빅터차 "트럼프, 이란핵 불허하면서 북핵은 타협적 접근"

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 달리 북한 핵문제에 현실적으로 접근하는 방식에 근거가 있다는 분석이 나왔다.빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌는 19일(현지시각) 미 일간 <워싱턴포스트(WP)> 기고문을 통해 트럼프 대통령이 이란에는 무조건적인 비핵화를 요구하면서 북한은 핵무기 보유를 인정하며 협상을 시도하는 것을 '이중잣대'로 보는 것은 부당하다고 주장했다.그는 "미국의 핵 비확산 정책에 대해 한 가지 일관된 점이 있다면, 그것은 바로 그 정책이 일관성이 없다는 것"이라며 "미국은 리비아 비핵화에 성공한 '완전하고 검증가능하며 비가역적인 비핵화'(CVID)를 모든 비핵화에 적용하려고 하지만 북한은 아니다"라고 밝혔다.차 석좌는 "트럼프 대통령이 이란은 핵무기를 절대 보유해서는 안 된다는 입장을 고수하고 있지만, 북한에 대해서는 협상을 통해 위협을 줄이고 핵무기를 관리하는 실용적이고 타협적인 접근 방식을 취하고 있다"라고 설명했다.그러면서 "두 나라의 핵 프로그램 현황을 고려할 때, 서로 다른 접근 방식은 합리적"이라며 "이란의 핵 프로그램은 초기 단계였고, 핵시설 위치가 알려져 있어 선제공격의 대상이 될 수 있었다"라고 봤다.반면에 "북한은 약 60기의 핵무기와 추가로 30기를 만들 수 있는 핵분열 물질, 다양한 운반 수단까지 있어 CVID 방식으로는 해결할 수 없는 상황"이라고 지적했다.또한 "이란의 경우 경제 제재에 대한 국제적인 지지가 여전히 높지만, 북한은 중국과 러시아의 전폭적인 지원을 받고 있어 유엔 안전보장이사회의 대북 결의안은 사실상 무용지물(defunct)이 되었다"라고 평가했다.이어 "무엇보다 중요한 것은 이러한 접근 방식이 미국의 핵심 동맹국들에 의해 장려되고 있다는 점"이라며 "진보 성향의 이재명 대통령은 한반도에서의 군사적 대치를 원하지 않아 트럼프의 대북 외교를 환영하지만, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이란에 대해 군사력 사용과 보복도 마다하지 않겠다는 입장"이라고 비교했다.그는 중국도 우크라이나 전쟁으로 긴밀해진 북한과 러시아의 관계를 약화시키기 위해 북미 대화를 지지할 것으로 내다봤다.차 석좌는 북한과 이란에 대한 핵 비확산 정책의 모순을 더욱 복잡하게 만드는 또 다른 요인으로 두 나라가 각기 다른 미국의 정책에 대처하면서도 서로에게서 배우고 있다고 지적했다.미국의 이란 공격은 북한이 핵무기로 미국의 군사력을 억제할 수 있다는 확신을 더욱 강화시켜 주었을 것이고, 더 나아가 미국이 이란의 핵 능력을 완전히 파괴하지 못했다는 사실에서 용기를 얻을 것이라는 주장이다.또한 이란이 미국의 공격으로 파괴된 핵 프로그램 재건을 위해 북한에 도움을 요청할 수도 있다는 가능성을 제기했다.차 석좌는 "핵 비확산 정책은 종종 나쁜 선택과 더 나쁜 선택 사이의 기로에 놓이게 되며, 모든 상황에 맞는 만능 해결책은 결코 없다는 불편한 진실이 존재한다"라며 "핵 재앙이 언제든 닥칠 수 있는 상황에서 절대주의적 길과 실용주의적 길은 결국 하나로 합쳐지게 마련"이라고 결론 냈다.