신정훈 국회의원, 더불어민주당 '참좋은지방정부위원장' 재임명

큰사진보기 ▲신정훈 국회의원 프로필 사진. (신정훈 의원실 제공) ⓒ 신정훈 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널, GJ저널망치에도 실립니다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 18일 주요 당직 추가 인선을 단행하고 참좋은지방정부위원장에 신정훈 국회의원을 임명했다.신정훈 의원은 지난 2024년 9월 민주당 최고위원회를 통해 참좋은지방정부위원장에 선임된 바 있어, 이번 인선을 통해 다시 한 번 같은 직책을 맡게 됐다.참좋은지방정부위원회는 더불어민주당 당내 상설기구로 지방분권과 지방재정 자립, 국가균형발전 등 지방자치와 관련한 주요 의제를 다루고 있다. 지방정부·지방의회와의 협력을 강화하고 지방자치 발전을 위한 정책과 실천 방안을 마련하는 역할을 수행한다.신정훈 위원장은 전남도의원과 나주시장을 거쳐 국회의원으로 활동하며 지방행정과 중앙정치를 두루 경험해 왔다. 특히 지방정부 운영 경험을 바탕으로 지방자치와 균형발전, 지역 현안 해결을 위한 의정활동을 이어왔다는 점에서 이번 재임명을 통해 지방정부와 중앙당을 잇는 역할이 더욱 주목된다.한편 김민석 대표는 이번 당직 인선에서 사무총장에 한정애 의원, 정책위의장에 권칠승 의원을 각각 임명했다. 홍보위원장에는 김남준 의원을 발탁했으며, 조계원·이용우 의원과 신현영 전 의원을 당 대변인으로 추가 인선했다.더불어민주당은 이번 인선에서 계파나 지역 안배보다 능력을 최우선으로 고려했다는 입장을 밝혔다.