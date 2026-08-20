이 대통령 "북미대화 여건 조성하려는 트럼프 대통령 결단에 경의"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 한미연합훈련 축소 결정 등을 통해 북미대화의 여건을 조성하려는 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 "그 결단에 경의를 표한다"고 밝혔다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 한미연합훈련 축소 결정 등을 통해 북미대화의 여건을 조성하려는 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 "그 결단에 경의를 표한다"고 밝혔다.이 대통령은 19일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "약 1년 전, 백악관에서 트럼프 대통령님과 처음 만났을 때 세계 유일 분단국인 한반도의 평화를 위해 페이스메이커를 자처하며 피스메이커 역할을 요청드렸던 기억이 떠오른다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "저는 G7 정상회의와 NATO 정상회의에서도 트럼프 대통령님과 한반도에서 평화를 회복하고 핵 문제를 해결하기 위한 진지한 논의를 했다"면서 "이번 트럼프 대통령님의 메시지는 한반도에서 적대와 대결을 넘어 평화를 만들기 위한 고심이 담긴 큰 결정으로 느껴진다"고 했다.특히 "금번 한미연합연습과 야외기동훈련 축소를 통해서라도 한반도에서 평화체제 구축을 위한 대화 여건을 조성하려는 트럼프 대통령님의 의지와 노력에 공감하며 그 결단에 경의를 표한다"면서 "이 결단이 북미간 신뢰 구축과 대화 재개를 거쳐 한반도의 안정적 평화체제 구축으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.또한 "이미 수차 밝힌 것처럼 저는 트럼프 대통령님의 이러한 피스메이커 활동을 촉진하고 기여하는 페이스메이커 역할에 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.이 대통령은 '이 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었지만 사양하겠다는 답변을 들었다'는 트럼프 대통령의 주장에 대한 입장도 함께 밝혔다.이 대통령은 이와 관련 "대한민국 정부는 여러 계기에 호르무즈 해협에서의 자유로운 통항 회복을 위한 미국을 포함한 국제사회의 노력에 적극 동참할 것을 밝힌 바 있다"며 "우리 정부는 이를 위해 대한민국 법령과 기본정책상 감내할 수 있는 범위 내에서 여러 실질적 기여 방안에 대해 지금까지 해왔던 것처럼 미측과 계속 긴밀하게 소통해 나갈 것"이라고 했다.그러면서 "머지않아 미국에서의 존경하는 트럼프 대통령님과의 재회를 기대한다"고 덧붙였다.한편 이 대통령은 20일 청와대에서 방한 중인 왕이 중국 외교부장과 접견한다. 이 대통령은 이 자리에서 한중 관계 발전 방향 및 역내 정세 등에 대해 평가하고 시진핑 중국 국가주석에게 안부를 전할 예정이다.다만 이 대통령이 지난 15일 광복절 경축사를 통해 "오랜 전쟁을 끝낼 당사자 간 논의를 시작하자"는 제안을 한 뒤, 트럼프 대통령이 한미연합훈련 축소 등을 주문하면서 북미대화를 추진하고 있는 상황까지 맞물린 만큼 관련 논의가 진행될지도 주목된다.위성락 국가안보실장도 이날 왕이 부장과 회담 및 오찬을 진행한다. 이 자리에서는 한중관계, 한반도 정세를 비롯한 지역 및 국제 문제 등 상호 관심사에 대한 폭넓은 의견교환이 이루어질 예정이다.