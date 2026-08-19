법사위 출석 거부한 조희대... 또 충돌하는 법원과 여권

조희대 대법원장의 대법관 후보 제청 강행을 계기로 여권과 법원의 갈등이 또 다시 깊어지고 있다. 더불어민주당은 '대법원장의 선전포고'라고 반발하며 법제사법위원회 출석요구까지 가결시켰지만, 조 대법원장은 끝내 나타나지 않았다.
19일 국회 법제사법위원회에서 민주당 의원들은 전날 대법원의 '기습 제청'을 강하게 질타헸다. 서영교 위원장은 노경필 처장의 결산보고가 끝나자마자 "법사위를 앞두고 어제 대법원장이 한 행태에 대해서, 그동안 듣도 보도 못한 행태였다"며 "대통령의 임명권에 대한 도전"이라고 규정했다. 박지원 의원은 "조 대법원장은 정치꾼"이라며 "임명권자인 대통령과 인준해줄 국회를 완전히 무시하고 한번 싸워보자는 건가"라고 했다.
여당 간사 김승원 의원은 "왜 평균 9일 정도 걸리는 대법관 제청이 209일이나 걸렸나, 분명히 서면 통지를 문제삼을 걸 알면서도 왜 했는지를 직접 대법원장을 불러서 질문해야 한다"며 조 대법원장 출석요구를 긴급 안건으로 상정해달라고 했다. 서영교 위원장은 이를 받아들였고, 거수로 가결 처리했다. 하지만 이날 오후 5시 12분 무렵 '여러 가지 사정이 있어서 출석하기 어렵다'는 입장이 전해졌다.
국민의힘은 '법원 흔들기'라며 날을 세웠다. 곽규택 의원은 "헌법 104조 2항에 '대법관은 대법원장의 제청으로 국회 동의를 얻어 대통령이 임명한다'고 돼있다"며 "대통령이 제청 전에 특정 후보를 찍어서 이 사람으로 제청해달라고 요구할 수 있나? 이렇게 요구한 사실이 확인되면 대통령 탄핵감"이라고 말했다. 간사 박형수 의원은 "국민이 선택한 대통령의 뜻을 따라야 한다면 동의권이 있는 국회 의견은 왜 묻지 않는가"라고 되묻기도 했다.
주진우 의원은 "적반하장도 이런 적반하장이 있는가"라며 "청와대가 제청권에 사전에 관여하는 직권남용을 해놓고 정당한 제청권을 행사한 대법원장에게 뒤집어씌우고 있다"고도 주장했다. 그는 "오늘 민주당 의원들이 왜 이렇게 늦게 들어오나 했더니 모여서 작전회의한 게 대법원장 출석시켜서 망신주기 청문회 비슷한 걸 하자는 것"이라며 민주당이야말로 삼권분립 원칙을 훼손하고 있다고도 주장했다.
법원행정처장 "싸우자는 뜻 아냐... 마지막 남은 방법이었다"
노경필 법원행정처장은 종종 한숨을 쉬거나 난감한 표정을 짓는 등 여러모로 당혹스러워했다. 그는 '대법원장께서 사법정치를 했다고는 생각하진 않는다"며 "(대통령·국회와) 싸우자는 뜻은 아니다"라고 설명했다. 또한 끝까지 한찬식 민정수석과 소통했다며 "(대통령과 대법원장) 두 분이 만나서 합의한 이후에 (후보자 제청을) 서면으로 보내는데, 두 분이 만나서 합의할 기회를 주지 않았기에 마지막 남은 방법밖에 없었다"고 했다.
다만 노 처장은 대통령의 임명권은 임명권대로 존중되어야 하고, 국회의 동의권과 대법원장의 제청권 역시 마찬가지라는 취지로 발언했다. 그는 "대통령은 얼마든지 (대법원장의 후보자 제청을) 거부할 수 있다. 반대로 대통령이 원하는 분을 무조건 제청해야 한다면 헌법에서 제청권을 규정할 이유가 없다고 생각한다"며 "이전처럼 원만히 협의가 이뤄졌으면 좋겠다"고 덧붙였다.
한편 청와대는 조 대법원장의 '서면 제청'에 불쾌한 기류가 역력하지만, <오마이뉴스>의 입장에 관한 문의에 "논의해봐야 한다"며 공식 대응을 자제하고 있다.
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