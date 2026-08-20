김여정 "한미훈련 축소 평할 가치도 없어... 본질 달라지는 것 아냐"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 총무부장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합훈련 축소 지시에 대해 "전혀 흥미를 느끼지 않는다"고 평가절하했다.김 부장은 19일 밤 관영 <조선중앙통신>이 보도한 '주요국제문제들에 대한 입장 발표'를 통해 "훈련의 규모나 기일이 줄어든다고 해서 도발적, 공격적 성격의 군사연습의 본질이 달라지는 것이 아니다"라며 이같이 밝혔다.그는 '쌍매', '프리덤쉴드', '프리덤 플래그', '허큘리스 가디언즈' 등 올해 한미가 실시한 연합훈련을 일일이 거론하면서 "이번에 축소됐다는 연습과정이 이미 전에 진행된 연합훈련들에 의해 충분히 대체되고도 남는다"고 주장했다.김 부장은 "우리는 개별적 훈련의 축소나 단축이 아니라 현재까지 미한(한미) 사이의 합동군사연습이 지속적으로 진행되여 오고 지금도 진행 중에 있다는 현실에 보다 주목"하고 있다면서 "이것이 명백한 대조선 적대감의 숨길 수 없는 표현이라는 사실을 정확히 투시하고 있다"고 밝혔다.특히 "미국 측이 이번에 취한 자기들의 조치를 그 무슨 '선의의 조치'로 선전해보려고 타산한다면 원하는 답이 나오지 않을 것"이라고 강조했다.한국을 향해서도 "이번 전쟁연습이 그 누구의 공격을 가상한 방어적 성격의 군사훈련이라고 강변"하면서 "'굳건한 한미동맹' 강화와 핵잠수함 도입의 가속화를 운운함으로써 자기의 적대적 정체성을 여과없이 노출시켰다"고 비난했다.트럼프 대통령이 최근 김정은 국무위원장과 소통했다고 밝힌데 대해서는 "나는 전혀 알지 못하는 일"이라며 "아마도 우리 최고지도부의 대외정책과 관련하여 내가 알지 못하고 있는 유일한 사안일 것"이라고 했다.그러면서도 "우리 국가수반이 트럼프에 대해 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있다는 데 대해서는 이미 여러 차례 밝힌 바 있다"며 "두 지도자들의 관계는 의연 훌륭하다. 이는 세상이 다 알고 있으며 별로 놀랄만한 일은 아니라고 본다"고 밝혔다.트럼프 대통령이 김정은 위원장과 개인적인 관계가 훌륭하다고 언급한 데 대해서는 긍정적인태도를 보인 것으로, 북미 정상외교 여지는 열어둔 것으로 풀이된다.김 부장은 "그럼에도 불구하고 미국의 대조선 적대시 정책은 변하지 않아왔고 미국과 그 추종무리들은 오늘 현재 이 순간도 적대적인 대조선 군사활동을 맹렬히 벌리고 있다"며 "마찬가지로 조미(북미) 두 나라 지도자들 사이의 훌륭한 관계와는 무관하게 우리가 자국의 안전을 위협하는 세력들을 견제하기 위해 취해 나가는 주권적 행사들은 매우 상식적이고 적중하며 필수적인 것"이라고 주장했다.아울러 김 부장은 최근 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 제기한 북한군 추가 파병설도 정면으로 반박했다.그는 "젤렌스키 패당이 고안하여 퍼뜨린 우리 군대의 '추가파병'설은 전혀 사실무근한 끼예브(키이우)의 자작극이라는 것과 우크라이나 사태의 발단과 장기화의 책임은 전적으로 그 전제를 마련하고 조건을 키우고 있는 미국과 서방에 있다는 것을 명백히 한다"고 밝혔다.김 부장은 "조로(북러) 국가 간 조약의 동맹적 성격에 부합되게 동맹 체약국으로서의 의무에 조선민주주의인민공화국(북한)은 항시 집중력을 잃지 않고 있으며 무한히 책임적"이라고 말했다.김 부장은 일본에 대해서도 "우리 군사 지도부는 심각한 안보 도전으로 변화하고 있는 일본의 위협을 억제하고 제압 또는 그 이상으로 만들어 놓는 것을 군사전략의 일환으로 간주하기 시작했다"며 "일본이 잘못된 선택을 기도한다면 즉시적이며 생존 불가한 섬멸적 맹격을 직접 받게 될 것을 의미한다"고 경고했다.