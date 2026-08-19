미국-이란 전쟁이 불러온 '호르무즈 딜레마'

큰사진보기 ▲지난 8월 3일(현지시각) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. ⓒ 연합뉴스/로이터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이란의 미사일·드론 공격으로 미군 병사가 처음으로 사망하는 사건이 발생했다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

지난 18일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협을 둘러싼 논란에 사실상 종지부를 찍는 듯한 발언을 했다. 미국의 대이란 해상봉쇄는 여전히 유지되고 있지만 호르무즈 해협은 열려 정상적으로 운영되고 있으며, 해협의 기뢰도 모두 제거되거나 폭파됐다는 것이다. 트럼프는 앞서 미국이 호르무즈를 "완전히 통제하고 있다"라고도 거듭 주장해왔다.그러나 이란의 설명은 정반대였다. 이란 측 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프는 곧바로 호르무즈가 여전히 닫혀 있다며, 미국이 지난 6월 합의에서 약속한 조건을 이행하기까지 해협을 다시 열지 않겠다고 맞섰다.현실은 그 둘 사이 어딘가에 있다. 호르무즈를 지나는 선박은 분명 있지만, 전쟁 전 하루 130척을 웃돌던 통항량은 최근 한 자릿수까지 떨어졌다. 열렸다고 하기엔 지나가는 배가 너무 적고, 닫혔다고 하기엔 배가 아예 끊긴 것도 아니다. 말 그대로 '슈뢰딩거의 호르무즈'다.더 아이러니한 것은 이런 교착이 길어질수록 각국이 호르무즈를 우회할 방법을 찾기 시작하고 있다는 것이다. 협상 교착을 이끈 호르무즈의 가치가 되려 그 가치를 뒤흔들게 될 수 있는 상황이다.전쟁 전 호르무즈 해협에는 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 해상 운송량의 약 5분의 1이 통과했다. 그러나 지난 2월 전쟁이 시작된 뒤 통항량은 급감했다. 전쟁 이전 하루 130~140척에 달했던 선박 통항은 최근 하루 한 자릿수까지 떨어졌다. 지난 18일에는 상품 운반선 6척만 해협을 통과했고, 최근 10일 평균도 하루 11척에 그쳤다.충격은 해운 현장에도 그대로 남아 있다. 국제해사기구(IMO)는 현재도 중동의 불안정이 세계 해운에 영향을 미치는 상황을 별도로 점검하고 있으며, 호르무즈를 빠져나오지 못한 선원을 포함해 역내 2만 명 이상의 선원을 보호하기 위한 대응을 이어가고 있다. 앞서 IMO는 해협에 고립된 선박과 선원을 위한 대피 계획도 마련했다.이러한 상황에서 호르무즈는 종전과 휴전을 둘러싼 핵심 열쇠가 됐다. 지난 6월 17일 미국과 이란이 체결한 양해각서(MOU) 역시 호르무즈 통제 문제를 둘러싼 갈등 끝에 몇 주 만에 사실상 무산됐다.미국이 호르무즈를 양보할 수 없는 이유는 '자유 통항의 원칙'이다. 이란은 단순한 안전보장을 넘어 호르무즈를 오가는 선박에 대한 통제권과 통행료까지 요구하고 있다. 트럼프 대통령도 한때 통행료 부과 방안을 언급했지만 이후 철회했고, 현재 미국은 통행료 '0'을 고수하고 있다.미국만의 문제도 아니다. IMO 이사회도 지난 7월 호르무즈 해협 문제를 논하며 자유 통행과 무료 통행 원칙을 재확인했다. 국제 해운업계에서도 호르무즈에 통행료가 부과된다면 국제 해상무역에 위험한 선례를 남길 수 있다는 우려가 나왔다.미국이 내세워 온 전쟁 목표와도 충돌한다. 미국은 전쟁 내내 호르무즈를 자유로운 국제수로로 유지하겠다고 주장해 왔다. 