경기도교육청 1층 독서·예술 어우러진 문화 공간으로 운영

큰사진보기 ▲경기도교육청 1층 RAS ON: GROUND(라스 온 그라운드) ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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경기도교육청이 남부청사 1층 공용 공간(약 520㎡)을 20일부터 독서·예술·운동이 어우러진 복합문화공간 'RAS ON: GROUND(라스 온 그라운드)'로 운영한다. 라스(RAS)는 독서(Reading)·예술(Arts)·운동(Sports)의 앞 글자를 딴 이름으로, RAS 육성은 경기 교육 핵심 정책이다.공간의 중심인 '라스 갤러리(RAS Gallary)'는 학생들이 교육 활동을 통해 만든 작품을 공유하는 열린 전시 공간이다. 그림과 도자기 등 총 14점이 전시됐다. 청사를 찾은 학생·교사·학부모·민원인 누구나 이곳에 머물며 작품을 감상할 수 있다.또한 학생·교사·직원이 참여하는'라스(RAS) 버스킹'도 운영할 계획이라고 한다. 개방일인 20일(목) 낮 12시 10분에는 예술인 네 명이 현악 공연을 펼치며, 24일(월)에는 교사 국악 공연, 28일(금)에는 학생 밴드 공연이 이어진다.'라스 온 그라운드'의 독서 공간은 휴식과 소통을 돕는 북카페로 구성한다. 매달 주제별 추천 도서를 소개하는 '북 큐레이션 릴레이', 휴대전화를 내려놓고 독서에 집중하는 '폰 오프·라스(RAS) 존' 등을 운영할 계획이다. 아울러 매월 마지막 주 화요일 점심시간에는 전신 아프로 댄스 운동을 진행한다.