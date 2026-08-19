송형곤·안도걸, 통합특별시 안착·현안 해결 협력

큰사진보기 ▲송형곤(오른쪽) 전남광주통합특별시의회 의장, 안도걸 더불어민주당 전남광주 특별시당위원장 간담회. 2026. 8. 19 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 신임 대표가 18일 오후 전남광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 참배를 마친 뒤 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장과 만나 통합특별시 집행부와 협치를 당부하고 있다. 2026.8.18 ⓒ 오마이TV 관련사진보기

전남광주통합특별시의회 송형곤 의장과 안도걸 더불어민주당 전남광주통합특별시당 초대 위원장이 19일 간담회를 갖고 통합특별시의 성공적인 안착과 지역 현안 해결을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.특히 특별시당·특별시·특별시의회가 참여하는 정례적인 당·정·의 정책협의체를 구축해 통합 초기 주요 현안과 지역 발전 과제를 지속적으로 논의할 필요성에 공감대를 형성했다.이날 통합특별시의회에서 열린 간담회는 통합특별시 출범 이후 초대 특별시의회 의장과 초대 특별시당위원장이 처음 만나 통합 초기 현안과 향후 협력체계를 논의하는 자리였다.안 위원장은 통합특별시의 안착을 위해서는 지역 정치권의 긴밀한 협력이 중요하다고 강조했다. 특별시당이 특별시와 특별시의회를 잇는 정책협의의 플랫폼이자 지역 현안을 중앙당·국회·중앙정부로 연결하는 가교 역할을 해나겠다는 뜻도 밝혔다.안 위원장은 "반도체 800조 원 투자, 행정 통합에 따른 정부의 최대 20조 원 재정지원, 공공기관 이전, 균형발전과 같은 굵직한 현안들은 특별시당이 앞장서서 중앙과의 연결고리 역할을 해야 실질적인 성과로 이어질 수 있다"고 말했다.송 의장도 "통합 초기에는 예상하지 못했던 여러 현안과 갈등이 발생할 수밖에 없다"며 "중요한 것은 갈등을 오래 끌고 가는 것이 아니라 당·정·의가 함께 해법을 찾아 특별시민들에게 결과로 보여드리는 것"이라고 말했다.이어 "안도걸 초대 위원장을 중심으로 특별시당이 지역 정치권의 역량을 하나로 모으고, 특별시와 의회가 해결하기 어려운 문제는 중앙정부와 국회까지 연결하는 든든한 가교가 되어주길 기대한다"고 밝혔다.앞서 김민석 더불어민주당 대표도 지난 18일 국립 5·18민주묘지 참배 직후 송 의장 등 통합시의회 의장단과 만나 특별시와의 협치를 당부하고 통합시당의 역할을 주문했다.김 대표는 이 자리에서 "통합특별시와 의회 간 건강한 긴장이 있다고 들었다"며 "그것이 조화롭게 대화되고 해결되도록 당이 함께하겠다"고 말했다. 이 자리에는 지난 15일 초대 통합시당 위원장으로 선출된 안 위원장도 함께했다.이에 송 의장은 "40년 전 헤어진 전남과 광주에는 보이지 않는 벽이 현실적으로 존재한다"면서도 "견제보다 협치해야 할 일이 훨씬 많다. 견제도 협력을 위한 견제를 해야 할 것"이라고 화답했다.