그런데 종전 협정에 전쟁 전에는 없었던 이란의 감독권을 명문화한다면 모양새가 좋을 리 없다. 로이터 역시 이란에 호르무즈 감독권을 인정하는 방안이 현실화될 경우 미국이 이란에 '중대한 양보(major concession)'를 하는 셈이라고 평가했다.이란도 물러날 수 없다. 전쟁 첫날부터 국가원수가 폭사하는 등 막대한 피해를 본 이란은 이번 전쟁을 계기로 호르무즈에 대한 사실상의 통제라는 강력한 협상 카드를 손에 넣었다.혁명수비대는 전쟁 시작과 동시에 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했다. 그 여파로 해운 물량은 급감했고, 국제 유가도 가파르게 뛰었다. 이란이 그토록 중시해 온 핵무기와 달리, 호르무즈 해협은 이란이라는 국가가 존재하는 한 계속 활용할 수 있는 지정학적 무기가 될 수 있다.이란은 이제 이 통제력을 오만과의 협정과 별도 관리기구 설립 등을 통해 제도화하려 하고 있다. 이란 의회 위원회에서도 미국과 이스라엘을 비롯한 '적성국' 국적 선박의 통항을 제한하는 법안을 준비 중이다. 지난 18일에는 호르무즈 개방 조건을 석유 제재 해제와 동결자산 해제, 미국의 군사행동 중단 등과 아예 묶어 제시했다.전쟁으로 이미 막대한 피해를 본 이란이 아무런 대가 없이 호르무즈에 대한 통제력을 포기하는 것은 사실상 백기투항에 가깝게 받아들여질 수 있다.그러나 지금 당장 발등에 불이 떨어진 쪽은 미국이다. 오는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령은 전쟁이 예상보다 길어지면서 출구를 모색하고 있다. 여기에 유가 상승과 에너지 비용 부담까지 겹치며, 전쟁 장기화는 외교·안보 문제를 넘어 국내 정치와 경제의 부담으로 번지고 있다.문제는 전쟁을 끝내는 방법 역시 마땅치 않다는 점이다. 이란이 요구하는 호르무즈 통제권 일부를 인정하면 미국이 전쟁을 벌인 끝에 오히려 이란에 새로운 권한을 내줬다는 비판을 피하기 어렵다.다시 대규모 공격에 나선다고 해서 이란이 굴복하리라는 보장도 없다. 오히려 보복과 재보복이 이어지며 전쟁이 더 길어지고, 호르무즈의 불안정이 심해질 가능성도 있다. 그야말로 진퇴양난에 놓인 상황이다.그런데 여기에는 또 다른 역설이 있다. 양측이 호르무즈를 놓고 오래 싸울수록 세계는 호르무즈 없이 사는 길을 찾고 있다는 점이다.대표적인 것이 한국이다. 한국무역협회에 따르면 지난해 한국이 도입한 원유의 69.1%가 중동산이었고, 그중 95% 이상이 호르무즈 해협을 통과했다. 그만큼 호르무즈 의존도가 높은 한국조차 최근 미국산 원유 도입을 늘리고 있다. GS칼텍스는 이달 미국산 마스(Mars) 원유 200만 배럴을 추가로 구매했고, 아시아 전체의 미국산 원유 수입도 지난 7월 하루 235만 배럴로 사상 최대를 기록했다.중국 선사들은 호르무즈 바깥에서 원유를 넘겨받는 방식을 확대하고 있고, 이라크 역시 우회 수출경로 확보에 나섰다. 실제로 8월 19일 로이터는 국제 원유시장에서도 이라크의 우회 수출 확대와 중국 선사들의 호르무즈 회피 움직임이 주요 변수로 거론됐다고 보도했다.이런 움직임이 당장 호르무즈를 대체할 수 있는 것은 아니다. 특히 원유와 LNG 수송에서 호르무즈가 차지하는 비중은 여전히 압도적이다. 다만 위기가 길어질수록 각국 정부와 기업이 비용을 감수하면서까지 대체 공급망을 구축할 유인은 커진다. UAE 역시 호르무즈 바깥의 푸자이라로 이어지는 기존 파이프라인을 활용하는 한편, 2027년까지 이 경로의 수출 능력을 확대하기 위한 추가 파이프라인 건설을 추진하고 있다.현재는 호르무즈의 중요성이 압도적이기 때문에 미국과 이란 어느 쪽도 쉽게 양보하지 못하고 있다. 그러나 양측이 호르무즈를 둘러싼 교착을 이어갈수록, 정작 두 나라가 그토록 놓지 못하는 카드의 가치는 조금씩 줄어들 수 있다.