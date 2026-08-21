조급해질 때마다 마당 한 구석을 생각하는 이유

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큰사진보기 ▲1년을 기다린 끝에 다시 꽃을 피운 상사화. 8월 18일 마당에서 촬영했다 ⓒ 이점록 관련사진보기

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'벌써 끝인가?'

큰사진보기 ▲지난 4월 18일 촬영 당시 잎이 무성한 상사화의 모습 ⓒ 이점록 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

며칠 전 광복절 연휴, 기다리던 단비가 내렸다. 타들어 가던 마당의 흙이 오랫동안 머금었던 갈증을 풀듯 촉촉하게 젖어 들었다. 빗소리에 이끌려 창밖을 내다보다 뜻밖의 손님과 눈이 마주쳤다.상사화였다.마당 한구석, 가녀린 꽃대 하나가 쑥 올라와 있었다. 금방이라도 꺾일 듯 가냘팠지만, 그 끝에 맺힌 봉오리는 이상하리만치 당당했다. 바람이 스칠 때마다 살랑거리는 모습에는 흔들릴지언정 쓰러지지 않는 강단이 느껴졌다. 그리고 며칠 뒤, 봉오리는 마침내 붉고 맑은 꽃잎을 활짝 열었다. 고혹적이다.딱 1년 만이다.나는 한참 동안 꽃 앞에 서 있었다. 지난해에도 이 자리에서 상사화를 만났다. 그리고 지난봄에는 꽃이 아니라 잎으로 먼저 만났다.4월의 상사화는 제법 씩씩했다. 푸른 잎줄기를 힘차게 밀어 올리며 마당 한쪽을 초록으로 채웠다. 나는 매일 아침 인사를 하며 쑥쑥 자라는 모습을 지켜보는 재미가 쏠쏠했다.그러나 어느 날, 그 풍성하던 잎이 흔적도 없이 사라졌다. 처음에는 조금 허전했다.허망한 마음으로 바라본 자리에는 텅 빈 흙만 덩그러니 남았다.그런데 몇 달이 지나자 아무것도 없던 맨땅을 뚫고 붉은 꽃대 하나가 불쑥 올라온 것이다. 그제야 잊고 지냈던 지난봄의 푸른 잎이 떠올랐다.잎이 사라진 뒤에도 상사화는 죽은 것이 아니었다. 땅 위가 침묵하는 동안 땅속 알뿌리는 다음 계절을 준비하고 있었다.잎이 있을 때는 꽃이 없고, 꽃이 필 때는 잎이 없다. 서로의 계절에 닿지 못하는 꽃과 잎을 보며, 사람들은 이 꽃을 '상사화(相思花)'라 불렀다. 하지만 내가 바라본 상사화는 '그리움'보다 푸른 '약속'에 가까웠다.문득 우리네 삶을 떠올려본다.살다 보면 누구에게나 삶의 잎사귀가 모조리 떨어져 나가는 듯한 순간이 온다. 열심히 달리던 일에 브레이크가 걸리고, 오랫동안 공들인 노력이 성과로 이어지지 않을 때가 있다. 최선을 다했는데도손에 쥔 것이 아무것도 없는 것처럼 느껴지는 순간이다.인생의 후반전에 접어들면 그 빈자리는 더욱 선명하다. 한때는 명함 한 장이 나를 설명해 주었고, 바쁘게 돌아가는 일정이 살아있다는 증거처럼 느껴졌다. 그러다 어느 날 그 이름표를 내려놓는 순간, 낯선 빈자리가 찾아왔다.나 역시 그 시간을 지나왔다. 오랫동안 입었던 제복을 벗었을 때, 한동안은 내가 어디에 서있는지조차 모호했다. 거울 속의 내가 낯설게 느껴질 때도 있었다.하지만 시간이 지나면서 알게 되었다. 사라진 것은 내가 아니라 나를 둘러싸고 있던 한 시절의 잎이었다는 것을. 뿌리까지 사라진 것은 아니었다. 어쩌면 삶은 그때부터 새로운 꽃을 피울 준비를 하고 있었는지도 모른다.우리에게도 눈에 보이지 않는 시간이 있다. 공부하고, 일하고, 누군가에게 따뜻한 말을 건네고, 묵묵히 봉사하면서도 당장 달라지는 것이 없어 보일 때가 있다. 그러나 씨앗이 흙 속에 묻혀 있다고 해서 죽은 것은 아니다. 보이지 않는 곳에서 다음 계절을 준비하고 있을 뿐이다.상사화가 그것을 말없이 보여주었다. 잎이 떠난 자리는 빈자리가 아니었다. 꽃을 피우기 위해 잠시 비워둔 자리였다. 그래서 요즘 나는 조급해질 때마다 마당 한구석의 상사화를 생각한다.꽃은 서두르지 않았다.비가 일찍 오기를 재촉하지도 않았고, 누군가 알아봐 주기를 기다리지도 않았다. 그저 제 시간을 견디다 때가 되자 꽃대를 밀어 올렸다. 그리고 가장 자기다운 모습으로 자신의 계절을 맞았다. 우리도 자신을 너무 달달 볶지 않았으면 좋겠다. 지금 내 삶에 푸른 잎이 보이지 않는다고 해서 꽃마저 없는 것은 아닐 테니까. 오늘의 침묵이 내일의 꽃을 준비하는 시간이 될 수도 있다.상사화를 바라보며 생각한다. 희망은 어느 날 하늘에서 뚝 떨어지는 선물이 아닐 것이다. 보이지 않는 시간 속에서 묵묵히 뿌리를 내리고, 때가 오면 조용히 모습을 드러내는 것이다. 오늘 삶의 잎이 모두 떨어진 것 같아 쓸쓸한가. 그렇다면 조금만 더 자신을 기다려주었으면 좋겠다.눈에 보이는 땅 위는 적막해도, 당신이라는 땅속 깊은 곳에서는 이미 새로운 계절이 자라고 있을지 모른다. 상사화가 내게 가르쳐주었다. 잎이 사라진 자리에서도 삶은 멈추지 않는다. 그리고 때가 오면, 희망은 끝내 꽃으로 피어난다.