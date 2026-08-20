시끌벅적하던 가족 카톡방이 잠정폐쇄된 이유

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큰사진보기 ▲카톡방을 보고있는 나(AI생성이미지)지금은 온기가 사라진 카톡방이지만, 따뜻했던 지난 대화들을 보고 있는 나, 조만간 다시 시끌벅적해질것이다. ⓒ 김희 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 개인 브런치에도 실립니다.

나는 오 남매 맏이다. 맏이인 내가 먼저 서울에 자리를 잡자, 동생들이 하나둘 모여들었고, 지금은 모두 차로 15분 거리에 이웃해 살고 있다. 큰 풍파 없이 각자 가정을 꾸리고 가족들의 대소사를 챙기며 남들이 부러워할 만큼 다정하게 지내왔다. 하지만 최근 오 남매의 카톡방은 온기가 사라졌다.시작은 한 동생의 가족 생일을 다른 동생이 챙기지 않는다며 섭섭함을 토로한 것이 발단이었다. 그 서운함을 전해 들은 다른 동생이 며칠을 고민하다가 이 사실을 전달한 것이다. 오 남매가 모두 결혼해 자녀들이 있으니 우리는 꽤 큰 대가족이다. 다들 성인이 되어 각자의 가정을 꾸렸고 그 안에서 자기 기준과 문화를 만들며 살아왔다.맏이인 나는 그동안 가족들의 생일이나 좋은 일에 축하하는 기준에 대해 깊이 고민해 본 적이 없었다. 다들 알아서 잘 지내왔기에 당연히 각자의 기준이 있을 거로 생각했고, 다 큰 성인들의 영역에 내가 간섭할 여지나 이유도 없다고 믿기 때문이다. 하지만 이번 일을 보며, 아무리 가족이라도 서로 다른 기준이 부딪혔을 때 생기는 갈등에 대해 깊이 고민해 보게 되었다.'피는 물보다 진하다' 혈연으로 맺어진 가족의 정이 아무리 가까운 타인과의 관계보다 더 깊고 강력하다는 서양의 오랜 격언이 있다. 타인과는 어떤 이해관계나 조건에 따라 헤어질 수 있지만 가족은 아무리 미워도 끊어낼 수 없는 천륜이라는 정서가 깔려있기도 하다.흔히 피를 나눈 가족은 세상에서 가장 가까운 사이라고 말한다. 하지만 역설적으로 가깝다는 이유로, 가족이라는 이유로, 너무 쉽게 상대의 영역을 넘나들곤 한다. 어릴 때 한 방에서 옹기종기 한 이불 덮고 자라며, 가족 안에서의 희로애락을 함께 했지만, 이제는 엄연히 한 가정을 이룬 타인 아닌 타인의 관계다.비라도 올라치면 오 남매의 카톡방에서 미리 일기예보가 올라온다. '오늘 비가 온다니, 다들 우산 챙겨 출근(외출)하세요' 그리고 주말이면 이제 갓 돌을 넘긴 조카를 보기 위해 약속이라도 한 듯 모두 모였다. 갓 돌이 지난 조카는 그 존재만으로도 우리 오 남매와 조카들을 모으는 힘이 있다. 아가를 돌아가며 안아주고 재롱을 보며 다 함께 음식을 나눠 먹고, 혹여 오지 못한 가족들이 있을 땐 조카의 사진을 찍어 카톡방에 공유하곤 했다. 그렇게 얼굴을 보며 정을 나누는 것이 우리에게는 당연하고도 자연스러운 주말의 일상이었다.그랬던 우리였는데, 열흘이 넘게 누구 하나 글을 쓰지 않는 카톡방이 생각보다 낯설고 쓸쓸하게 다가온다. 일상을 나누고 서로의 의견을 구하던 소통 창구가 잠정 폐쇄된 것이다. 바로 이웃에 사는 동생이 내게 와서 "언니가 중재를 좀 해 봐. 언니 말은 듣잖아"라고 말했다. 서운함이 전달되면서 감정이 상해버린 동생들을 맏이인 내가 중간에서 말려보라는 부탁이었다.나도 사실 답답하고 울리지 않는 카톡방이 영 신경 쓰이던 차였다. 그러나 나는 침묵을 선택했다. 다들 머리가 굵은 성인이고 저마다의 입장과 기준이 있을 텐데 섣불리 개입할 부분이 아니라고 판단했다. 지금은 저마다 감정이 상하고 기분이 나쁠 수 있지만 각자 상한 마음을 추스르고 상대방의 입장을 한 번쯤 생각해 볼 충분한 시간이 필요하다는 게 내 생각이기 때문이다.어떻게 보면 단순하고 아무것도 아닐 수 있는 일이지만, 직접 당사자가 아닌 이상 동생의 서운함을, 또 다른 동생의 기준을 내가 대신해 줄 수는 없다. 다만 이번 일을 겪으며 가족이기 때문에 더 지켜야 할 안전거리라는 게 분명히 있다는 사실을 새삼 깨닫게 되었다. 그리고 가족 중 일부가 감정이 상하면 주위의 다른 가족들도 조심스러워져 침묵할 수밖에 없고, 그 침묵이 오해를 낳아 결국 온 가족의 갈등으로 번질 수도 있겠다는 씁쓸한 이치도 생각해 보게 됐다.조금 시간이 걸리더라도 각자의 자리에서 적당한 거리를 두고, 서로를 이해할 수 있는 마음의 빈틈이 생기기를 나는 기다리고 있다. 그래서 오늘도 조용한 카톡방의 지난 대화를 보고만 있다. 서운한 놈도, 더 서운한 놈도, 소중하고 귀한 내 동생들이다. 각자 다른 기준이 부딪쳐 지금은 잠시 멈추었지만, 피는 물보다 진하다는데, 피를 나눈 사인데 이대로 영영 등 돌리지는 않을 거라는 걸 나는 안다. 사람 사는 게 참 별거 없다지만 가족이니까, 그래도 믿고 기다려줘야 한다. 머지않아 동생들의 마음에 생긴 빈틈으로 다정한 바람이 드나들면 오 남매의 카톡방은 다시 시끌벅적해질 것이다. 그날이 빨리 오기를 조용히 기다려본다.