 공공 요양 서비스를 제공하고자 추진됐다.인천 계양구 갈현동(드림로 846)에 들어서는 인천시립 치매요양원은 '치매 국가책임제' 기조에 발맞추어 건립되는 인천시의 핵심 공공 노인요양시설이다. 연면적 2980.35m²(지하 1층~지상 5층) 규모로, 내부에는 치매전담실을 비롯해 물리치료실, 감각자극실, 프로그램실 등 환자 맞춤형 최첨단 전문 시설을 갖췄다.위탁기관으로 선정된 사회복지법인 휴먼복지회는 향후 5년간 인천광역시립 치매요양원의 운영 및 관리를 전반적으로 맡게 된다. 수탁기관은 그동안 축적한 실무 경험을 바탕으로, 단순 돌봄을 넘어 치매 증상 완화와 신체 기능 유지를 위한 다각적인 전문 프로그램을 운영할 계획이다.시설 내부는 소규모 인원이 가정과 같은 환경에서 생활할 수 있는 '유니트형(Unit) 공간 구조'를 전면 도입했다. 침실과 거실을 하나의 생활 단위로 묶어 어르신들에게 익숙함과 정서적 안정감을 선사하며, 배회나 돌발 행동 때에도 위험 요소를 최소화할 수 있도록 치매 전담형 안전 설계를 적용해 어르신들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성했다.박찬대 인천시장은 "이번 업무협약은 인천광역시립 치매요양원이 본격적인 개원 준비를 마치고 전문적인 공공 요양시설로 도약하기 위한 중요한 전환점"이라며 "풍부한 경험과 전문성을 갖춘 수탁기관과 적극적으로 협력하여 치매 어르신에게는 존엄한 일상을, 가족에게는 안심하고 맡길 수 있는 365일 돌봄 환경을 선사하겠다"고 밝혔다.