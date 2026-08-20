청년생태해설가들이 만난 갑천습지보호지역

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큰사진보기 ▲청년생태해설가 양성교육 ⓒ 청년모아 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 월평공원과 갑천 보전의 역사를이야기하는 모습 ⓒ 청년모아 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 자연을 바라보는 참가자들 ⓒ 청년모아 관련사진보기

우리는 하천과 공원에 익숙하지만 그곳에 살아가는 나무와 풀, 그리고 수많은 생명을 알진 못한다. 이름을 알고 있는 생물은 역시 몇 가지 되지 않는다. 직접 들여다보고 이야기를 듣기 전까지 자연은 그저 익숙한 풍경으로만 남아 있다. 이런 익숙한 풍경으로만 보기에 자연은 너무나 특별하다.대전환경운동연합과 청년모아가 대전시와 중구청의 후원으로 진행하고 있는 청년생태해설가 양성교육이 지난 5일부터 시작됐다. 총 10강으로 진행되는 이번 교육의 세 번째 시간은 강의실을 벗어나 갑천습지보호지역과 월평공원 현장에서 진행됐다.무더운 날씨였지만 참가자들의 학습 열기는 뜨거웠다. 이날 현장수업은 책이나 자료를 통해 생태계를 배우는 대신 직접 걷고 보고 듣는 방식으로 진행됐다. 자연을 설명하는 것보다 자연 속에 들어가 몸으로 느껴보는 것이 이번 수업의 중요한 목표였다.갑천습지보호지역의 첫 번째 이야기는 이 공간을 지켜온 시민들의 역사였다. 갑천습지보호지역은 2023년 6월 5일 환경부 고시에 따라 국가 습지보호지역으로 지정됐다. 갑천의 약 90만㎡에 이르는 공간이다. 환경부는 하천 퇴적층이 발달해 자연성이 높고, 수달과 미호종개, 삵 등 멸종위기 야생생물이 서식하며 월평공원과 맞닿아 육상생태계와 수생태계가 함께 존재한다는 점을 주요 지정 이유로 제시했다. 하지만 보호지역이라는 이름을 얻기까지는 오랜 시간이 필요했다.1998년 천변고속화도로 건설 계획에 대한 시민들의 반대운동을 시작으로 월평공원과 갑천을 지키기 위한 활동이 이어졌다. 2007년에는 월평공원을 관통하는 도로와 터널 계획이 추진되면서 시민들의 보전운동이 더욱 거세졌다. 시민단체와 주민, 전문가들은 생태조사와 토론회, 서명운동, 현장조사 등을 이어갔고, 결국 개발계획을 둘러싼 오랜 논쟁은 갑천과 월평공원의 생태적 가치를 사회적으로 확인하는 과정이 됐다.이런 시민들의 싸움의 결과로 2023년, 갑천습지는 국가습지보호지역이라는 법적 지위를 갖게 됐다. 1998년부터 2023년까지 25년의 시간이었다.참가자들이 현장에서 가장 놀란 것은 생물다양성이었다. 갑천습지보호지역에는 미호종개를 비롯한 법정보호종이 서식하고 있으며, 월평공원을 포함한 습지보호지역 일대에는 900여 종의 동식물이 서식한다. 미호종개의 유일한 서식이 확인되는 중요한 공간이다. 미호종개는 금강 수계에 제한적으로 분포하는 멸종위기 야생생물로, 갑천의 생태적 가치를 이야기할 때 빠지지 않는 대표적인 생물이다.월평공원과 갑천이 맞닿아 있다는 것도 중요한 특징이다. 산림과 하천, 습지가 이어지면서 육상생물과 수생생물이 함께 살아갈 수 있는 공간이 만들어진다. 하천만 따로 존재하는 것도 아니고, 숲만 따로 존재하는 것도 아니다. 서로 다른 생태계가 맞닿으면서 생물들에게 다양한 서식처를 제공한다. 참가자들은 설명을 들으며 "이런 곳을 처음 와본다"는 반응을 보이기도 했다. 도심에서 너무 가까워 오히려 그 가치를 놓치고 있었던 것이다.현장에서는 과거 개발사업의 이야기도 이어졌다. 월평공원과 갑천을 둘러싼 개발 논란에서 시민들이 가장 우려했던 것은 숲의 일부가 사라지는 문제가 아니었다. 도로와 터널이 만들어지면 서식처가 단절되고, 소음과 진동, 빛과 사람의 출입이 늘어나면서 생물들이 살아가는 환경 자체가 달라질 수 있기 때문이었다.참가자들은 절벽과 바위틈을 서식처로 이용하던 수리부엉이가 개발 과정에서 서식처를 잃고 사라진 이야기에 안타까움을 표현했다. 하나의 바위와 절벽도 생물에게는 집이 될 수 있다. 산림청지정 희귀 식충식물이었던 이삭귀개와 땅귀개 역시 이식했지만 지금은 존재하지 않는다.생태해설가가 현장에서 배워야 할 것도 바로 이런 것일 테다. 사람의 눈으로는 보이지 않던 생명의 공간을 찾아내고, 그 공간이 사라졌을 때 어떤 생명이 함께 사라지는지를 이야기하는 것.숲은 나무만 자라는 공간이 아니다. 그곳에는 생태의 역사도 있고, 개발의 역사도 있고, 삶의 흔적도 남아 있었다. 때문에 정해진 교재를 따라가며 생물의 이름과 특징을 외우는 대신 천천히 걸었다. 물을 바라보고, 숲을 바라보고, 새가 있을 만한 공간을 살펴보고, 바위와 절벽을 바라봤다. 때로는 아무 말 없이 주변을 바라보는 시간도 필요했다.생태해설가에게 필요한 것은 수많은 생물의 이름을 암기하는 능력만은 아닐 것이다. 그 생물이 왜 이곳에 살아가는지, 이 공간이 왜 필요한지, 그리고 인간의 행동이 그 생물에게 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것이 더 중요하다. 갑천습지보호지역은 그런 생태해설가의 역할을 배우기에 더없이 좋은 현장이다. 이곳에는 미호종개와 수달 같은 멸종위기종이 살아가고, 수많은 곤충과 식물, 새와 물고기가 서로 얽혀 살아간다. 동시에 이곳은 도로와 터널, 개발사업으로부터 자연을 지키기 위해 시민들이 오랜 시간 싸워온 공간이기도 하다. 그래서 갑천습지보호지역의 이야기는 생명을 지키는 일이 결국 사람의 선택에서 시작된다.이제 보호지역 안의 생물을 지속적으로 조사하고, 서식처가 어떻게 변화하는지 살피고, 개발과 이용 과정에서 생태계가 훼손되지 않도록 지켜봐야 한다. 시민들이 자연을 직접 관찰하고 기록하는 시민과학 활동도 중요하다. 청년생태해설가 양성교육이 현장교육을 중요하게 생각하는 이유도 여기에 있다. 자연을 직접 만나야 자연을 설명할 수 있고, 자연을 이해해야 자연을 지킬 수 있기 때문이다.무더운 여름날 갑천습지를 걸었던 청년생태해설가들은 이날 생물의 이름 몇 가지를 더 외운 것이 아니다. 도심 한가운데 살아 있는 생태계를 직접 만났고, 그 생태계를 지키기 위해 사람들이 흘린 시간과 노력을 함께 만났다. 자연을 해설한다는 것은 어쩌면 그곳에 살아가는 생명들의 이야기를 대신 전하는 일인지도 모른다. 25년 전 시민들이 지켜낸 갑천과 월평공원, 이제 그곳의 생명 이야기를 새로운 세대가 이어갈 차례다.