'갑질 공무원 복귀' 논란... 박수현 충남지사 노조위원장과 '설전'

큰사진보기 ▲20일 오전 8시께 박수현 충남지사는 피켓시위 현장을 방문해 피켓 시위를 벌이고 있던 최정희 노조위원장을 만났다. 최 위원장은 갑질 문제의 재발 가능성을 우려했고, 박 지사는 “인사는 제도로 하는 것”이라며 맞섰다. ⓒ 이재환 관련사진보기

▲박수현 충남지사 노조위원장과 설전 박수현 지사가 갑질 이력의 공무원을 본청에 발령한 것을 두고 충남도 노조가 반발하고 있다. 이재환 관련영상보기

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갑질로 징계를 받았던 충남도 A공무원의 인사 발령 문제를 놓고 박수현 충남지사와 최정희 도 노조위원장이 설전을 벌였다. 충남도 공무원 노조는 지난 18일부터 도청 로비에서 1인 시위를 벌이고 있다.A씨는 지난 6일 갑질로 감봉 1개월의 징계를 받은 지 2개월 만에 도청 주무과장으로 복귀했다. 이에 반발한 노조는 지난 18일부터 충남도청 로비에서 '갑질 징계 2개월 만에 본청 주무과장, 갑질 간부 인사 즉각 철회하라'라고 적힌 피켓을 들고 1인 시위에 돌입했다.이런 가운데 20일 오전 박수현 충남지사는 피켓시위 현장을 방문해 피켓 시위를 벌이고 있던 최정희 노조위원장을 만났다. 최 위원장은 갑질 문제의 재발 가능성과 노조와의 소통 부족 문제에 대해 우려했고, 박 지사는 "인사는 제도로 하는 것"이라며 맞섰다.박수현 충남지사는 "노조위원장의 활동은 인정한다. 소통을 하기 위해 노력을 할 것이다"라고 말했다. 그러면서 "(A씨가) 징계를 받았다는 것은 분명한 사실이고 그에 대해 처벌을 받았다. 징계를 받은 사람을 본청으로 복귀 시킨 것이 문제인지, 아니면 주무과장으로 발령된 것이 문제인지 이야기를 해 달라"라고 말했다.이에 최 위원장은 "주무과장은 근평(근무평가)과 인사로 또다시 갑질을 할 가능성이 있다"라고 반박했다.박수현 지사는 "인사는 제도로 하는 것이다. 본인의 갑질행위에 대해 처벌을 받은 것이다. 노동조합의 의견을 받아 들여서 (A공무원에게) 재발방지 약속을 받았다. 본인도 그렇게 다짐하고 서약했다"라며 "노동조합의 의견을 충분하게 고려하려고 노력하고 있다. 도지사의 입장도 이해해 주시는 태도를 보여 달라"라고 주문했다.하지만 도 공무원 노조는 A씨가 '자숙기간 없이 복귀한 점'을 우려하고 있다. 노조는 A공무원의 발령이 취소되지 않을 경우, 한국노총 연대 투쟁과 집회 등을 불사하겠다는 입장이다.최 위원장은 이날 <오마이뉴스>에 "A공무원은 (다른 공무원들에게) 모욕적인 발언이나 소리를 치는 등의 행위로 감사를 받고 갑질로 인정이 되어 징계를 받은 인물"이라며 "충분한 자숙의 시간을 갖지 않았다"라고 지적했다.그러면서 "지사님 생각은 변함이 없는 것 같다. 다음주까지 1인 시위를 하고 한국노총 공무원연맹과도 기자회견을 할 예정이다. 그 이후로는 집회 같은 투쟁을 고려할 것"이라고 경고했다.