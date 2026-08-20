트럼프 "김정은, 핵무기 57개 있어... 올해 안에 만날 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 8월 19일 수요일, 워싱턴의 백악관 남쪽 잔디밭에 새로 조성 중인 헬기 착륙장 공사 현장에서 연설하고 있다. ((AP Photo/Manuel Balce Ceneta) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 북한 김정은 국무위원장과 올해 안에 만날 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 19일(현지시각) 백악관에 새로 설치한 헬리콥터 착륙장을 돌아보며 기자들과 만난 자리에서 '올해 안에 김 위원장을 만날 것이냐'는 질문에 "그렇다. 만날 것이다(Yeah, I will be)"라고 답했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 16일 한미 합동군사훈련인 '을지 자유의 방패'(UFS)를 대폭 축소하라고 지시했다면서 자신이 김 위원장과 매우 좋은 관계라고 밝혔다.이튿날 백악관에서도 김 위원장이 대화 요청에 응답했느냐는 기자들의 질문에 "그렇다. 그가 응답했다"라며 "김 위원장은 항상 나를 존중해 줬다. 나는 그를 이해하고, 그도 나를 이해한다"라고 강조했다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 김 위원장과의 북미 정상회담을 추진하라고 참모들에게 요구했다면서 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 거론된다고 구체적으로 보도했다.WSJ은 트럼프 대통령이 이란 전쟁에서 성과를 내지 못해 북미 정상회담에 의지를 보인다면서 김 위원장을 만나 외교 분야에서 업적을 세우고 싶어 한다고 분석했다.트럼프 대통령은 김 위원장과 편지를 교환했느냐는 질문에 "그건 말할 수 없다"라면서도 "중요한 것은 내가 그와 잘 지내고 있다는 것이다. 이는 좋은 일이지 나쁜 게 아니다"라고 말했다.이어 "그는 57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다(He has 57 very powerful nuclear weapons)"라고 밝혔다. 트럼프 대통령이 북한의 구체적인 핵무기 규모를 밝힌 것은 처음이다.스웨덴 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 지난 6월 발표한 보고서에서 올해 1월 기준으로 북한이 보유한 핵탄두 수 추정치를 지난해 50기에서 60기로 상향 조정했다. 또한 최소 30기를 추가로 생산할 수 있는 핵분열성 물질을 보유했다고 전했다.트럼프 대통령은 "처음부터 그런 일이 일어나도록 허용해서는 안 됐다. 내가 대통령이었다면 절대 허용하지 않았을 것"이라며 "하지만 이미 그는 그 무기를 갖게 됐다"라고 전임 조 바이든 행정부의 대북 정책을 비판했다.또한 "(미국에) 똑똑한 대통령이 있는 한 그는 괜찮을 것이다. 만약 우리에게 멍청한 대통령이 있다면, 아마도 그는 괜찮지 않을 것"이라고 덧붙였다. 북한이 핵무기를 보유하고 있지만 자신이 똑똑한 대통령이라서 잘 해결할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.그러나 북한 측은 트럼프 대통령과의 소통을 부인했다. 김 위원장의 동생인 김여정 노동당 총무부장은 19일 밤 조선중앙통신을 통한 '주요 국제 문제들에 대한 입장 발표'에서 북미 지도자 간 소통에 대해 "알지 못하는 일"이라고 선을 그었다.이어 트럼프 대통령의 한미 합동군사훈련 축소 지시에 대해서도 "그에 대하여 평할 가치도 없다고 보며 전혀 흥미를 느끼지 않는다"라고 잘라 말했다.또한 "훈련의 규모나 기일이 줄어든다고 해서 도발적, 공격적 성격의 군사연습의 본질이 달라지는 것이 아니다"라며 "지금도 진행 중에 있다는 현실에 보다 주목하고 있으며. 이것이 명백한 대조선 적대감의 숨길 수 없는 표현"이라고 주장했다.그러면서 트럼프 대통령과의 소통에 대해 "나는 전혀 알지 못하는 일"이라며 "아마도 우리 최고지도부의 대외정책과 관련해 내가 알지 못하고 있는 유일한 사안일 것"이라고 밝혔다.다만 "우리 국가수반이 트럼프에 대해 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있다는 데 대해서는 이미 여러 차례 밝힌 바 있다"라며 "두 지도자들의 관계는 의연 훌륭하다. 이는 세상이 다 알고 있으며 별로 놀랄만한 일은 아니라고 본다"라고 덧붙였다.김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다는 트럼프 대통령의 주장을 부인하지 않으면서 북미 대화의 가능성을 열어두려는 시도로 보인다.하지만 "미국의 대조선 적대시 정책은 변하지 않아 왔고, 미국과 그 추종 무리들은 오늘 현재 이 순간도 적대적인 대조선 군사활동을 맹렬히 벌이고 있다"라고 비판했다.한국을 향해서도 "이번 전쟁연습이 그 누구의 공격을 가상한 방어적 성격의 군사훈련이라고 강변하면서 굳건한 한미동맹 강화와 핵잠수함 도입의 가속화를 운운함으로써 적대적 정체성을 여과 없이 노출시켰다"라며 "미국 측이 이번에 취한 자기들의 조치를 그 무슨 '선의의 조치'로 선전해 보려고 타산한다면 원하는 답이 나오지 않을 것"이라고 주장했다.