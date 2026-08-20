광주비엔날레 논란, 대만 예술가의 이야기를 들었습니다

큰사진보기 ▲대만 예술가 황징중씨가 SNS에 작성한 글 일부. ⓒ 스레드 홈페이지 갈무리 관련사진보기

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- 간단한 자기소개를 부탁드립니다.

- 이번 논란, 어떻게 생각하시나요?

- 광주에 실망하셨다고 들었습니다.

큰사진보기 ▲황징중 작가의 연작인 'sea(r)oute'. 숯을 통해 불타오르는 바다를 형상화했다. 보이지 않는 전쟁 위협이 남긴 초토화된 상흔이자 기후 위기가 초래한 재난을 상징한다. ⓒ HUANG Jing-jhong 관련사진보기

- 이번 사안에 대한 대만 예술계의 반응은 어떤가요?

- 마지막으로 하고 싶으신 말씀이 있다면요?

오는 9월 5일 개막하는 제16회 광주비엔날레에 참여하는 '대만관(Taiwan Pavilion)' 명칭이 임의로 변경됐다는 주장이 나온 후 '정치적 검열' 논란이 확산되고 있다.이번 일을 두고 보도자료를 낸 대만 문화부는 "광주비엔날레 전시 제안과 계약, 준비 과정 모두 대만관 명칭으로 진행됐지만 주최 측이 지난 6월부터 기관명을 사용하기 시작했다"고 주장했다. 광주비엔날레 참여 작가들도 공동 성명을 내고 "정치적 검열을 중단하라"고 촉구했고 SNS에서도 관련 주장이 확산됐다.지난 19일 광주비엔날레 측은 "이번 비엔날레는 참여 유형에 따라 16개 국가관과 11개 기관명으로 표기했다"며 "행정 절차상 이견을 재단의 검열로 해석해선 안 된다. 모든 파빌리온 창작 활동을 존중하고 어떠한 개입이나 검열도 하지 않는다"고 반박했다. 이에 대해 대만 문화부는 "지난 6월 공지된 프로그램 안내문부터 광주비엔날레 측이 전시관 명칭으로 '대만관' 대신 국립대만미술관의 약칭(NTMoFA)을 사용했다"며 "이에 지속적으로 항의했지만 (광주비엔날레 측은) 응답하지 않았다"는 입장이다.20일, 이번 사안에 대해 목소리를 내고 있는 대만 예술가 황징중(HUANG Jing-Jhong)씨를 인터뷰했다. 이번 논란에 대해 지속적으로 발언해 온 황씨는 "영화 <택시운전사>를 보고 광주라는 도시를 진심으로 존경하게 되었다. 그러나 이번 일로 그 존경심이 산산조각 났다"며 "예술의 전당이 검열을 한 일은 대만 예술가들에 대한 모욕일 뿐만 아니라, 피땀 흘려 지켜낸 광주의 역사를 배신한 일"이라고 했다.아래는 일문일답."저는 대만 예술가 황징중입니다. 주로 '숯'을 매개로 작업하며, 숯을 통해 가족과 토지의 기억을 연결합니다. 이주와 교차 속에서 정체성과 문화가 어떻게 재구성되는지에 주목하며, 생명의 전환과 재탄생을 탐구하고 있습니다.""이번 사안은 광주비엔날레가 중국의 외압에 굴복하고, '자기검열'을 통해 광주가 자랑해 온 민주주의와 예술의 자유 정신을 저버린 일이라고 생각합니다. 대만이 국제사회에서 중국의 압박을 받는 것은 이번이 처음이 아니며, 앞으로도 계속 될 것입니다. 하지만 우리는 억압의 틈바구니 속에서도 꿋꿋하게 성장해 왔고, 그 노력을 세계가 알아봐 주었기 때문에 곁에서 함께 걷고 연대해 주는 진정한 친구들을 만날 수 있었습니다.한국의 문화예술계는 늘 자국의 역사와 회복력을 자랑스러워하며 국제 무대에서 빛나는 성취를 이루어 왔습니다. 대만인들은 이를 깊이 존중해 왔습니다. 대만도 한국처럼 우리의 역사와 고유한 문화를 세계에 알리고자 합니다. 중국의 패권주의가 확장되며 외교적 압박과 군사적 위협이 대만의 숨통을 조여오는 현실 속에서도, 우리는 당당하게 목소리를 내고 있습니다. 한국을 비롯한 국제사회의 벗들이 이 같은 사실을 직시하고, 예술의 자유와 민주주의의 가치 곁에 서 주시길 간절히 바랍니다.""영화 <택시운전사>의 주인공은 처음에는 방관자적 태도를 보입니다. 그러나 이후 길거리에 쓰러진 시민들과 무장한 군인들의 행동을 직접 보고 비로소 국가 폭력의 참상을 깨닫습니다. 스스로 외면하고 있었을 뿐, 그것은 이미 현실에 존재하고 있었다는 걸 알게 됩니다. 그 영화는 '나만 얌전히 살면 이런 일을 겪지 않는다'는 안일함을 날카롭게 비판했습니다. 5.18민주화운동이 위대한 이유는 평범한 시민들이 두려움을 딛고 서로 연대하며, 목숨을 걸고 불의에 맞섰던 숭고한 용기에 있습니다.광주처럼, 비극적인 독재와 탄압의 역사를 겪은 대만인으로서 저는 광주의 역사에 깊은 동질감과 감동을 느꼈습니다. 하지만 오늘날 '광주정신'을 계승해야 할 광주비엔날레 주최 측이 보여준 태도는 명백히 '권위주의적 외압에 대한 굴복'이자 '민주적 가치를 공유하는 국제적 연대자에 대한 외면'이었습니다. 과거 폭력에 맞섰던 도시의 이름으로 열린 축제가 강대국의 외압 앞에 자유롭지 않은 모습을 보며, 깊은 배신감과 지울 수 없는 실망을 느꼈습니다.""대만 예술계는 이번 일에 대해 강력하게 반대 목소리를 내고 있으며, 대만 문화부도 항의 입장을 밝혔습니다. 한국은 지난 역사를 통해 이름과 정체성을 빼앗기는 일의 고통을 그 누구보다 잘 알고 있을 것입니다. 가슴에 조국의 이름을 달지 못했지만 당당히 싸워 전세계에 감동을 줬습니다. 그런 나라에서 정작 광주비엔날레 주최 측은 과거 한국의 이름과 정체성을 지우려 했던 억압적 권력의 논리와 다르지 않은 선택을 했습니다.이름과 정체성을 빼앗기는 일의 고통을 누구보다 잘 아는 한국에서 이런 일이 있었단 사실에, 대만 예술계는 깊은 모순과 분노의 마음을 느끼고 있습니다.""예술가가 바라는 것은 거창하지 않습니다. 작품을 통해 자유롭게 목소리를 내고, 서로 다른 문화적 배경을 가진 사람들이 각자의 시각을 나누며 진솔하게 소통하는 것입니다. 이 과정에서 결코 권력에 의해 일방적으로 배제되거나 침묵을 강요당해선 안 될 것입니다.이번 사안의 본질과 초점이 행정적 변명으로 인해 흐려지지 않길 바랍니다. 주최 측이 어떤 이유를 제시하든 핵심은 '대만은 대만'이라는 사실입니다. 대만은 독립적인 민주주의와 자유로운 문화를 꽃피워 온 실존하는 주체이며, 그 어떤 국제 문화 교류의 장에서도 그 이름이 왜곡되거나 지워져서는 안 됩니다."