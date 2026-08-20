트럼프 "내 임기 동안 북한 겨냥 군사연습 없을 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 8월 19일 수요일, 워싱턴의 백악관 남쪽 잔디밭에 새로 조성 중인 헬기 착륙장 공사 현장에서 연설하고 있다. ((AP Photo/Manuel Balce Ceneta) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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한·미연합 군사연습을 대폭 축소하면서 북한을 향해 대화 재개의 의지를 보였던 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번엔 자신의 임기 동안에는 북한을 겨냥한 군사연습이 없을 것이라고 말했다.트럼프 대통령은 미국 동부시각으로 19일 백악관에서 기자들을 만나 '이전에 성공하지 못한 북한의 비핵화를 이번에는 성공할 수 있다고 생각하는 이유가 뭐냐'는 질문을 받았다.트럼프 대통령은 "그(김정은 북한 국무위원장)는 바이든도, 오바마도, 누구도 좋아하지 않았지만, 저만은 좋아합니다. 아시다시피 저는 그와 정말 잘 지냈습니다. 우리는 훌륭한 회담을 가졌습니다"라며 "솔직히 말해서 일본이든 한국이든, 다른 나라들이든, 제가 대통령일 때 다른 누군가가 대통령일 때보다 훨씬 더 안전할 것이라고 생각합니다"라고 말했다.그는 이어 "물론, 우리가 사실상 북한을 겨냥해 이 대규모 군사 연습(exercises)을 벌이고 있다는 사실은 마음에 들지 않았습니다. 제가 그와 우호적인 관계를 맺고 있는데도 북한을 겨냥한 연습을 하는 건 말이 안 되죠"라면서 "제가 있는 한, 적어도 2년 반 동안은 어떤 일도 일어나지 않을 겁니다. 제 재임 기간에는 그런 일이 없을 테지만, 어쨌든 아무 일도 일어나지 않을 것 같습니다"라고 말했다.이란에 대한 전쟁에 한국이 군사적인 도움을 제공하지 않았다는 점을 다시 언급한 트럼프 대통령은 "솔직히 말해 제 임기 동안 적어도 아주 예의 바르게 행동해 온 누군가에게 그건(군사연습은) 매우 모욕적인 일이라고 생각했습니다"라고도 했다.이보다 앞서 트럼프 대통령은 백악관에 새로 짓고 있는 헬기 착륙장 공사 현장에서 기자들을 만나 북한의 핵능력을 구체적으로 언급하기도 했다.'김정은과 편지를 주고 받았느냐'는 질문에 트럼프 대통령은 "그건 말씀드릴 수 없지만, 저는 그와 잘 지냅니다"라고 답하면서 "제가 그와 잘 지낸다는 사실은 나쁜 게 아니라 좋은 일입니다. 그는 57개의 매우 강력한 핵무기를 보유하고 있습니다"라고 말했다.북한의 핵능력을 구체적으로 언급한 트럼프 대통령은 이것이 전임 오바마, 바이든 정부의 실책이라고 비판했다. 그는 "제가 대통령이었다면 그런 일을 절대 허용하지 않았을 것"이라며 "현명한 대통령이 있는 한 그는 괜찮을 겁니다. 그는 괜찮을 거예요. 만약 멍청한 대통령이 있다면, 아마 그는 그리 괜찮지 않을 겁니다"라고 말했다.트럼프 대통령의 '북한 핵무기 57개' 발언과 '임기 중 군사훈련 중단' 발언은 한국시각으로 19일 김여정 북한 노동당 총무부장이 한·미 연합 군사연습 축소에 "전혀 흥미를 느끼지 않는다"고 입장을 밝힌 뒤에 나왔다.김 부장은 "개별적 훈련의 축소나 단축이 아니라 현재까지 미·한 사이의 합동군사연습이 지속적으로 진행되어 오고 지금도 진행 중에 있다는 현실에 보다 주목"하고 있다고 지적했는데, 트럼프 대통령이 곧바로 '앞으로도 북한을 겨냥한 군사연습은 없을 것'이라고 공개적으로 제안한 것이다.또 트럼프 북한이 핵무기를 갖고 있다고 구체적인 숫자를 공개적으로 언급한 것은, 미국이 북한의 핵무기 보유라는 엄연한 현실을 인정하는 듯한 뉘앙스를 준다. 북한이 요구하는 '핵보유국 지위'에 대한 논의 가능성을 시사하면서 북한을 대화의 장으로 끌어내려는 적극적인 유인책으로 풀이된다.