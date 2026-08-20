로마 광장 한복판에서 남편과 배꼽 잡은 까닭

"나중은 없다. 뒤로 미루지 말고 떠나자" 60대 부부가 의기투합해 떠난 2026년 3월 10일부터 5월 1일까지, 52일간의 이탈리아 자유여행 이야기를 나눕니다.

큰사진보기 ▲나보나 광장의 거리 화가들 ⓒ 김연순 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲나보나 광장에서 공연 중인 마술사 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲사기당한 듯 비싼 젤라또 ⓒ 김연순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

느지막이 조식을 먹고 침대에서 뒹굴뒹굴하다 오전 11시쯤 숙소에서 나왔다. 며칠 동안 못 먹은 아이스 아메리카노가 몹시 당긴다. 테르미니역에서 발견한 스타벅스에서 아이스 아메리카노를 흡입하며 잠시 휴식을 취했다. 사람들 가득한 테르미니역. 화장실을 이용하는데 1.2유로(한화 약 2천 원)다. 깔끔했지만 돈을 내고 들어가는 건 여전히 적응이 잘 안된다.오늘은 나보나 광장에 가보기로 했다. 교통의 요지 테르미니 역에서 버스를 기다리는데 30분이 넘어도 버스가 오지 않는다. 로마는 정류장에 실시간 버스 시간표가 거의 정확하게 뜨는데 무슨 일인지 시간과 번호는 떠도 버스는 도착하지 않는다. 혹시 파업을 하나 검색해 봤는데 그런 소식도 없다.저 멀리서 음악과 함께 구호 소리가 들린다. 이건 집회로구나, 바로 감이 왔다. 소리가 나는 곳 가까이 가보니 경찰차 두어 대와 경찰 몇 명이 보이고 그 뒤로는 어마어마하게 많은 사람들이 대열에 맞춰 행진하고 있었다. 선두에는 차를 탄 채 마이크를 사용해 집회를 주도하는 여성이 있고 뒤를 이어 수많은 사람이 현수막과 깃발을 들고 구호를 외치며 행진한다. 나이 든 사람들도 많지만 놀랍게도 젊은 사람들, 특히 청소년들이 엄청나게 많다.집회는 레파블리카 광장에서 500인 광장까지 이어졌다. 눈에 익숙하게 들어오는 구호인 "Free Free Palestain, Libera Gaja"가 남편과 나를 자연스럽게 행진에 합류하게 했다. 집회의 이슈는 다양했는데, 이탈리아 사법 제도에 관한 내용도 포함되어 있다. 행진 하며 담배 피우는 사람들이 많아 연기 때문에 좀 괴로웠지만, 그게 무슨 대수랴. 여행자로서 전쟁 반대와 평화를 외치는 집회에 참여하며 미력하나마 힘을 보태니 세계 시민의 한 사람으로서 뿌듯했다.허기가 져서 다시 테르미니역으로 돌아와 식당으로 들어갔다. 자리에 앉아 주문하려는 순간 그만 남편의 팔꿈치가 식탁 위에 올려둔 텀블러를 쳤다. 바닥으로 떨어진 텀블러는 굉음과 함께 안에 있던 커피를 바닥으로 촤르륵 쏟아냈다. 사람들의 이목을 이런 식으로 끌고 싶진 않았는데... 몹시 민망했지만 이럴수록 침착해야 한다, 차분하게 정리하려는데 식당 주인이 와서 괜찮다며 친절한 태도로 바닥을 닦는다. 한국 사람들이 많이 오는 곳인지 한글 메뉴 큐알 코드도 안내한다. 친절한 식당의 식사는 맛도 더할 나위 없이 좋았다. 가격도 만족스러웠다.드디어 운행하는 버스를 타고 나보나 광장으로 향했다. 골목을 지나 광장에 들어서자 탁 트인 시야로 푸른빛 아름다운 하늘이 들어온다. 나보나 광장은 여느 광장처럼 정사각형이 아니라 타원형 구조로 되어 있다. 서기 86년 도미티아누스 황제가 건설한 경기장의 트랙과 관람석 형태를 따라 주변에 건물이 만들어졌기 때문이다. 당시 약 3만 명의 사람들이 들어갈 수 있었고, 관중들은 전차 경주나 육상 경기를 관람했다고 한다.나보나 광장에는 세 개의 분수가 차례로 들어서 있다. 