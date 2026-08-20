화가의 화원에서 만나는 낙원(樂園) 풍경

큰사진보기 ▲득규네 집겸 작업공간, 70x55cm, 한지에 수묵담채. 2026 ⓒ 박득규 관련사진보기

큰사진보기 ▲산속 해풍 맞는 득규네무화과농장, 1250x70, 캔퍼스에 아크릴 작업, 2026. ⓒ 박득규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲봄날, 농장에서 일, 1,650x70cm, 한지에 수묵담채, 2026. ⓒ 박득규 관련사진보기

▲득규네무화과농장 미디어아트 전옥선,박득규,KR갤러리 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미술관 앞에 선 당신에게' 브런치에도 실립니다.

화가는 누구나 자신만의 화원(花園)을 경작한다. 그 속에서 사람과 사람이 만나고, 꽃과 나무를 가꾸며, 산책하는 동물들을 마중한다. 그곳에서 화가는 땅을 일구고, 자연을 산책하고, 동식물들과 함께 잠을 청한다. 그렇게 경작된 꿈은 붓을 쥔 화가의 손을 거쳐 작품이 된다.오래된 농부이자 무화과 나무를 키우는 화가 박득규의 열한번째 개인전 '일상의 낙원-득규네 무화과 농장 이야기'가 해남문화예술회관에서 8월 18일부터 23일까지 열린다. 해남군 문예진흥기금으로 마련된 이번 전시는 그가 가꾸는 득규네 무화과농장의 사계절과 작가의 일상 이야기를 녹여낸 작품 50여점을 전시한다.천진난만 농부화가 박득규는 16년 전 고향인 해남군 화원면으로 귀향했다. 그의 일터이자 작업실인 화원(花源) 마을은 드넓은 서남해 바다가 펼쳐지고, 농부의 반려목 무화과나무 2000그루가 해풍을 맞으며 자라나고 있다. 이곳에서 작가는 온덕 마을 이장이자 득규네무화과농장을 가꾸는 농부화가로 살고 있다.'봄이 오네', '몰래한 사랑', '삶을 일구다' 등을 주제로 펼쳐지는 이번 전시는 씨앗을 뿌리는 봄과 무더위 속 해풍이 불어오는 여름, 노동의 결실을 거두는 가을, 새로운 봄을 준비하고 맞이하는 겨울까지 농부의 삶과 주변을 천진(天眞)하고 난만(爛漫)하게 작품에 담아냈다.그가 작목(作目)하는 무화과 농장은 작가 자신의 고된 노동 가운데서 그가 만나는 꽃과 나무들, 나비와 개구리, 꿩과 고라니가 저마다의 빛을 내며 서로의 풍경이 되는 공간이다. 작품은 삶의 바탕은 노동과 경작이지만, 자연의 경지는 사람의 힘을 더하지 않은 무위자연(無爲自然)의 감성을 오롯이 전해준다.특히 이번 전시에서는 전옥선 영상 작가와 협업해 박 작가의 그림을 미디어아트로 구현한 작품들도 선보인다. 영상에서는 농장의 사계절 흐름 속에서 인간의 노동과 수확, 샛노랗고 푸른 새들의 날개짓, 고라니와 올빼미 가족의 인사를 만날 수 있다.박득규 작가는 "농부이자 화가로서 하루하루 성실한 삶을 살고자 노력하고 있다"라면서 "해맑고 천진난만한 모습으로 가득찬 득규네농장의 행복한 이야기를 꾸준히 전해드리고 싶다"라고 인사를 전했다.