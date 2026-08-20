"민주주의는 선거로 끝나지 않는다" 세종민주시민연대 출범

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19일 오후 6시, 세종지역 시민들이 한자리에 모였다. 이날 공식 출범한 '세종민주시민연대' 회원과 시민들이다.세종민주시민연대는 이날 출범식을 열고 실질적인 행정수도 완성과 생활 속 민주주의 실현을 위한 활동을 시작한다고 밝혔다. 출범선언문에서 가장 강조한 말은 '시민'과 '참여', 그리고 '연대'였다.이날 출범식에서는 그동안의 활동 경과를 보고하고 출범 취지와 향후 활동 방향을 공유했다. 이어 청년활동가 박서혁의 출범선언문 낭독으로 공식적인 출발을 알렸다.세종민주시민연대는 거창한 정치적 구호보다 시민들의 일상에서 민주주의를 실천하는 것을 출범 이유로 내세웠다.연대는 출범선언문을 통해 "시민의 참여와 연대를 바탕으로 실질적인 행정수도 완성과 생활 속 민주주의를 실현하기 위해 이 자리에 모였다"고 밝혔다.앞으로의 활동 방향도 구체적으로 제시했다.▲실질적인 행정수도 완성과 자치분권 ▲일상 속 민주시민교육과 공론장 확대 ▲사회적 약자와의 연대 및 인권 증진 ▲취약계층 지원과 기후위기 대응 등 상생과 봉사 활동이다.박상노 세종민주시민연대 대표는 "세종민주시민연대는 시민의 목소리를 모으고, 시민이 지역의 문제를 함께 고민하고 행동하기 위해 출발했다"며 "행정수도 완성이라는 세종의 과제뿐 아니라 우리 주변의 작은 문제에도 관심을 갖고 사회적 약자와 함께하는 연대를 만들어가겠다"고 말했다.이어 "민주주의는 거창한 구호가 아니라 시민 한 사람 한 사람의 참여에서 시작된다"며 "내가 사는 동네의 문제부터 세종과 대한민국의 과제까지 시민들과 함께 고민하고 실천하는 단체가 되겠다"고 밝혔다.세종민주시민연대의 시작은 지난 6월 23일로 거슬러 올라간다.첫 모임을 가진 시민들은 이후 조직 구성과 함께 세종에서 시민단체가 어떤 역할을 해야 하는지 논의를 이어왔다.정식 출범 전 첫 번째로 선택한 행동은 '행정수도'였다.지난 7월 더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석·정청래·송영길 당시 후보들에게 세종시 행정수도특별법과 관련한 확약서 서명을 요구했다.세 후보 모두 확약서에 서명했다.단체가 공식 출범하기도 전에 시민들이 당대표 후보들에게 세종의 현안에 대한 입장을 묻고 구체적인 약속을 요구한 셈이다.이후 지난 8월 11일 창립총회를 열어 조직을 정비했고, 19일 출범식을 통해 상시적인 시민사회 연대기구로 활동을 시작했다.이날 출범식에서는 행정수도 완성과 시민 참여를 연결하는 목소리가 이어졌다.황치환 행정수도 완성 범국민대책위원회 위원장은 "행정수도 완성은 세종시만을 위한 지역 현안이 아니다"라며 "수도권 집중이라는 대한민국의 오래된 구조적 문제를 해결하고 국가균형발전과 지방분권의 새로운 길을 여는 대한민국의 미래 과제"라고 말했다. 이어 "지난 20여 년 동안 우리는 기다리고 또 기다렸다. 이제는 더 이상 미룰 수 없다"며 행정수도특별법의 연내 제정을 강조했다.현장을 찾지 못한 인사들은 영상과 축전으로 출범을 축하했다.안신일 세종시의회 의장은 "시민이 계신 곳이 곧 의회가 있어야 할 자리"라며 시민들이 직접 조직을 만들고 목소리를 내기 시작한 데 의미를 부여했다.김종민 국회의원도 축전을 보내 "시민이 주인 되는 세종, 완성된 행정수도 세종을 향한 세종민주시민연대의 첫걸음을 축하한다"며 행정수도 완성을 수도권 일극체제를 극복하고 국가균형발전을 이루기 위한 대한민국의 핵심 과제라고 강조했다.강미애 세종시교육감은 "행정수도는 건물과 기관만으로 완성되는 것이 아니라 시민의 뜻과 참여로 완성된다"며 "학생들이 행정수도 세종의 의미와 국가균형발전, 시민 참여의 가치를 배울 수 있도록 교육청도 힘을 보태겠다"라고 밝혔다.황운하 국회의원은 영상축사에서 "진정한 행정수도 완성은 결국 시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 민주주의의 깊이에 달려 있다"라며 세종민주시민연대가 "시민들의 역량을 결집하고 성숙한 민주주의의 가치를 확산하는 든든한 버팀목"이 되어달라고 당부했다.김두관 전 국회의원은 "세종특별자치시는 지방자치 분권과 지역균형발전이라는 국가적 열망 속에 탄생한 도시"라며 세종민주시민연대가 "세종의 목소리를 대변하고 나아가 우리나라 풀뿌리 민주주의를 실현하는 주춧돌이 되어달라"라고 말했다.이날 출범식에서 반복해서 등장한 것은 결국 '시민의 참여'였다.행정수도 완성 역시 국회나 정부의 결정만 기다리는 것이 아니라 시민들이 직접 목소리를 내고 정치권에 약속을 요구해야 한다는 것이다.세종민주시민연대는 앞으로 행정수도특별법 제정을 위한 시민 활동과 함께 지역 시민·사회·노동단체와의 연대, 세종시정과 교육행정에 대한 정책 감시, 민주시민교육과 시민 공론장 확대 등의 활동을 이어갈 계획이다.출범선언문의 마지막에는 이 단체가 앞으로 가려는 방향을 압축한 문장이 담겼다."내가 사는 동네의 변화가 세종을 바꾸고, 세종의 변화가 대한민국을 바꿀 것입니다."세종의 일상에서 시작된 시민들의 연대가 앞으로 어떤 변화를 만들어낼지는 이제부터 지켜볼 일이다.