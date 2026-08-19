왕이 외교부장 "중국은 한반도의 제일 중요한 이웃... 건설적 역할 계속"

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 한·중 외교장관 회담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.8.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한국을 방문한 왕이 중국 외교부장은 중국을 "한반도의 제일 중요한 이웃 나라"라고 강조하면서 한반도의 평화와 발전, 안정을 위해 "응당히 해야 할 노력을 하겠다"고 밝혔다. 북한과 미국의 대화 가능성에 대해서는 "미국은 오랫동안 유지해온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다"고 말했다.19일 오후 정부서울청사 별관에서 열린 한·중 외교장관회담에서 왕 부장을 환영한 조현 외교부장관은 주룽지 전 중국 총리 별세에 깊은 추모의 뜻을 전했다. 또 시진핑 중국 주석의 광복절 축하 메시지와 지난해 11월 국빈방한, 왕 부장의 방한 등을 "한·중 전략적 협력 동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시켜 나가고자 하는 중국 정부의 의지를 나타낸 것으로 이해한다"고 높이 평가했다.조 장관은 "작년 11월(시 주석 방한)과 올해 1월(이재명 대통령 방중) 양국 정상의 상호 방문을 통해 한·중 관계 전면 복원 흐름이 자리 잡았으며, 우리 대통령께서는 2026년에 한중 관계의 전면 복원의 원년으로 만들어 나가자고 하신 바 있다"며 "한·중 간 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여하는 전면적 관계 복원의 성과 이행을 위해 긴밀한 협의를 해왔던 만큼 오늘 부장님과의 회담을 통해 지금까지의 노력을 점검하고자 한다"고 말했다.조 장관은 또 "한·중관계 복원의 성과가 한반도를 포함한 역내에 평화와 안정에 기여할 수 있도록 노력했으면 좋겠다"면서 "이재명 대통령께서 최근 광복절 경축사를 통해 한반도 평화 공존의 청사진을 제시하신 만큼 한국 정부는 한반도 비핵화와 평화 실현을 위해 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.왕이 부장은 지난해 9월 조 장관이 중국을 방문해 자신을 초청한 것을 거론하면서 "장관님의 선의를 충분히 느꼈고 또한 열정을 충분히 느낄 수 있었다"고 화답했다."중·한 관계는 지금은 양국 정상들이 지적하신 방향에 따라 안정적으로 지속 개선하고 발전하고 있다"고 평가한 왕 부장은 "이는 양국 국민들의 공동 이익에 부합한다. 특히 올해 들어 국제 정세가 아주 복잡하게 요동치고 있는데 토지(영토) 충돌이 확산되면서 글로벌 상호 공급망이 안보에 충격을 줄 뿐만 아니라 우리 지역의 평화와 안정에게도 적극적인 영향을 미친다"고 지적했다.왕 부장은 이어 "중·한 양국은 영원히 친선적이고 우호적인 이웃 나라로서 지속적인 동반자로서 전략적인 안목으로 이 장기적인 발전, 그리고 양국 국민들의 근본 이익에 주목하면서 우리의 검토와 노력을 통해서 양국 관계가 건강하고 안정적으로 지속 가능한 발전을 추진하는 것을 확보해야 한다"고 말했다.왕 부장은 "우리는 한국 측과 함께 노력해서 초심을 잊지 않고 시대와 더불어 중·한 양국 간의 전략적 협력 동반자 관계가 새로운 단계에 올라갈 수 있도록 함께 노력하고 새로운 비전을 보여줄 것"이라고 말했다.왕 부장은 "주룽지 총리님은 중·한 관계의 발전에도 많은 심혈을 기울였다"면서 한국 정부가 주룽지 전 총리 별세에 추모를 전한 일에 대해 사의를 표했다.왕 부장은 "이 자리에서 다시 한번 확인하고 싶은 것은 (중국이) 한반도의 제일 중요한 이웃 나라로서, 중국은 한반도의 평화와 발전, 평화와 안정을 위해 계속해서 건설적인 역할을 할 것"이라며 "또한 한국과 북한 두 나라가 정치적으로 평화와 공존의 기회를 따라 나갈 수 있길 바라고 또한 한반도의 지속적인 안정과 발전을 진심으로 축원한다"고 말했다.양국 장관은 회담에 이어 공식 만찬을 열었다. 회담장을 나서는 왕 부장은 취재진을 만나 회담에 서 "협력을 강화하고 우리 관계의 개선 및 발전을 추진하는 데 있어 중요한 합의를 이뤘다"고 밝혔다.'북한과 미국의 정상회담을 중재할 것이냐'는 질문을 받은 왕 부장은 "그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일이며, 특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다"고 답했다.왕 부장은 '현재의 한·중 관계에 대해 어떻게 평가하느냐'는 질문에 "한·중 관계는 이재명 정부 출범 이후 개선과 발전의 궤도에 들어섰으며, 이는 양국의 이익에 부합하고 양국 국민의 바람에도 부합한다고 생각한다:고 답했다.왕 부장은 이어 "우리는 '영원한 우호적인 이웃'이라 불린다. 동시에 우리는 지속적인 협력 파트너이다"라며 "중국은 오늘날 세계에서 가장 큰 시장이며, 한국은 바로 우리 곁에 있다. '근수루대 선득월(近水楼台先得月 : 물가에 있는 누각이 달빛을 먼저 받듯 지리적으로 가까워 유리함)'이라는 말처럼, 한·중 협력 강화는 한국의 발전에도 유리하다"고 강조했다.1박 2일 일정으로 방한한 왕 부장은 20일 오전 청와대를 방문해 이재명 대통령을 예방하고 위성락 국가안보실장과 회담 및 오찬을 함께할 예정이다.