분수마다 이름이 있는데 가운데가 콰트로 피우미 분수(Fontana dei Quattro Fiumi, 4대 강 분수)다. 1651년 이탈리아 조각의 거장 잔 로렌초 베르니니의 작품으로 세계에 4개의 대륙이 있다고 생각한 당시 아프리카를 상징한 나일 강, 아시아를 상징한 갠지스 강, 유럽을 상징한 다뉴브 강, 그리고 아메리카를 상징한 라플라타 강을 인물상으로 표현했다고 한다.각각의 인물상들은 살아있는 듯 생생하다. 불끈 솟은 팔과 다리의 근육, 뼈의 움직임까지 상상하게 만드는 발가락, 몸에 걸친 흐르는 듯한 옷자락, 고불고불 말려 있는 수염과 머리카락의 묘사가 어찌나 세밀하면서도 힘이 넘치는지 눈을 뗄 수 없게 한다. 정 중앙에는 오벨리스크가 세워져 있는데 맨 위 꼭대기에는 교황 인노첸시오 10세의 가문을 상징하는 비둘기와 올리브 가지가 조각 되어 있다.무엇보다 놀라운 점은 바로 오벨리스크가 서 있는 방식이다. 보통의 오벨리스크는 바닥에 단단한 받침대를 놓고 그 위에 세우는 데 비해 이 오벨리스크는 중앙을 비워둔 상태에서 아치 구조를 만들고 그 위에 세워져 있다는 거다. 구멍 사이로 맞은편의 풍광이 보이고 빛이 쏟아져 들어오니 그야말로 베르니니의 역작이 아닐 수 없다.광장의 남쪽에 있는 모로 분수(Fontana del Moro)는 자코모 델라 포르타가 설계했고, 이후 베르니니가 분수 중앙에 물고기 꼬리를 잡고 있는 무어인 상을 추가해 완성한 작품이다. 몸을 비튼 채 강인한 근육으로 표현된 무어인의 묵직한 턱수염과 바람결에 스친 듯 삐죽 흘러간 머리카락이 인상적이다.광장 북쪽에는 넵튠 분수(Fontana del Nettuno)가 있는데 자코모 델라 포르타가 기틀을 잡고 이후 19세기에 바다의 신 넵튠이 문어와 싸우는 조각상이 추가된 것이다. 바다의 신 넵튠이 삼지창을 들고 거대한 문어와 싸우는데 울퉁불퉁 솟은 등판의 근육이 격렬한 상황을 그대로 느끼게 한다. 넵튠의 다리를 이리저리 감고 있는 문어의 선명하게 돌기 솟은 흡착판은 그대로 당하지만은 않겠다는 강렬한 의지가 엿보인다. 둘의 싸움이 어찌나 역동적인지 그 움직임이 생생하게 느껴진다.커다란 광장이 있는 것만으로도 시원한데 거기에 물을 뿜는 아름답고 거대한 분수가 있으니 그저 보는 것만으로도 마음이 시원해진다. 가족들과 나들이 온 아이들이 분수를 가운데 두고 뛰어다니며 신나게 놀고 있다. 그 모습도 보는 것만으로도 마음이 따뜻해진다.곳곳에 마림바 같은 버스킹 연주자, 초상화 그려주는 화가, 재미있는 분장의 마술사들이 공연을 펼치고 있다. 몸짓이 언어인 마술사의 공연을 보는데 어찌나 소통을 잘하는지 관중들의 호응이 대단하다. 관중이 불려 나가 무대의 주인공이 되기 일쑤인데 갑자기 옆에 있는 남편을 불러낸다. 피할 수 없다고 생각했는지 순순히 나간 남편은 마술사에게 그만 머리끄덩이를 잡혔다. 잡힌 사람도, 보는 사람들도 모두 배꼽 잡고 웃는다.걸어서 3분 거리의 판테온으로 향했다. 해가 어둑어둑해질 무렵이 되자 건물 사이로 들어오는 석양빛이 더 운치 있다. 판테온 앞 광장은 주말이라 그런지 발 디딜 틈 없이 사람들로 가득하다. 판테온 내부는 다음에 들어갈 예정이라 오늘은 외형만이라도 오감으로 느껴보고 싶었다. 무려 판테온이라니... 그 이름을 입에 올리는 것만으로도 감개무량하다.판테온 앞 분수 계단에 앉아 젤라토를 먹어 보기로 했다. 눈에 보이는 젤라토 가게에 들어가 콘으로 젤라토 두 개를 주문했다. 바로 앞의 손님들이 뭔가 당황하고 이의제기하는 듯싶었는데 우리가 결제를 하고 보니 비로소 그 이유를 알았다. 콘 두 개에 무려 36유로(한화 약 6만 원)다. 이럴 수가... 가격표가 보이지 않았지만, 젤라토가 뭐 얼마나 하겠나 싶어 가격 확인을 안 하고 주문했다가 바가지를 눈덩이로 맞은 거다. 구글로 가게를 검색하니 별점이 1점이고 리뷰에 악평이 자자하다. 로마에서 유명한 소매치기를 피했더니 바가지를 당해 버렸다.