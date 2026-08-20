전남광주교육청, '제 3회 작은학교 영화제' 상영작 공모

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시교육청 전남청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청은 오는 12월 개최될 '제3회 작은학교 영화제'에서 선보일 학생 영화 상영작을 공모한다고 20일 밝혔다.상영작 공모는 초·중·고 모든 학교를 대상으로 진행하며 학교 규모와 관계없이 참여할 수 있다. 출품 대상은 2025년 3월 이후 수업, 동아리, 방과후교육 등 학교 교육활동을 통해 제작한 5분 이상 25분 이하의 영화다.출품 희망 학교는 10월 13일까지 출품신청서와 영화 파일, 리플릿 제작용 스틸 사진 2장을 제출하면 된다. 선정 결과는 10월 21일 교육청 누리집과 공문을 통해 안내된다.영화제의 기반이 되는 영화 특성화 교육은 소규모학교의 강점을 살린 학생 주도 프로젝트 교육을 통해 '작지만 강한 학교'를 만들기 위해 시작됐다.학생들은 영화 한 편을 만드는 과정을 통해 소재 발굴, 이야기 구성, 시나리오 작성, 연기, 촬영, 연출, 편집 등 다양한 역할을 경험한다.이 과정에서 자신의 생각을 표현하고 친구들과 역할을 나누며 하나의 결과물을 완성하는 협업과 창의적 문제해결의 경험을 쌓게 된다.작은학교 영화제는 학교 영화교육의 결과물을 단순히 발표하는 데 그치지 않고, 학생들이 직접 만든 작품을 실제 극장에서 관객과 함께 감상하고 배움과 성장을 공유하는 자리로 운영되고 있다.올해는 봄에 선정된 '영화로 담은 작은학교' 24교의 제작 작품과 이번 공모를 통해 선정된 작품을 모아 한자리에서 선보일 예정이다.김종만 학령인구정책과장은 "작은학교에서 시작한 영화교육은 학생 한 명 한 명에게 새로운 배움의 기회를 제공하고 있다"며 "학생들이 만든 영화가 극장의 스크린에서 관객을 만날 수 있도록 많은 학교가 상영작 공모에 참여하기를 기대한다"고 말했다.한편 시교육청은 보다 많은 교육가족들이 함께할 수 있도록 국립아시아문화전당(광주)에서 영화제 개막식을 열고, CGV목포평화광장(전남)에서 상영회를 개최하기로 했다.또 영화제 개막에 앞서 AI 숏폼 광고 '다음 주인공은 너야'를 공개하고 영화제 붐 조성에 나서고 있다.전남광주교육TV와 인스타그램(2026jgssff)을 통해 공개되는 광고 영상 '다음 주인공은 너야'는 해보초등학교 천창우 교사가 생성형 AI 기술을 활용해 작은학교 영화제의 학생주도성을 주제로 제작한 1분 10초 분량의 AI 숏폼이다.교육청은 이번 광고를 제3회 작은학교 영화제와 작은학교 특성화교육을 알리는 홍보 콘텐츠로 활용해 학생·교직원·학부모 등 교육공동체의 관심과 참여를 높일 계획이다.