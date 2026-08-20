"후반전은 다음주에"... 조기축구회에 밀려난 유소년 리그의 현실

큰사진보기 ▲19일 충청남도 천안시 코리아풋볼파크 스타디움에서 열린 문화체육관광부 K-축구 혁신위원회 경청회 ⓒ KTV 관련사진보기

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큰사진보기 ▲K-축구 혁신위원회 경청회에 참석한 최휘영 문체부 장관, 박지성·유승민 위원장 (대한체육회장) ⓒ KTV 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

대한민국 축구의 뿌리가 흔들리고 있습니다. 대한축구협회의 부실 운영에 대한 비판이 고조되는 가운데, 지난 19일 충남 천안 코리아풋볼파크 스타디움에서 'K축구 혁신위원회 경청회'가 열렸습니다. 박지성·유승민 공동위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관을 비롯해 이영표·박주호 위원 등과 선수, 학부모, 일선 지도자 등이 참석해 현장의 생생한 목소리를 나눴습니다.이날 경청회에서는 한국 유소년 축구가 직면한 척박한 인프라 문제부터 탁상행정으로 꼬여버린 기형적인 대회 운영, 그리고 불공정한 입시 제도까지 묵은 적폐들이 적나라하게 드러났습니다. 참석자들은 단편적인 규정 손질이 아닌, 대한민국 체육 행정의 근본적인 시스템 혁신이 필요하다고 입을 모았습니다.가장 먼저 도마 위에 오른 것은 유소년 선수들이 뛸 '운동장'이 없다는 현실이었습니다. 학교 축구부가 점차 클럽(FC) 형태로 전환되는 추세지만, 제도는 이를 따라가지 못하고 있습니다.일선 지도자들은 현행 규정상 공공 체육시설과 학교 운동장이 '영리 목적 사용 불가'로 묶여 있어, 회비를 걷어 운영하는 유소년 클럽팀들은 사실상 시설을 이용할 수 없다고 토로했습니다. 한 클럽팀 감독은 "결국 동호인으로 등록해 새벽부터 선착순으로 운동장을 잡아야 하는 경쟁을 벌이고 있다"라며 "운동장을 잡지 못한 날은 수도권임에도 불구하고 경기를 위해 50km, 100km씩 이동해야 한다"라고 말했습니다.운동장 부족은 심각한 경기 수 부족으로 직결되고 있습니다. 신림중학교 이현 감독은 "고학년은 1년에 10경기를 배정받지만, 1학년 등 저학년은 1년에 단 3경기를 배정받는 것이 전부"라며 "연령별 시합 자체가 없어 선수들이 실전 감각을 키울 기회조차 없다"고 답답함을 토로했습니다.인프라 부족의 설움은 상상을 초월했습니다. 유승민 위원장은 "유소년 리그 경기를 하다가 시간이 지연됐는데, 조기축구회 예약 시간이 됐다는 이유로 후반전을 다음 주에 이어서 했다는 이야기까지 들었다"라며 "이러한 열악한 상황이 비일비재하게 일어나고 있다"고 지적했습니다.시설의 질적 하락도 문제로 지적됐습니다. 경청회에 참석한 대구 달성군청 소속 길윤우 학생 선수(초5)는 마이크를 잡고 "여름마다 잔디가 뜨거워 화상 위험이 있는데, 경기장마다 스프링클러를 설치하면 어떨까 하는 생각이 든다"라고 말했습니다. 어른들이 만들어 놓은 시스템 속에서 아이들은 훈련할 장소도, 안전하게 뛸 권리조차 보장받지 못하고 있는 셈입니다.대회 일정과 입시 제도에 얽힌 구조적 모순도 강도 높게 비판받았습니다. 