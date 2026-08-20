자살 예방 현장 인력난, '경력직 어르신'이 메운다

큰사진보기 ▲김수영 한국노인인력개발원장(사진 왼쪽)과 정윤순 한국생명존중희망재단 이사장이 19일 오후 노인일자리사업을 활용한 자살 예방사업 추진 및 생명존중 문화 확산을 위한 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

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노인 일자리가 자살 예방 현장의 인력 부족을 메우는 역할까지 맡는다. 관련 경험과 전문성을 가진 어르신을 '시니어 자살 예방 상담사'로 길러내 자살 예방 상담에 투입하는 시범사업이 추진된다.20일 한국노인인력개발원에 따르면 전날(19일) 한국생명존중희망재단과 노인 일자리사업을 활용한 자살 예방사업 추진과 생명존중 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약의 핵심은 노인 일자리사업을 통해 자살 예방 분야의 인력 기반을 넓히는 것이다. 특히 자살 예방상담전화 '109' 등 기존 자살 예방 대응체계가 안고 있는 인력 부족 문제를 해소하는 데 노인들의 경험과 역량을 활용한다는 취지다.첫 사업으로 추진되는 '시니어 자살 예방 상담사'는 관련 경력을 보유한 노인이 저위험 또는 위기 상황이 아닌 사례자를 대상으로 상담하는 사업이다. 노인들의 숙련된 기술과 전문성, 경험을 활용해 지역사회에 기여하도록 하는 '노인역량활용사업'의 하나로 추진된다. 이들 기관은 오는 9월 초 10명을 선발해 시범 운영할 계획이다.이번 사업은 자살 고위험군을 직접적으로 전문 치료하는 방식보다는 상담과 초기 대응이 가능한 영역에서 노인 일자리 참여자의 경험을 활용하는 데 초점을 맞춘다. 이를 통해 자살 예방 대응체계의 인력 기반을 보완하고 지역사회 안에서 생명존중 문화를 확산한다는 구상이다.두 기관은 시범사업뿐 아니라 노인 일자리와 자살 예방사업 협력, 노인 자살 및 자살 예방 관련 연구, 조직 내 자살 사망자가 발생했을 때의 사후 대응체계 지원 등으로 협력 범위를 확대하기로 했다.앞서 한국노인인력개발원은 '시니어 건물 안전 및 자살 위해환경 점검단'을 운영하는 등 자살 예방 분야에서 노인 일자리의 영역을 지속해서 넓혀왔다.김수영 한국노인인력개발원장은 "우리나라의 자살률은 OECD(경제협력개발기구) 국가 중 가장 높은 수준이다. 자살 예방은 지역사회 모두가 함께 해결해야 할 중요한 사회적 과제"라며 "노인들의 경험과 역량이 자살 예방 현장에서 더욱 적극적으로 활용될 수 있도록 협력해 지역사회 자살 예방 안전망을 강화하고 노인 일자리의 사회적 가치를 높이는 데 기여하겠다"고 강조했다.정윤순 한국생명존중희망재단 이사장 역시 "보건의료를 넘어 고용·복지·금융 등 여러 분야에서 지역사회가 함께 참여하는 국가적 투자 영역으로 인식돼야 한다"며 "노인 일자리사업 참여자가 지역사회의 생명을 지키는 주체로서 의미 있는 역할을 할 수 있도록 현장 중심의 자살 예방사업 모델을 적극 발굴하겠다"고 말했다. 덧붙여 "시범사업의 성과가 전국적인 자살 예방사업으로 확산될 수 있도록 한국노인인력개발원과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 전했다.