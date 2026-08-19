"거제 야호" 리센느, 팬과 함께 수해 복구 5000만원 기부

▲경남 거제시와 특별한 인연을 이어가고 있는 아이돌 그룹 '리센느(RESCENE)'가 최근 집중호우로 피해를 본 주민들을 위해 19일 5000만 원을 팬덤 '리마인(REMINE)'의 이름과 함께 기부했다. 팬덤 리마인도 경남 지역 주민들을 위해 자발적으로 약 4000만 원의 기부금을 모은 것으로 알려졌다. ⓒ 거제시 제공 관련사진보기