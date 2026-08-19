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26.08.19 18:46최종 업데이트 26.08.19 18:46

광주시, 65만㎡ 공업지역 재정비 밑그림…장지·삼리 등 4곳 대상

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광주시는 19일 시청 이음홀에서 ‘도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법’ 제6조에 따라 수립 중인 ‘2030 광주시 공업지역 기본계획(안)’ 최종 보고회를 개최했다.
광주시는 19일 시청 이음홀에서 ‘도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법’ 제6조에 따라 수립 중인 ‘2030 광주시 공업지역 기본계획(안)’ 최종 보고회를 개최했다. ⓒ 광주시

경기 광주시가 지역 내 공업지역의 체계적인 관리와 지역경제 활성화를 위한 중장기 밑그림 마련에 나섰다.

광주시는 19일 시청 이음홀에서 '도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법' 제6조에 따라 수립 중인 '2030 광주시 공업지역 기본계획(안)' 최종 보고회를 개최했다.

계획 대상은 장지지구, 삼리지구, 삼리B지구, 궁평지구 등 공업지역 4곳으로 총면적은 약 65만㎡다.

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시는 이날 보고회에서 공업지역별 현황과 입지 여건에 대한 분석 결과를 공유하고 노후화된 공업지역을 체계적으로 관리·정비하기 위한 기본 방향과 공간 정비 구상을 논의했다.

특히 이번 기본계획은 기반시설이 상대적으로 열악한 기존 공업지역의 관리 방향을 설정하고 지역별 특성을 고려한 정비 방안을 마련하는 데 초점이 맞춰졌다.

보고회에서는 ▲공업지역 기본계획 관리체계 및 기본계획안 ▲현황 및 여건 분석 ▲지구별 추진 방향 ▲주민 공청회 및 향후 행정절차 등이 중점적으로 다뤄졌다.

시는 오는 26일 주민 공청회를 열어 주민과 이해관계자들의 의견을 수렴할 예정이다. 이어 9월 광주시의회 의견 청취 등 후속 행정절차를 거쳐 기본계획을 확정할 방침이다.

향후 기본계획이 확정되면 장지·삼리·삼리B·궁평 등 각 공업지역의 특성과 여건에 따른 관리 및 정비 방향도 보다 구체화될 것으로 전망된다.

박관열 광주시장은 "이번 2030 공업지역 기본계획은 노후화되고 기반시설이 열악한 공업지역을 체계적으로 관리하기 위한 기본 틀을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "지역 여건에 맞는 합리적인 정비 방향을 제시해 기업하기 좋은 환경을 조성하고 지속 가능한 도시 성장 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

#광주시

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