2009년 교육부와 문체부가 '공부하는 학생 선수'를 육성하겠다며 도입한 주말리그제와 학기 중 대회 금지 조항이 오히려 유소년 선수들을 사지로 몰아넣고 있다는 비판이 터져 나왔습니다.학기 중에 대회를 열지 못하게 되자, 1년 중 가장 덥고 가장 추운 1~2월과 7~8월 방학 기간에 전국 대회가 집중되고 있습니다. 지도자들과 학부모들은 선수들의 부상 위험이 극도로 높아지고 정상적인 경기력을 낼 수 없다고 호소했습니다.이에 대해 최휘영 문화체육관광부 장관은 "아이들을 혹서기와 혹한기 한복판으로 내모는 것은 유소년 선수들에 대한 어른들의 학대 행위가 아닌가 싶다"라며 "애당초 취지가 무엇이었든 간에 절대 이런 식으로 어린 선수들을 방치해선 안 되며, 반드시 해결 방법을 찾겠다"고 말했습니다.고등부의 상황은 더 심각합니다. 대학 수시 모집 일정에 맞춰 7월 안에 모든 리그와 대회가 끝나야 하기에, 고등학교 3학년 선수들은 살인적인 일정을 소화하고 있습니다. 반면 1, 2학년 저학년 선수들은 뛸 기회조차 얻지 못하고 있습니다.이영표 위원은 대한민국의 빈약한 인프라와 제도를 꼬집었습니다. 이 위원은 "일본은 4000개의 고등학교 팀에 50만 명의 선수가 뛰고 있지만, 한국은 고등학교 선수를 다 합쳐도 7500명에서 8000명 정도밖에 되지 않는다"면서 "게다가 대학 감독이 선수를 뽑는 게 아니라, 미대 교수나 음대 교수가 축구 특기생을 선발하고 있는 말도 안 되는 구조가 계속되고 있다"라고 직격했습니다. 이어 "이제는 학생의 학습권뿐만 아니라 직업 선택권도 보장해야 할 때"라며 교육 당국의 인식 전환을 촉구했습니다.유소년 축구에 대한 협회 차원의 무관심과 예산 부족 문제도 강도 높게 거론됐습니다. 유승민 위원장은 대한축구협회 관계자에게 예산 규모를 직접 캐물으며 "1600억 원 중 유소년을 위해 쓰이는 예산이 300억 원 수준에 불과하다"는 점을 짚어냈습니다.유 위원장은 "유소년 축구선수가 2만 5000여 명이고 K1, K2 리그 선수들 비중은 1100여 명 수준"이라며 "압도적인 숫자의 유소년 선수들이 있음에도 예산 지원은 A대표팀에 집중되어 있다"고 지적했습니다. 이어 "항상 유소년에게 전폭적으로 투자를 하겠다고 말하지만, 실행이 안 된다"고 꼬집었습니다.결국 유소년 축구가 안고 있는 문제들은 대한축구협회 단독으로 해결할 수 없는 복합적인 사안입니다. 교육부의 입시 제도, 문체부의 체육 시설 법령, 지자체의 인프라 운영 규정 등 수많은 법과 제도가 얽혀 있습니다.축구 해설가 박문성씨가 운영하는 축구 전문 유튜브 채널 '달수네 라이브'는 이번 경청회를 두고 "축구협회가 문체부나 교육부를 직접 찾아가 해결했어야 할 행정 업무"라고 지적했습니다. 그러면서 "협회가 방관하던 역할을 오히려 혁신위 경청회가 판을 깔아 대신했다"고 꼬집었습니다. 특히 문체부 장관이 오랜 시간 자리를 지키며 타 부처인 교육부 장관과의 협의까지 약속한 점을 두고 매우 유의미하고 큰 진전이라고 분석했습니다.현장의 목소리는 명확했습니다. 눈앞의 성적이나 단기적인 전시행정이 아닌, 10년과 20년을 내다보는 구조적인 개혁이 필요하다는 것입니다. "이번에 바꾸지 못하면 다시는 못 바꾼다"는 현장의 절박한 외침처럼, K축구 혁신위원회가 수렴한 현장의 고충을 실질적인 정책으로 구현해 낼 수 있을지, 이제는 책임 있는 어른들이 응답하고 증명해야 할 때입니다.