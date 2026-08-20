높게 솟은 바위에 창문이, 이게 호텔이라고요?

큰사진보기 ▲우치히사르 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲우치히사르 동굴 호텔 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲우치히사르 전경 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲괴레메 계곡 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲우치히사르를 배경으로 한 괴레메의 저녁 ⓒ 이상기 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲붉은 바위 계곡 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲카파도키아를 소재로 한 아바노스 도자기 ⓒ 이상기 관련사진보기

우치히사르 관광의 출발지는 전망대가 있는 도로변 주차장이다. 이곳에서 버스를 내리면 옛날 사막의 교통수단이던 낙타를 만나게 된다. 이곳의 낙타는 단봉 낙타다. 등에 안장을 설치해 낙타에 올라 투어를 할 수 있다고 했다. 현지 어린이 둘이 낙타 등에 올라 사진을 찍는 것을 볼 수 있었다. 사실 낙타는 높이가 3m나 되고 몸무게가 300㎏이나 나가는 큰 동물이어서 그 위에 오르면 위압감을 느낀다. 온순한 듯 하지만 예민한 동물이어서 늘 조심할 필요가 있다.그래서 대부분의 사람은 걸어서 우치히사르를 둘러본다. 이곳을 제대로 보려면 전망대에서 내려가 골짜기를 30분 내지 1시간 정도 돌아야 한다. 먼저 우치히사르의 상징인 첨탑 모양 큰 바위를 올려다본다. 사람들은 이것을 우치히사르 성채라고 부르기도 한다. 우치히사르는 변방의 성채라는 뜻을 가지고 있다. 이 바위가 셀주크투르크 시대 동방으로부터 침입하는 적을 감시하는 요새 겸 감시탑으로 사용되었기 때문이다.이곳은 1220년경 몽골군에 의해 점령되어 파괴된 것으로 알려져 있다. 14세기 이곳을 방문한 아르다시르(Aziz ibn Ardasir)는 60m나 되는 높은 바위 성채에 대한 기록을 남겼다. 이 성채에는 수많은 방이 있고, 이들은 통로로 연결되어 있었다. 이곳에는 천 명 정도의 군인이 거주할 수 있었다고 한다. 현재는 그런 용도로 이용되지는 않고, 관광과 전망용으로만 이용된다. 사람들은 가장 높은 층에 올라 사방을 조망할 수 있다.2000년대 들어 이들 바위 동굴이 호텔로 개조되었다. 이들 호텔은 층수로 5층쯤 되어 보인다. 그러나 실제 방수는 많지 않고, 호텔에 묵으면 여러 가지 불편한 점이 많다고 한다. 바위 동굴에는 벽화도 보였다. 식물과 새가 그려져 있고, 상형문자 같은 추상적 문양도 눈에 띈다.우치히사르 바위 사이로 난 길에는 접시꽃이 한창이다. 우리나라에 비해 개화기가 좀 더 늦은 것 같다. 그것은 이곳이 해발 1200m의 고원지대여서 기온이 상대적으로 낮기 때문이다. 우치히사르는 입장료를 받지 않는 곳이어서 그런지 동굴에 카페나 식당들이 차려져 영업을 하고 있다. 우치히사르 동쪽에는 비둘기 계곡이 있다고 하는데 그곳엔 가보지 못했다.그곳 비탈면이나 바위 벽에 비둘기집을 만들어 비둘기를 사육했다고 한다. 비둘기는 닭처럼 고기를 제공하고, 또 배설물은 비료로 사용할 수 있어 중동지역에서 많이 길러졌다. 비둘기 계곡을 지나 고개를 넘어 걸어가면 괴레메(Göreme)가 나온다. 그러나 우리는 버스를 타고 괴레메를 조망할 수 있는 전망대로 간다. 괴레메는 카파도키아 관광의 거점이다. 호텔과 식당 등 관광에 필요한 인프라가 가장 잘 갖춰져 있기 때문이다.전망대는 높은 절벽 위 넓은 광장에 있어 괴레메가 내려다 보인다. 