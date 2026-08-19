이 대통령과 노타이로 건배... "더 강한 원팀" 손잡은 김민석·정청래·송영길

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 19일 청와대 본관에서 김민석 더불어민주당 신임 당대표와 정청래·송영길 의원을 만나 그간 전당대회 과정에서의 노고를 격려하고, 향후 '운명 공동체이자 국정 동반자'로서 국민주권정부의 성공을 위해 뜻을 모으자고 도모했다. 이 자리에는 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 정무수석, 한병도 당 원내대표도 함께 했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령은 19일 청와대 본관에서 김민석 더불어민주당 신임 당대표와 정청래·송영길 의원을 만나 그간 전당대회 과정에서의 노고를 격려하고, 향후 '운명 공동체이자 국정 동반자'로서 국민주권정부의 성공을 위해 뜻을 모으자고 도모했다. 이 자리에는 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 정무수석, 한병도 당 원내대표도 함께 했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

서울 종로 육회, 충남 금산 인삼, 전남 고흥 유자가 뒤섞인 '화합 육회'가 식탁 위에 올랐다. 각자 고향을 대표하는 메뉴 앞에서 김민석 더불어민주당 대표도, 경쟁자였던 정청래 의원과 송영길 의원도 활짝 웃었다. 이들을 바라보는 이재명 대통령도 파안대소했다.19일 청와대 본관에서는 이 대통령과 김민석 대표, 정청래·송영길 의원과 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 정무수석, 한병도 당 원내대표가 함께 하는 만찬이 열렸다. 이 대통령이 당의 새로운 출발을 축하하고, 화합의 뜻을 나누기 위해 제안한 자리였다. 이날 오후 6시 30분께 시작한 식사는 밤늦게 끝날 때까지 줄곧 화기애애한 분위기였다고 전해진다. 이 대통령은 기념사진 촬영을 할 때도 크게 웃으며 즐거워하는 모습이었다.홍익표 정무수석의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 만찬에서 먼저 김민석 신임 당대표를 축하했다. 또한 전당대회 과정에서 치열하게 경쟁한 정청래·송영길 의원에게 위로와 격려를 전하며 당대표 후보 세 사람 모두 생사고락을 함께 한 동지이자 국민주권정부의 책임 있는 주역이라고 강조했다. 김 대표는 "전당대회 과정에서의 일부 과한 표현"을 사과하면서 "당의 단합과 국정운영의 뒷받침을 함께 하자"고 제안했다.정청래 의원도 "우리는 12.3 비상계엄 내란의 사선을 함께 넘은 동지이자 전우"라며 "이재명 정부와 운명 공동체로 반드시 총선, 대선 승리로 정권 재창출에 힘을 모아야 한다"는 말로 화답했다. 송영길 의원은 부동산 세제 개편과 관련해 당·청 간 조정이 필요하다고 언급하는 한편, 정청래 의원과 오해를 풀고 싶다는 뜻을 전하며 전당대회 과정의 여러 논란을 두고 유감을 표명했다.이 대통령은 "당정청은 시대적 소명을 함께 짊어진 운명 공동체이자 국정 동반자"라며 "올해를 '대체불가 대한민국'의 원년으로 만들기 위해 함께 힘을 모아달라"고 당부했다. 김민석 대표 등은 "더 강한 원팀"으로 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하자는 데에 뜻을 모으며 각자의 자리에서 모든 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들기 위해 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 나가기로 다짐했다.이날 만찬은 화합 육회 외에 다른 메뉴들도 '단합'과 '일치'의 의미를 담은 음식들로 꾸려졌다. 이 대통령 등 참석자들은 단호박 타락죽과 대구전, 육전, 두부전을 먹고 한우 살치살 구이와 더운 야채에 다슬기 된장국을 곁들여 생과일주스로 건배했고, 모둠떡과 과일화채로 식사를 마무리했다. 이 가운데 여러 과일로 만든 화채에는 '단합을 통해 유능한 정부, 유능한 여당으로 거듭나 무더운 여름에 국민께 시원한 성과로 보답하자'는 의미가 담겨 있었다.<오마이뉴스> 취재에 따르면, 이번 식사는 8.17 전당대회 결과가 나오기 전에 이미 조율된 일정이었다. 청와대 고위 관계자는 "오래전에 준비해서 (후보자들에게) 개별적으로 연락을 드렸고, 전대 결과가 나오기 전까지 비공개로 한 것"이라고 설명했다.청와대는 당대표 후보자들뿐만 아니라 새로 구성된 지도부와도 조만간 만날 자리를 준비하는 것으로 알려졌다.