전망대로 가는 길에 보니 살구가 익어 바닥에 툭툭 떨어진다. 현지인들이 이들을 주워 담는다. 나도 떨어진 살구를 주워 맛을 보니 정말 맛있다. 우리 살구에 비해 수분은 적은데, 당도는 훨씬 높다. 건조하고 일조량이 많아 그런 것 같다. 이곳에서도 낙타가 관광객을 기다리고 있다. 낙타는 이제 사람을 태우거나 화물을 운반하는 동물이 아니라 관광 상품으로 전락하고 말았다.괴레메는 300년대부터 1200년대까지 비잔틴 시대 기독교인들의 거주지였다. 그 때문에 교회, 수도원, 주택, 동굴 은신처 등이 많은 것으로 알려져 있다. 현재도 30개 이상의 교회에서 십자가와 프레스코 벽화를 확인할 수 있다. 그러나 이들 대부분은 1980/90년대 복원되었다고 한다. 이들 교회는 1920년대까지 명맥을 유지했으나, 1923년 기독교도들이 그리스로 떠나가면서 대부분 문을 닫게 되었다.괴레메는 1970년대까지 한적한 시골 마을이었다. 그러나 1980년대 문화적으로 그 가치를 인정받으면서 관광지로 개발되었다. 이때부터 마을의 건물과 동굴이 호텔과 기념품점으로 바뀌었고, 2000년대 들어 관광 붐이 일어나 고급 호텔과 식당 그리고 술집들이 들어서게 되었다. 그 결과 2010년대 괴레메는 카파도키아 관광의 중심지가 되었다. 낮보다는 밤에 괴레메에 불이 밝혀지면, 동화의 세계에 온 듯한 느낌을 받는다.이러한 변화의 출발은 1985년이다. 그해에 카파도키아 괴레메 국립공원과 바위로 이루어진 자연, 문화유산 그리고 지하 동굴 도시가 유네스코 세계유산이 되었기 때문이다. 카파도키아가 유네스코 세계유산이 될 수 있었던 것은 다음 네 가지 때문이다. 첫째 비잔틴 시대 만들어진 교회와 수도원이 많고 그곳에 그려진 프레스코화 등의 예술성이 높기 때문이다. 둘째 1071년 셀주크 투르크 시대가 되면서 많이 훼손되었지만, 비잔틴 시대의 문화와 예술의 특징을 잘 보여주기 때문이다.셋째 카파도키아의 자연은 기후와 자연 침식, 관광으로 인해 옛 모습을 잃어가고 있지만, 고원지대 전통적인 마을과 동굴 가옥이라는 특별한 모습을 보여주기 때문이다. 넷째 풍화와 침식으로 인해 생겨난 괴레메 계곡과 그 주변 지역의 장엄한 자연경관은 다른 곳에서 볼 수 없는 독특하고 아름다운 모습이다. 그리고 자연경관과 인간이 만들어낸 문화가 조화를 이뤄 그 가치를 더해주고 있기 때문이다.우치히사르와 괴레메를 보고 나서 우리는 일몰 포인트로 유명한 붉은 바위 계곡으로 간다. 토양이 상대적으로 붉은색을 띄고 있어 그런 이름이 붙었다. 이곳은 전망이 탁 틔어 있다. 그 때문에 서쪽으로 넘어가는 해의 모습을 가장 잘 볼 수 있는 것 같다. 그러나 해가 긴 여름이어서 일몰이 7시 30분은 넘어야 한다. 그러므로 석양보다는 주변 경관을 살피면서 각자 시간을 가지는 여유를 부린다. 사방으로 펼쳐진 기이한 바위와 파란 하늘을 배경으로 추억의 사진을 남긴다.이 지역에서 발굴된 문화유산을 보존 전시하려는지 박물관을 짓다 만 모습도 보인다. 관광지로 개발하려고 생각하고 있으나 아직 인프라가 제대로 갖춰진 것 같지는 않다. 우리 팀만 이곳을 방문해 호젓한 시간을 가진다. 이곳을 보고 나서 우리는 숙소가 있는 아바노스로 돌아온다. 아바노스는 붉은 강이라는 뜻을 가진 크즐으르막((Kizilirmak) 남쪽 강변에 위치한다. 아바노스는 이 강에서 나오는 붉은 점토(黃土)를 이용해 도자기를 생산하는 것으로 유명하다.이곳에는 유명한 귀라이 도자기 박물관(GüRay Müze)이 있다. 오늘 일정이 일찍 끝나 박물관에 갈 시간이 충분하다. 지도를 보니 박물관이 숙소에서 1.2㎞쯤 떨어져 있고, 오후 6시 30분까지 문을 여는 걸로 나와 있다. 그리고 박물관이 카파도키아의 특성을 살려 지하 20m 동굴에 만들었다고 선전을 한다. 자료를 보니 아바노스 도자기는 히타이트 시대부터 만들어졌다. 그곳에 가서 튀르키예 도자기 역사를 살펴보려고 한다.